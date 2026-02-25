Konačno se zna kako će točno izgledati obilaznica Zadra: Alternativni put zamijenit će važnu državnu cestu

Zadar bi mogao dobiti novu obilaznicu izmještanjem postojećeg državnog pravca DC 306. Prometnica je preopterećena pa treba dogovoriti trasu koja će ju zamijeniti.

Izmještanje državne ceste DC306, na dionici od Vira do ulaza u Zadar, planira se povećanja prometa zbog čega postojeća trasa 'puca po šavovima'. Projekt otkriva da je 2023. godine na brojačkom mjestu Kožino zabilježeno 22.904 vozila dnevno, a izmještanje trase na novi koridor predviđen prostorno-planskom dokumentacijom. Zbog načina izvedbe - na dionici Nin-Crno s nastavkom prema čvoru Babindub i brzoj cesti A1-Zadar, navodi se da bi nova prometnica mogla preuzeti funkciju zadarske obilaznice i osigurati kvalitetniju vezu s autocestom A1.

Treba odrediti varijante trase

Projekt je u fazi izrade prostorno-prometno-građevinske studije varijantnih rješenja izmještanja trase. Projektni zadatak objavljen je u ožujku 2025., a 24. listopada 2025. Hrvatske ceste sklopile su ugovor za izradu studije s tvrtkom Trafficon, u vrijednosti od 49.885 eura bez PDV-a.

Riječ je o poslu ugovorenom na rok od 14 mjeseci, nakon što na odabir ponuditelja nije bilo žalbi. Studija je trebala obuhvatiti analizu varijanti trase, idejno-građevinska rješenja i višekriterijalnu usporedbu, uzimajući u obzir prostorne, prometne, tehničke, financijske i okolišne elemente. Na stranicama Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije sada su se našli dokumenti studije – Knjiga 1, 2 i 3 te netehnički sažetak projekta izmještanja prometnice. Knjige sadrže detaljne opise glavnih elemenata planiranih projekata. Nova zadarska obilaznica | snimka zaslona (MZOZT)

Dvije osi

Netehnički sažetak tako otkriva da zahvat započinje u čvorištu postojećih državnih cesta DC8 i izmještene trase DC306, a završava uklapanjem u postojeću trasu iste ceste. Projekt je podijeljen u dvije osi.

Os 1 zahvaća rekonstrukciju dijela DC8 u duljini oko 1,2 kilometra, uključujući podizanje nivelete i izgradnju nadvožnjaka Crno 1 i Crno 2, a os 2 obuhvaća izmještenu trasu DC306 duljine oko 2,9 kilometara, projektiranu radi povećanja protočnosti i sigurnosti prometa. Prometnica je kategorizirana kao državna cesta 1. kategorije za mješoviti promet, s projektnom brzinom 80 kilometara na sat i bez planiranih pratećih uslužnih objekata.

Neće moći bez rušenja

Iz dokumentacije Knjige 1 proizlazi da trasa na tri lokacije prolazi kroz područja s postojećim građevinama, zbog čega je predviđeno uklanjanje objekata, pretežno skladišne i gospodarske namjene te jednog stambenog objekta. Prva lokacija nalazi se kod čvora Zadar-sjever, gdje se trasa križa s jednim stambenim i jednim skladišnim objektom predviđenima za rušenje.

Druga je oko stacionaže 0+500 na području maslinika, a treća oko stacionaže 2+100. Na tri lokacije predviđeno je uklanjanje četiri objekta radi ispunjenja tehničkih i sigurnosnih zahtjeva projekta.

Nije samo jedna moguća varijanta

To nije sve, jer su u sklopu studije razrađena i varijantna rješenja zahvata, nastala nakon konzultacija s nadležnim službama Grada Zadra o položaju trase, podvožnjaka i raskrižja. Razmatrane su dvije varijante (A i B) izmještanja DC306 do DC8 na području Bilog Briga, koje započinju na raskrižju DC306 i DC8 te završavaju uklapanjem u postojeću trasu sjeverozapadno od tog raskrižja.

Obje varijante uključuju veliko vangradsko kružno raskrižje s vanjskim radijusom 83 metra te po dva dodatna kružna raskrižja na trasi, kao i nadvožnjake Crno 1 i Crno 2 te dva podvožnjaka za očuvanje kontinuiteta gradske mreže cesta.

Varijanta B predstavlja izmijenjenu verziju varijante A, pri čemu je prvo raskrižje pomaknuto oko 100 metara sjevernije kako bi se izbjeglo rušenje objekta u blizini trase, pojašnjeno je u Knjizi 1 Studije za predmetnu trasu. Predviđa i izgradnju armirano-betonskog zida duljine oko 120 metara i visine oko pet metara radi zaštite postojećih kuća s okućnicama. Razlike između varijanti odnose se ponajprije na položaj srednjeg raskrižja i prilagodbu postojećoj izgrađenosti, a konačna ocjena provodi se višekriterijalnom analizom s obzirom na tehničke i okolišne utjecaje, pojašnjeno je u studiji.

Varijantna rješenja | snimka zaslona (MZOZT)

Nova faza, priprema za projektiranje

Što se tiče daljnjeg razvoja projekta, nedavno je ušao u novu fazu. Stigla je obavijest o javnoj raspravi Studije o utjecaju planiranog zahvata na okoliš koja je netom započela, a nastavit će se narednih mjesec dana, javlja ezadar.hr.

Potom je 12. ožujka predviđeno javno izlaganje nastavno na predviđenu raspravu, na kojemu će se građani moći raspitati o detaljima kod nositelja zahvata, odnosno razgovarati s izrađivačima studije. Ova javna rasprava neizbježan je korak prema realizaciji, odnosno projektiranju nove zadarske obilaznice.