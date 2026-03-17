HPB prodaje nekretnine: Možete kupiti zemljišta uz more i poslovne komplekse na sjeveru

Posebno se ističe prodaja zemljišta u turističkom naselju Podsolarsko od čak 5 milijuna eura te poslovni prostori u Zagrebu.

Tržište nekretnina u Hrvatskoj možda nikada nije bilo aktivnije, a Hrvatska poštanska banka (HPB) odlučila je iskoristiti ovu dinamiku i ponuditi kupcima niz nekretnina koje su dio njezinih poslovnih aktivnosti. Umjesto da se radi o standardnoj prodaji, banka otvara mogućnost prikupljanja ponuda za različite vrste nekretnina – od zemljišta i stanova do poslovnih objekata i domova za starije osobe.

Sve se nekretnine prodaju putem poziva za prikupljanje ponuda, uz obveznu uplatu jamčevine, po načelu viđeno-kupljeno. To pak znači da kupac preuzima nekretninu u stanju u kojem se nalazi.

Zemljište uz more i stambeni objekti u Šibeniku

Među najvrjednijim nekretninama u ponudi je veliko zemljište u građevinskoj zoni u Podsolarskom, ukupne površine 26.491 kvadrata, smješteno u neposrednoj blizini Amadria parka (bivši Solaris). Cijena ove nekretnine iznosi pet milijuna eura, što je znatno više nego prijašnji pokušaj prodaje, kada je zemljište vrijedilo upola manje. Razlika u cijeni rezultat je i novog dogovora s Gradom Šibenikom koji regulira imovinsko-pravna i druga pitanja vezana uz izgradnju prometne i komunalne infrastrukture na tom području.

U Dubravi kod Šibenika ponuđena je i trošna kamena kuća s pripadajućim zemljištem, po cijeni od 160.000 eura, dok se u samom gradu nudi stan od 109 m² s pogledom na more, što ga čini zanimljivom opcijom za investitore ili privatne kupce koji traže nekretninu za odmor ili stalni boravak.

Poslovni prostori i domovi za starije osobe

Ponuda nekretnina proteže se i izvan Šibensko-kninske županije. U Osijeku se prodaje poslovna zgrada ukupne površine 2.589 kvadrata, od čega 2.020 kvadrata čini sama zgrada, dok preostali dio zauzima dvorište. Početna cijena iznosi 2.220.000 eura.

U Varaždinu je na prodaju uredski prostor od 422 kvadrata, dok se u Harkanovcima nudi poslovni kompleks proizvodne namjene s pripadajućom opremom, za ove nekretnine cijena je dostupna na upit.

HPB također prodaje dva objekta u Ježdovcu, u Ježdovečkoj ulici 108E i 108I, namijenjena smještaju starijih osoba, s pripadajućim dvorištem i parkiralištem. Ukupna površina iznosi 1.147 kvadrata, a početna cijena je 1,7 milijuna eura. Prema dostupnim podacima, u tim zgradama trenutačno posluje dom za starije osobe čija je tvrtka u posljednjih nekoliko godina imala blokiran račun i nalazila se na listi poreznih dužnika. HPB prodaje nekretnine | Foto: HPB

Tko može sudjelovati u prikupljanju ponuda?

U prikupljanju ponuda mogu sudjelovati sve fizičke osobe - državljani Republike Hrvatske, kao i pravne osobe registrirane u zemlji. Ostali zainteresirani mogu se uključiti samo ako im zakon dopušta stjecanje prava vlasništva nad nekretninama.

Banka, kao obveznik poštivanja propisa o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma, zahtijeva od sudionika da dostave svu potrebnu dokumentaciju radi provjere sukladnosti s tim propisima. Sudjelovanjem u postupku, kupci potvrđuju da prihvaćaju i mogućnost raskida ugovora o kupoprodaji ukoliko zakonski propisi to nalažu. Banka zadržava pravo, po vlastitom nahođenju, ocijeniti sposobnost ponuditelja za stjecanje prava vlasništva nad nekretninama.

