U uvali kod Cavtata planira se realizacija velikog projekta Marina Resort Cavtat. Riječ je o turističkom kompleksu koji se pozicionira kao jedna od top investicija u luksuzni turizam u RH.

Procjene vrijednosti projekta Marina Resort Cavtat u međunarodnim analizama kreću se između približno 250 i 300 milijuna eura, ovisno o fazi razvoja i konačnom opsegu sadržaja. Projekt se planira razvijati kao cjelovita turistička destinacija s naglaskom na nautiku, wellness i premium smještaj.

Vlada Republike Hrvatske proglasila ga je strateškim još 2022. godine, ističući njegov značaj za regionalni razvoj i gospodarski rast Dubrovačko-neretvanske županije. Trenutno je u fazi javne rasprave Studije o utjecaju na okoliš koja traje do 23. ožujka 2026. godine.

Cicada Design / Dalmi Resorts International

Zahtjevan pothvat na obali i kopnu

Projekt razvija međunarodni investicijski konzorcij uz lokalnu projektnu tvrtku, s partnerskim kapitalom iz Švedske i Kanade, te fokusom na dugoročno upravljanje destinacijom. Ključna komponenta projekta je izgradnja nove luke nautičkog turizma s planiranih približno 150 do 200 vezova za jahte srednje i veće duljine.

Lokacija u neposrednoj blizini dubrovačke zračne luke daje mu snažan logistički potencijal i međunarodnu tržišnu privlačnost. Osim turističke funkcije, projekt ima i snažnu građevinsku komponentu koja uključuje pomorsku infrastrukturu i kompleksnu obalnu izgradnju.

Upravo zbog kombinacije kopnenih i pomorskih zahvata smatra se jednim od tehnički zahtjevnijih turističkih projekata na hrvatskoj obali, piše ibinews.com. Cicada Design / Dalmi Resorts International

Investicijska struktura

Marina će uključivati kompletnu prateću infrastrukturu poput servisnih sadržaja, komercijalnih prostora i logističkih zona za opskrbu plovila. U građevinskom smislu to podrazumijeva izvedbu zaštitnog lukobrana, operativnih gatova te instalaciju energetske i komunalne infrastrukture unutar lučkog bazena. Pomorski radovi predstavljaju jednu od najzahtjevnijih faza projekta zbog geotehničkih uvjeta i potrebe za dugoročnom stabilnošću obalnih konstrukcija.

Uz marinu, projekt uključuje izgradnju dvaju hotela visoke kategorije, luksuznih vila i rezidencijalnih jedinica namijenjenih prodaji ili dugoročnom najmu. Ovaj koncept mješovite namjene omogućuje diverzifikaciju prihoda i produljenje turističke sezone. U investicijskom smislu pozicionira se kao kombinacija hotelskog, rezidencijalnog i nautičkog razvoja. Cicada Design / Dalmi Resorts International

Koncept resorta i građevinski izazovi

Planirani resort razvija se kao integrirana destinacija koja objedinjuje smještajne, rekreacijske i javne sadržaje visoke dodane vrijednosti. Arhitektonski koncept temelji se na faznoj izgradnji i prilagodbi postojećoj topografiji kako bi se očuvale vizure prema otvorenom moru. Predviđeni su wellness centar većeg kapaciteta, yacht club, beach club te niz krajobrazno oblikovanih javnih površina uz more, piše spabusiness.com.

Projekt predviđa i primjenu suvremenih standarda održive gradnje, uključujući energetsku učinkovitost, racionalno upravljanje vodom i integraciju zelenih površina. Dodatno, kompleksnost zahvata zahtijevat će angažman specijaliziranih izvođača za pomorske radove, luksuznu hotelsku gradnju i krajobraznu arhitekturu.

Zbog kombinacije infrastrukture, visokokategorizirane gradnje i obalne regulacije, projekt se ubraja među zahtjevnije turističko-građevinske zahvate na hrvatskoj obali. Njegova realizacija mogla bi imati značajan utjecaj na lokalno građevinsko tržište kroz angažman domaćih i međunarodnih izvođača.