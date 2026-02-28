Nedavno smo bili u obilasku jednog od najzanimljivijih gradilišta osnovne škole u Zagrebu - nove OŠ Horvati. Tom prilikom prisjetili smo se kako je na otvaranju gradilišta, zamjenik gradonačelnika Zagreba, arhitekt Luka Korlaet napomenuo da početak tih radova nagoviješta kompletiranje urbanističke slike naselja Knežija, no škola je posebna i jer se, kad bude završena, ruši njena prethodnica.

Na njeno mjesto trebala bi doći nova gradska avenija – Šarengradska, ujedno i novi zapadni ulaz u Zagreb. Posljednje poznate informacije su o potpisivanju ugovora za novelacije idejnih projekata za oba dijela projekta – sjeverni do Zagrebački, te južno od te avenije.

Dva projekta trebalo je novelirati

U javnoj nabavi može se vidjeti da je javna nabava za Novelaciju idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju produžene Šarengradske ulice od Ulice grada Vukovara do Zagrebačke avenije pokrenuta 23. siječnja 2024. godine. Ovo je dio koji će se vjerojatno prvi graditi, a nabava je zaključena 6. svibnja iste godine, kad je sklopljen sporazum s odabranim izvođačem, tvrtkom Trasa Adria, u vrijednosti od 26.800 eura, bez uključenog PDV-a.

Zatražena je i novelacija idejnog projekta za nastavak – od Zagrebačke do Jadranskog mosta gdje bi Šarengradska u stvari i bila novi ulaz u grad. Za taj dio nabava je pokrenuta čak nešto kasnije, u studenom 2024., a zaključena je sklapanjem ugovora s odabranim izvođačem – Inženjerskim projektnim zavodom, u 2025. godini. S ovim dioničkim društvom 17. ožujka 2025. godine sklopljen je ugovor od 48.650 eura bez uključenog PDV-a, a i jedan i drugi sporazum ugovoreni su po prilično nižoj cijeni u odnosu na procjenu.

Podsjećamo da su novelacije bile nužne, jer je bilo potrebno prilagoditi ih s današnjim stanjem, a izgradnju nove avenije zaustavljalo je i pitanje imovinsko-pravnih odnosa. Jesu li oni riješeni, a projekti spremni za pokretanje idućeg koraka – pokretanja nabave za izgradnju prve faze Šarengradske, provjerili smo u Gradu Zagrebu. Šarengradska avenija (vizualizacija) | foto: Grad Zagreb

Ima li kakvih pomaka?

Budući da se projekt već mjesecima ne spominje u javnosti, zanimalo nas je ima li kakvih pomaka – bilo s izradom projekta, bilo po pitanju rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

U svom odgovoru na naš upit, iz Grada su odmah na početku potvrdili da je za dionicu produžene Šarengradske ulice od Ulice Grada Vukovara do Zagrebačke avenije ishođena lokacijska dozvola – dakle, za fazu koja bi se prva trebala graditi. Kao i parcelacijski elaborat, a još ozbiljnija vijest jest ticala se rješavanja imovinsko-pravnih odnosa koji su za prvi dio krenuli u prosincu 2025. godine, kako su rekli iz Grada. Što slijedi?

- U drugoj polovici 2026. godine planira se pokretanje izrade glavnog i izvedbenog projekta. Ishođenje građevinske dozvole predviđeno je tijekom 2027. godine, ovisno o dinamici rješavanja imovinsko pravnih odnosa, otkrili su iz Zagreba, pri čemu su dodali kako će se pokretanje postupka javne nabave moći planirati tek nakon ishođenja građevinske dozvole i završetka imovinsko-pravnih postupaka – što se očekuje u drugoj polovici 2027. godine, poručili su iz Grada Zagreba.

Za drugu dionicu, doznajemo, još traje novelacija idejnog projekta u svrhu ishođenja lokacijske dozvole. Završetak tog postupka očekuje se do sredine 2026..

Treba li Zagrebu Šarengradska?

Prisjetimo se da smo već pisali o tome treba li Zagrebu uopće Šarengradska. S jedne strane, nova gradska avenija paralelna uz preopterećenu Savsku cestu čini se kao odlično rješenje. No, tu je i problem 'nove ceste-veći promet' kao i pitanje žudi li Grad više za nekim drugim prometnim rješenjem.

- Postavlja se veliko pitanje stvarne funkcije te prometnice, prije svega stoga što ona jednostavno nema logičan završetak. Ako bi se na sjeveru spojila s ostatkom infrastrukture kod Ciboninog tornja, avenija bi presjecala dvije važne prometnice – Vukovarsku i prelazila preko Zagrebačke avenije. Presjecala bi i Tratinsku i Adžijinu. Sve te zone time postaju konfliktne točke, u razgovoru prošle godine rekao nam je profesor s Fakulteta prometnih znanosti, Marko Ševrović.

Prometna struka, tada je poručio, već je predložila da se prometnica gradi, ali u manjem gabaritu – nalik na Zeleni val. Grad bi, procijenio je tada, čak mogao bez Šarengradske, ali pod uvjetom da se izgradi planirani Jarunski most. Taj projekt bio bi revolucionaran za zapad Zagreba.