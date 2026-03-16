Otvoreno gradilište nove zagrebačke oaze: Ležaljke, valovita šetnica i šumski ugođaj

Novi Zagreb odmiče se od etikete zone 'vrućeg asfalta', radi se prostor za odmor koji će biti otporan na gradsko onečišćenje.

U Novom Zagrebu započeli su radovi na uređenju Parka Središće, novog javnog prostora koji će povezati okoliš Muzeja suvremene umjetnosti s istočnim dijelom Središća. Pratit će zeleni pojas uz Aveniju Dubrovnik, između Ulice Ede Murtića na zapadu i Stonske ulice na istoku.

- Zagreb je grad prepoznatljiv po svojim parkovima i zelenim površinama, a na nama je da tu vrijednost stalno čuvamo i unapređujemo. Prošlogodišnjim izmjenama GUP-a su prvi put u zadnjih nekoliko desetljeća povećane zelene površine u Gradu Zagrebu. Sada nastavljamo s uređivanjem novih prostora poput Parka Središće kako bismo osigurali što više kvalitetnih mjesta za boravak na otvorenom, poručio je Tomislav Tomašević, gradonačelnik Grada Zagreba. Park Središće | foto: Grad Zagreb

Valovita šetnica

Novi park će imati valovitu šetnicu s manjim odmorištima koja prolazi kroz tri različita ambijenta. Na zapadu će se urediti otvoreniji parkovni prostor s klupama i vizurama prema MSU‑u, središnju zonu oblikovat će cvjetna livada s raznolikim niskim raslinjem i naglašenim dekorativnim ugođajem.

Na istoku smjestiti 'šumska oaza' s gušće posađenim stablima i mirnijim prostorom za zaklon od prometa i ljetnih vrućina. U cijelom parku zasadit će se gotovo 90 stabala. Park Središće | foto: Grad Zagreb

Klupe, ležaljke, prirodni materijali

Prostor će biti opremljen klupama, ležaljkama i stolovima s klupama, a sve površine bit će pristupačne osobama smanjene pokretljivosti. Uređenje se temelji na održivim rješenjima i uključuje prirodne materijale te biljne vrste otporne na gradska onečišćenja i temperaturne oscilacije.

Vrijednost opremanja i uređenja iznosi nešto više od 300.000 eura bez PDV‑a, a projekt se u potpunosti financira iz gradskog proračuna. Završetak radova predviđen je do sredine svibnja. Park Središće | foto: Grad Zagreb

Val obnove parkova

Iz Grada Zagreba također izvještavaju kako u Novom Zagrebu paralelno napreduju i drugi projekti uređenja i planiranja novih zelenih površina. U tijeku je obnova Parka Mladenaca u Sigetu, ovog ljeta započinje uređenje Meštrovićevog trga u Zapruđu.

Također, provode se i pripreme za Park Novi Zagreb, prvi veliki gradski park nakon dva desetljeća. No, tu se ne staje. Do 22. ožujka otvorena je anketa za građane, posebno stanovnike obližnjih kvartova, kako bi dali svoje prijedloge i mišljenja za njegovo oblikovanje, te i sami dočekali svoje zelene oaze.