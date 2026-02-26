Zadrani će dobiti dva top projekta: Željeznički tunel i novi aerodrom

Rijeka, Zagreb i Osijek sve tiši: Lokali prazni, trgovine nestaju, a uredi preuzimaju
Izlozi u najvećim hrvatskim gradovima sve češće su zamračeni, problem praznih 'poslovnjaka' sve je slojevitiji.
16:13 12 h 26.02.2026
26. veljača 2026.
Zadarska županija priprema velike infrastrukturne projekte. Gradit će se novi aerodrom, ali i željeznički tunel.
Tri velika projekta spremaju se u Zadarskoj županiji. Riječ je izgradnji željezničke obilaznice naselja Bibinje, novi teretni kolodvor te gradnja aerodroma na području naselja Stankovci. No, idemo redom.
Strateški iskoraci u željezničkom sektoru
Kako je izviješteno na kolegiju župana, nakon godina priprema u željezničkom sektoru napravljeni su ključni iskoraci za realizaciju tri strateška projekta. Najvažnija vijest odnosi se na dugo iščekivani projekt izgradnje željezničke obilaznice naselja Bibinje te novog teretnog kolodvora Gaženica na pruzi Knin - Zadar.
Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije krajem prosinca donijelo je rješenje kojim je utvrđeno da je ovaj zahvat prihvatljiv za okoliš. Sljedeći korak je ishođenje lokacijske dozvole, nakon čega slijedi raspisivanje javnog natječaja za projektiranje i gradnju po modelu 'design and build', što će značajno ubrzati samu realizaciju.
Tunel od 3 kilometra
Projekt ukupne duljine 7,8 kilometara uključuje i izgradnju tunela dugog tri kilometra. Njegovom realizacijom omogućit će se konačno uklanjanje postojeće pruge iz samog srca naselja Bibinje i dijela Sukošana. Time će se značajno povećati sigurnost mještana, smanjiti buka te otvoriti novi, atraktivni prostor za razvoj turizma.
- Izmještanje pruge iz Bibinja jedan je od naših najvažnijih strateških prioriteta kojim rješavamo višedesetljetni problem. S druge strane, modernizacija željeznice dugoročno će transformirati prometnu sliku i gospodarstvo cijele naše županije, istaknuo je župan Josip Bilaver.
Povezivanje Zemunika sa Zadrom
Uz rješavanje pitanja pruge u Bibinjama, Županija kroz nekoliko dana pokreće prethodno savjetovanje za javnu nabavu za izradu Studije izvodljivosti povezivanja Zračne luke Zadar u Zemuniku s gradom. Studija će detaljno analizirati mogućnosti integracije zračne i željezničke mreže, utjecaj na okoliš te financijsku isplativost, a poslužit će kao temelj za izradu daljnje projektne dokumentacije i ulaganja u moderni putnički prijevoz.
Također, uskoro se očekuje i objava natječaja za izradu prijedloga varijantnih trasa strateški važnih željezničkih koridora na području cijele Zadarske županije. Cilj ovog dokumenta je rezervacija prostora u prostornim planovima te priprema stručnih podloga za daljnje pregovore s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture te HŽ Infrastrukturom. Očekuje se da će svi ovi projekti u narednim godinama značajno unaprijediti prometnu povezanost i pristupačnost, čime će regija postati još privlačnije mjesto za život.
Novi aerodrom u Stankovcima
Uz sve to, u Stankovcima kreće i realizacija dugoočekivanog projekta izgradnje zračne luke. Krajem prošle godine Županija je raspisala javni poziv za kupnju potrebnih nekretnina (s početnom cijenom od 789.000 eura), a pristigla je jedna ponuda. Poslovni subjekt Aerodrom Stankovci ponudio je 789.100 eura. Budući da je ponuda pravovaljana, potpuna i udovoljava svim uvjetima javnog poziva, predloženo je da se ista uputi Županijskoj skupštini na konačno donošenje odluke.
Riječ je o projektu zračne luke za manje, privatne zrakoplove, koji je općina već dulje vrijeme planirala. Projekt bi trebao postati novi zamašnjak gospodarstva cijelog kraja.
- Ono što je važno istaknuti jest da smo u ugovoru zadržali pravo povrata, odnosno reotkupa zemljišta ukoliko se projekt ne realizira, jer smo time tražili ozbiljnost investitora, istaknuo je župan.
Velik korak naprijed: Stara tvornica drva postaje novi centar kulture od 13 milijuna
Nakon duljeg zatišja, revitalizacija skladišta ExportDrva u Rijeci konačno je u pokretu. Riječ je o projektu od 13 milijuna eura.
13:43 14 h 26.02.2026
Novi luksuzni nautičko-turistički kompleks na jugu imat će sve, razvija ga međunarodni tim
U uvali kod Cavtata planira se realizacija velikog projekta Marina Resort Cavtat. Riječ je o turističkom kompleksu koji se pozicionira kao jedna od top investicija u luksuzni turizam u RH.
14:15 14 h 26.02.2026
Otvara se gradilište na graničnom prijelazu sa Srbijom, posao dobila jaka domaća tvrtka
Posao prilagodbe kolodvora Tovarnik dobio je Texo Molior, a obavit će ga za gotovo 8 milijuna eura. Konkurencija je tražila više.
13:18 15 h 26.02.2026
Otrovni bazeni: EU projekt blokiran, a ovo su alternativna rješenja za opasni 'hrđavi' mulj
Bazeni crvenog mulja u sklopu Kombinata aluminija Podgorica (KAP) u Crnoj Gori rizik su za okoliš. Prostiru se na gotovo 45 hektara, na samo 80 metara od prvih stambenih objekata.
16:00 1 d 25.02.2026