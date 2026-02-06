Dalmacija će dobiti novu obilaznicu: Gradit će se novi kružni tok i vijadukt, stiže rasterećenje

Rijeka, Zagreb i Osijek sve tiši: Lokali prazni, trgovine nestaju, a uredi preuzimaju
U Hrvatskoj sve više gradova željno iščekuje nove dijelove prometne infrastrukture. Trenutačno se planira izgradnja obilaznica u velikom broju hrvatskih gradova, od manjih poput Preloga i Drniša pa sve do onih najvažnijih, poput glavnog grada Zagreba. No, i Dalmacija bi uskoro trebala dobiti još jednu obilaznicu.
Naime, predstavnici Hrvatskih cesta (HC), zajedno s projektantima, predstavili su predstavnicima Grada Šibenika idejno rješenje obilaznice naselja Brodarica. Projektom se predviđa izgradnja nove prometnice u unutrašnjem dijelu naselja, čime bi se značajno smanjilo prometno opterećenje na postojećoj trasi Jadranske magistrale (D8) kroz Brodaricu.
Hrvatske ceste ugovorile su izradu idejnog rješenja, Studije utjecaja na okoliš i idejnog projekta s ishođenjem lokacijske dozvole za izgradnju obilaznice Brodarice. Tijekom sastanka u Gradskoj upravi, predstavnici Hrvatskih cesta istaknuli su kako je osnovni cilj projekta izmicanje tranzitnog prometa iz samog naselja, što je ujedno bilo i polazište za izradu idejnog rješenja. Nakon predstavljanja projekta definirani su i prijedlozi za unaprjeđenje trase, koji će biti predmet stručne evaluacije Hrvatskih cesta, sukladno važećim prometnim i sigurnosnim kriterijima.
Šibenski gradonačelnik Željko Burić pritom je naglasio potrebu za dugoročnim planiranjem dionice Jadranske magistrale koja prolazi kroz naselja Žaborić i Grebaštica, s obzirom na iznimno veliko prometno opterećenje, osobito tijekom ljetnih mjeseci. Sastanku je, uz predstavnike Grada Šibenika, nazočila i predsjednica Vijeća Mjesnog odbora Brodarica Klara Čače, koja je izrazila zadovoljstvo projektom brodaričke obilaznice, istaknuvši kako bi ona u budućnosti trebala znatno rasteretiti promet kroz naselje i povećati razinu prometne sigurnosti.
Na kraju je zaključeno kako će Hrvatske ceste razmotriti sve iznesene prijedloge i potrebe Grada Šibenika tijekom izrade projektne dokumentacije za ovu važnu prometnicu, vodeći računa o dugoročnim prometnim potrebama i sigurnosti svih sudionika u prometu.
Kako je vidljivo na prikazanim vizualima, na trasi buduće obilaznice planiran je kružni tok, ali i vijadukt oslonjen na nekoliko pilona. Početak trase predviđen je na raskrižju postojeće Jadranske magistrale i Ulice Luša, na dijelu gdje završava legendarni Morinjski most, s kojeg se pruža pogled na šibenski arhipelag.
Postojeća cesta kroz naselje Brodaricu ljeti je poznata po velikim prometnim gužvama, jer se radi o izrazito frekventnom prometnom koridoru kojim prolazi velik broj turista. Posebno je važno istaknuti kako tom trasom vodi promet prema najvećem trgovačkom centru u Šibeniku – Dalmare, ali i da predstavlja svojevrsni južni ulaz u grad. S druge strane, dio prometnica na tom području račva se prema Amadria Parku, naselju Podsolarsko, Zablaću i drugim okolnim lokacijama, što dodatno povećava opterećenje postojeće infrastrukture.
Upravo na tom širem području, kod trgovačkog centra Dalmare, odnosno na križanju Jadranske magistrale i Ulice Velimira Škorpika, već se dulje vrijeme čeka službeno otvorenje čvora Mandalina, o kojem smo u više navrata izvještavali. Ondje su izgrađena dva velika kružna toka, a iznad jednog od njih uzdiže se i betonski nadvožnjak dug oko 100 metara.
Iako su radovi praktički završeni i promet se već neko vrijeme odvija kružnim tokovima, projekt još uvijek nema uporabnu dozvolu. Razlog je, naizgled banalnih, ali ključnih nekoliko metara nogostupa. Na rubnom dijelu projekta nogostup doslovno ‘ide u ništa’, odnosno završava u zidu, a upravo taj dio Hrvatske ceste nisu uspjele imovinskopravno riješiti jer nije postignut dogovor o otkupu zemljišta s Hrvatskim autoklubom, kao vlasnikom.
Zbog tih desetak metara nogostupa cijeli projekt formalno ne može dobiti uporabnu dozvolu, a nadvožnjak je i dalje fizički zatvoren. Sve je izgrađeno u predviđenom roku, promet se odvija, ali bez završnog administrativnog pečata – bijelog dima još uvijek nema.
