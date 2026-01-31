Vakuumske mašine novi su standard gradilišta: Ovako se podižu stakla teška nekoliko tona

Veliki stakleni elementi zahtijevaju iznimnu preciznost i sigurnost, zbog čega su vakuumski podizači postali ključan alat u suvremenom građevinarstvu i industriji. Pomoću podtlaka omogućuju sigurno podizanje, okretanje i precizno pozicioniranje stakla i drugih neporoznih materijala uz minimalan rizik od oštećenja i ozljeda. Upravo zato nezamjenjivi su kod montaže fasada, velikih prozora i zahtjevnih staklenih konstrukcija.

Veliki projekti sa staklenim pročeljima, prozorima i fasadama širine deset i više metara uvijek su tehnički zahtjevni – kako za transport, tako i za samu montažu. Upravo zato na gradilištima, u proizvodnim halama i industriji sve važniju ulogu imaju vakuumski podizači stakla, specijalizirani uređaji koji omogućuju sigurno, precizno i učinkovito rukovanje velikim i teškim staklenim elementima. A kako funkcionira vakuumski podizač stakla, koje su njegove prednosti i zašto je postao nezamjenjiv alat u suvremenom građevinarstvu i industriji, pojasnili su stručnjaci iz kompanije Quattrolifts.

Kako radi vakuumski podizač stakla?

Vakuumski podizač stakla je uređaj koji pomoću podtlaka (vakuuma) stvara snažnu vezu između stroja i staklene površine. Ta veza omogućuje sigurno podizanje, okretanje i pozicioniranje stakla bez izravnog ručnog kontakta. Njegova osnovna svrha je optimizirati radne procese te istovremeno zaštititi radnike i sam materijal od oštećenja.

Princip rada vakuumskog podizača relativno je jednostavan, ali izuzetno učinkovit. Nakon što se vakuumske čaše (vakumske ploče) prislone uz staklo, vakuumske pumpe stvaraju negativni tlak. Taj podtlak uzrokuje ‘prianjanje’ stakla uz podizač.

Nosivost uređaja ovisi o promjeru i broju vakuumskih čaša, kao i o samoj površini materijala. Sve dok materijal nije porozan, vakuumskim podizačem mogu se podizati različite vrste pločastih elemenata. Uz odgovarajući izbor vakuumskih ploča, moguće je rukovati čak i grubljim ili blago neravnim površinama. Kako kažu stručnjaci, za razliku od ručnih vakuumskih držača, strojno upravljani vakuumski podizači značajno smanjuju rizik od nezgoda i pogrešaka pri radu.

Prednosti korištenja

Jedna od najvećih prednosti vakuumskog podizača je mogućnost podizanja velikih težina uz minimalan fizički napor. Većina modernih sustava dizajnirana je tako da njima može upravljati samo jedna osoba, čime se povećava produktivnost i sigurnost na radnom mjestu.

– Osim za staklo, vakuumski podizači uspješno se koriste i za rukovanje kompozitnim panelima, čeličnim pločama, granitom, mramorom, plastikom te drvenim vratima i sličnim elementima. Njihova velika prednost posebno dolazi do izražaja kod stakla, koje je iznimno osjetljivo na ogrebotine i lom prilikom ručnog transporta. Upravo zato vakuumski podizači smanjuju mogućnost ljudske pogreške i omogućuju sigurno, stabilno i potpuno kontrolirano rukovanje čak i s vrlo velikim staklenim površinama, pojasnili su iz Quattroliftsa na svojoj službenoj stranici.

Zahvaljujući svojoj snazi i stabilnosti, vakuumski podizači najbolje su rješenje u situacijama kada se radi o velikim i teškim staklenim elementima koje nije moguće sigurno nositi ručno. Najčešće se koriste pri montaži staklenih fasada, ugradnji velikih prozora i staklenih stijena, u industrijskoj proizvodnji i skladištenju te pri preciznom pozicioniranju stakla na gradilištima. U takvim uvjetima vakuumski podizači postaju nezamjenjiv alat koji istovremeno osigurava visoku razinu sigurnosti, brzinu izvođenja i preciznost rada.

Ogledni primjer iz Dubrovnika

Odličan primjer primjene vakuumskih podizača na gradilištu jest rekonstrukcija Ville Argentina u Dubrovniku. Kako smo ranije pisali, impresivno staklo duljine 12 metara i mase gotovo četiri tone uspješno je postavljeno na šestu etažu hotela Grand Villa Argentina. Riječ je o manjem, ali tehnički iznimno zahtjevnom segmentu opsežne rekonstrukcije koja objedinjuje Vilu Argentinu, Vilu Orsulu i Vilu Glavić u jedinstvenu funkcionalnu cjelinu, s podzemnim tunelom do plaže i luksuznim sadržajima.

Iako se završetak rekonstrukcije još uvijek očekuje, ovakvi građevinski zahvati i razina tehničke izvedbe već sada izazivaju veliko zanimanje i divljenje. Projekt obuhvaća više od 10.000 četvornih metara prostora, a investitor su Jadranski luksuzni hoteli. Tvrtka Tering zadužena je za vođenje MEP projektnog tima i koordinaciju svih instalacija, uključujući HVAC sustave. Završetak projekta prema najvišim stručnim standardima sve je bliže.