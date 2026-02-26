Staklena mrežica i kvarc: Kako se saniraju epoxy podovi i holkeri

Epoxy podovi nisu samo estetski privlačni, oni pružaju dugotrajnu zaštitu. Kada ona popusti, sanacija vraća čvrstoću i otpornost na kemikalije.

Epoksidni (epoxy) podovi sve su češći odabir u hrvatskim kućanstvima, ali i u gospodarskim zgradama, zbog svoje izdržljivosti. Oni predstavljaju čvrstu i otpornu na udarce površinu koja može trajati godinama u prostorima s velikim prometom, poput garaža, skladišta i industrijskih objekata.

Osim toga, vrlo su otporni na kemikalije, mrlje i abraziju, što ih čini jednostavnima za čišćenje i održavanje.Uz praktične prednosti, epoxy podovi su i estetski svestrani, dostupni u mnogim bojama i završnim obradama, čime se može poboljšati vizualni dojam prostora.

Kako postaju sve popularniji, sve se više građevina odlučuje za njihovu ugradnju. Jedan od takvih objekata je pogon za proizvodnju parenteralnih pripravaka u Hrvatskom Leskovcu, gdje će se sanirati epoxy podovi ukupne površine od oko 1.600 kvadrata te holkeri površine približno 1.200 kvadrata, uz ulaganje od gotovo 200.000 eura.

Sanacija starih epoxy podova

Postojeći epoksidni podovi pokazali su znakove degradacije uslijed dugotrajne eksploatacije, što se očituje pojavom pukotina i lokalnih oštećenja. Takva oštećenja otežavaju održavanje čistoće, učinkovitost dezinfekcije te općenito usklađenost prostora s načelima Dobre proizvođačke prakse (GMP).

Cilj sanacije je obnova podnih površina kako bi se ponovno osigurala potrebna razina kvalitete, higijenske ispravnosti i trajnosti, u skladu s GMP standardima. Radovi se moraju izvesti uz minimalan utjecaj na proizvodnju, koristeći materijale i postupke dokazano prikladne za farmaceutsku industriju.

Sanacija podova uključuje pripremu podloge, uklanjanje oštećenih dijelova te nanošenje završnog epoksidnog premaza. Priprema podloge obuhvaća uklanjanje masnoća, prašine i slabih slojeva postojećeg poda. Nakon mehaničke obrade površine (brušenje, usisavanje i čišćenje), potrebno je osigurati čistu, suhu i čvrstu podlogu pogodnu za prianjanje novog sloja. Sav otpad mora se propisno prikupiti i zbrinuti u skladu s važećim propisima.

Extreme Flooring ekipa / foto: Privatna arhiva

Staklene mrežice i kvarc

Na pripremljenu podlogu ugrađuje se staklena mrežica, nakon čega se nanosi završni podni sustav na bazi epoksidnih smola s dodatkom kvarcnog punila i posipom kvarcnog pijeska. Ovaj postupak dodatno ojačava podlogu i povećava otpornost na mehanička i kemijska opterećenja.

Posebna pažnja posvećuje se holkerima. Oštećeni ili odvojeni holkeri uklanjaju se do čvrste podloge, a novi holker izrađuje se od kompatibilnog epoksidnog materijala s glatkim, zaobljenim prijelazom bez pukotina i poroznosti. Holker se potpuno integrira s podnim i zidnim premazom te mora biti otporan na sredstva za čišćenje i dezinfekciju u farmaceutskoj industriji.

- Sanirana površina mora biti glatka, bez vidljivih mjehurića ili rupica, potpuno nepropusna na vodu i protu-klizna (minimalno klase R9 prema DIN 51130). Podovi moraju biti otporni na kemikalije, deterdžente i dezinficijense, dok mehanička i fizikalna svojstva uključuju minimalnu tlačnu čvrstoću od 80 N/mm², čvrstoću na savijanje od 30 N/mm², tvrdoću po Shoru D od najmanje 75 te modul elastičnosti od oko 15.000 N/mm². Debljina sloja kreće se od šest od osam milimetara, a boja se dogovara prema RAL ton karti. Površina mora zadovoljiti visoke standarde ravnosti, ujednačenosti i otpornosti na abraziju, dok adhezija prema podlozi mora biti najmanje 1,5 N/mm², piše u dokumentaciji. Epoxy pod | Foto: Pinterest

Sve prema propisima

Radovi se provode uz minimalan utjecaj na proizvodne aktivnosti, poštujući sve važeće sigurnosne i higijenske procedure, te moraju omogućiti korištenje prostora klasificiranih prema GMP-u (zone C i D). Svi korišteni materijali trebaju imati odgovarajuću dokumentaciju i certifikate koji potvrđuju njihovu prikladnost za farmaceutsku industriju.

Izvođač je obvezan dostaviti certifikate materijala, sigurnosno-tehničke listove, tehničke listove proizvoda i izvješće o završnoj inspekciji, te osigurati pisano jamstvo na kvalitetu izvedenih radova i trajnost saniranog poda i holkera u trajanju od minimalno 24 mjeseca od datuma primopredaje.

Dokumentacija i validacija moraju uključivati plan rada i vremenski raspored, protokol o čišćenju i pripremi podloge, zapisnik o radovima i uvjetima izvođenja, te potvrdu o zbrinjavanju kemijskog otpada. Završno izvješće treba sadržavati rezultate ispitivanja adhezije, debljine i vizualnog izgleda saniranih površina.

Ova sanacija osigurava da proizvodni prostori ponovno zadovoljavaju GMP standarde, omogućavajući dugotrajnu higijensku ispravnost i funkcionalnost podova te sigurnost i kvalitetu proizvodnje.