Zašto su kanalizacijske cijevi u bojama? Svaka 'priča svoju priču' i ne može se bilo gdje koristiti

Zašto su kanalizacijske cijevi u različitim bojama? S razlogom. Svaka boja ima svoju funkciju, a služi tome da se cijevi lakše prepoznaju i pravilno odaberu. Evo kako i gdje ih koristiti.

Darko Kojić Koja najpoznatiji je građevinski influencer na području bivše Jugoslavije, a može se reći i šire. Stručnjak je o svom radu govorio i u našem bauštela.hr podcastu. Kao influencer, vrlo je aktivan i na društvenim mrežama, gdje objavljuje niz zanimljivih videa, među kojima je i jedan o temi o kojoj se rijetko govori, a koja je vrlo zanimljiva – zašto kanalizacijske cijevi imaju boje i zašto je svaka u svojoj boji.

Plave cijevi su niskošumne i deblje, sive se koriste samo za unutarnju upotrebu i tanje su, a narančaste su za vanjske instalacije, čvršće i otpornije. Mi smo dodatno istražili ovu temu i pojasnili zašto boja cijevi uistinu znači razliku u namjeni i kvaliteti sustava. Moderni proizvođači boju koriste kao jednostavan način označavanja, ona pokazuje materijal, otpornost na temperaturu i kemikalije te mehaničku čvrstoću, što olakšava odabir i ugradnju.

Sive cijevi

Sive cijevi najčešće se koriste unutar kuće, za odvod otpada iz kuhinje, kupaonice ili WC-a. Izrađene su od polipropilena (PP) i otporne na temperature od 60-75 stupnjeva, a kratkotrajno mogu podnijeti i do 90 stupnjeva. Kemijski su neutralne, ne korodiraju i ne ispuštaju štetne tvari, pa su sigurne za unutarnju uporabu.

Zbog tanjih zidova od 2,7 milimetara i niže čvrstoće, nisu pogodne za polaganje ispod zemlje ili u područjima s velikim opterećenjima tla. Sive cijevi su praktične i jeftine, idealne za unutarnje sustave koji neće biti izloženi velikim pritiscima.

Narančaste cijevi

Narančaste, često nazvane i crvene, koriste se za vanjske kanalizacijske mreže i sustave izvan kuće. Svijetla boja olakšava uočavanje tijekom iskopa i smanjuje rizik od oštećenja.

Izrađene su od PVC-a i dolaze u različitim debljinama zida, od tri milimetra do osam milimetara, što određuje dubinu polaganja i otpornost na pritisak tla. Deblji zidovi i različiti oblici, glatki ili valoviti, omogućuju veću čvrstoću i dugovječnost. Višeslojni modeli mogu izdržati i agresivne otpadne vode.

Crne cijevi

Crne cijevi koriste se za gradske kanalizacijske sustave i odvodnju velikih količina otpadnih voda. Izrađene su od visokotlačnog polietilena (PE-HD) s valovitim vanjskim zidom i glatkim unutarnjim, što omogućuje polaganje na dubinama do 15 metara. Materijal je otporan na agresivne kemikalije i dugotrajan, s vijekom trajanja do 50 godina.

Crne cijevi dolaze u promjerima od 250 mm do 850 mm i više te mogu služiti i kao zaštita za kabele ili sustave velikog kapaciteta. Osiguravaju pouzdan odvod i dugotrajnu funkcionalnost u zahtjevnim urbanim uvjetima.

Bijele cijevi

Bijele cijevi koriste se za unutarnju kanalizaciju tamo gdje je sustav vidljiv ili otvoren. Imaju ista osnovna svojstva kao sive, ali bolje apsorbiraju zvuk, pa sustav radi tiše.

Otpornosti na temperaturu otpadnih voda do 95 stupnjeva, dolaze u promjerima od 32 milimetara do 150 milimetara i duljinama do pet metara. Idealne su za WC-e, kuhinje i druge vidljive instalacije jer spajaju funkcionalnost i estetski izgled.

Zelene cijevi

Zelene, ponekad plave, koriste se za odvodnju i drenažu tla, osobito tamo gdje je potrebna fleksibilnost. Lako se savijaju i podnose težinu tla, temperaturne oscilacije i niske temperature.

Mnoge imaju perforacije na zidovima radi bolje odvodnje, a neki proizvođači dodaju geotekstilni filter za dodatnu zaštitu. Zelene cijevi su izdržljive, fleksibilne i dugotrajne, što ih čini idealnim rješenjem za drenažne i vanjske instalacije.