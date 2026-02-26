Zadrani će dobiti dva top projekta: Željeznički tunel i novi aerodrom

Zadarska županija priprema velike infrastrukturne projekte. Gradit će se novi aerodrom, ali i željeznički tunel.

Tri velika projekta spremaju se u Zadarskoj županiji. Riječ je izgradnji željezničke obilaznice naselja Bibinje, novi teretni kolodvor te gradnja aerodroma na području naselja Stankovci. No, idemo redom.

Strateški iskoraci u željezničkom sektoru

Kako je izviješteno na kolegiju župana, nakon godina priprema u željezničkom sektoru napravljeni su ključni iskoraci za realizaciju tri strateška projekta. Najvažnija vijest odnosi se na dugo iščekivani projekt izgradnje željezničke obilaznice naselja Bibinje te novog teretnog kolodvora Gaženica na pruzi Knin - Zadar.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije krajem prosinca donijelo je rješenje kojim je utvrđeno da je ovaj zahvat prihvatljiv za okoliš. Sljedeći korak je ishođenje lokacijske dozvole, nakon čega slijedi raspisivanje javnog natječaja za projektiranje i gradnju po modelu 'design and build', što će značajno ubrzati samu realizaciju.

Tunel od 3 kilometra

Projekt ukupne duljine 7,8 kilometara uključuje i izgradnju tunela dugog tri kilometra. Njegovom realizacijom omogućit će se konačno uklanjanje postojeće pruge iz samog srca naselja Bibinje i dijela Sukošana. Time će se značajno povećati sigurnost mještana, smanjiti buka te otvoriti novi, atraktivni prostor za razvoj turizma.

- Izmještanje pruge iz Bibinja jedan je od naših najvažnijih strateških prioriteta kojim rješavamo višedesetljetni problem. S druge strane, modernizacija željeznice dugoročno će transformirati prometnu sliku i gospodarstvo cijele naše županije, istaknuo je župan Josip Bilaver. tunel, Slovačka | Foto: PPA Controll

Povezivanje Zemunika sa Zadrom

Uz rješavanje pitanja pruge u Bibinjama, Županija kroz nekoliko dana pokreće prethodno savjetovanje za javnu nabavu za izradu Studije izvodljivosti povezivanja Zračne luke Zadar u Zemuniku s gradom. Studija će detaljno analizirati mogućnosti integracije zračne i željezničke mreže, utjecaj na okoliš te financijsku isplativost, a poslužit će kao temelj za izradu daljnje projektne dokumentacije i ulaganja u moderni putnički prijevoz.

Također, uskoro se očekuje i objava natječaja za izradu prijedloga varijantnih trasa strateški važnih željezničkih koridora na području cijele Zadarske županije. Cilj ovog dokumenta je rezervacija prostora u prostornim planovima te priprema stručnih podloga za daljnje pregovore s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture te HŽ Infrastrukturom. Očekuje se da će svi ovi projekti u narednim godinama značajno unaprijediti prometnu povezanost i pristupačnost, čime će regija postati još privlačnije mjesto za život.

Zračna luka Zadar | foto: AB Ante Kuzmanić

Novi aerodrom u Stankovcima

Uz sve to, u Stankovcima kreće i realizacija dugoočekivanog projekta izgradnje zračne luke. Krajem prošle godine Županija je raspisala javni poziv za kupnju potrebnih nekretnina (s početnom cijenom od 789.000 eura), a pristigla je jedna ponuda. Poslovni subjekt Aerodrom Stankovci ponudio je 789.100 eura. Budući da je ponuda pravovaljana, potpuna i udovoljava svim uvjetima javnog poziva, predloženo je da se ista uputi Županijskoj skupštini na konačno donošenje odluke.

Riječ je o projektu zračne luke za manje, privatne zrakoplove, koji je općina već dulje vrijeme planirala. Projekt bi trebao postati novi zamašnjak gospodarstva cijelog kraja.