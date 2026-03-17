U sred grada četvrt iz snova: Nigdje auta, a čarobne nadstrešnice i tornjevi oduzimaju dah

Pelli Clarke & Partners osmislili su projekt koji se referira na brdoviti teren Yibina i obližnju šumu bambusa Shunan, najveći i najstariji kineski nacionalni park bambusa. Obuhvaća konstrukciju nove četvrti koja se nalazi uz nedavno otvorenu brzu željezničku stanicu u Yibinu, u južnoj Kini. Smještena je zapadno od nedavno otvorene brze željezničke stanice Yibin u provinciji Sečuan.

Četvrt bez automobila površine 836.000 četvornih metara sastoji se od trgovačkog kompleksa, muzeja digitalne umjetnosti i četiri tornja mješovite namjene raspoređena oko središnjeg parka. Yibin nova četvrt | foto: Zhang Chao

Zelenilo i otvorenost

Prema studiju, zeleni krovovi, zasađene terase i otvorene pješačke ulice oponašaju slojeve šumskog tla. Kroz središte novog razvoja prolazi staza koja se prostire na tri razine. Ima pješačke staze i vodene puteve u prizemlju, s povišenim pješačkim stazama na prvoj razini.

- Masivni oblik projekta stvoren je kao odgovor na susjedne oblike reljefa, odražavajući vrline međusobne povezanosti, otpornosti i prilagodljivosti povezane s biljkom bambusa i njezinim rizomskim korijenskim sustavom, rekli su za deezen.com iz tvrtke Pelli Clarke & Partners. Yibin nova četvrt | foto: Zhang Chao

Mreža nadstrešnica

Složena mreža nadstrešnica na vrhu provlači se kroz park, nudeći hlad pješacima tijekom vrućih ljetnih dana. Ove bijele strukture nalik pojasu protežu se dalje od parka i povezuju glavnu trgovačku zonu i tornjeve na rubovima okruga.

Niz valovitih rešetki na vrhu trgovačkih paviljona u parku prati prirodnu topografiju. Dizajn ovih rešetki oblikovan je jedinstvenim korijenskim sustavom bambusa koji se horizontalno proteže kako bi međusobno povezao bambusove šumarke iznad zemlje. Yibin nova četvrt | foto: Zhang Chao

Trgovački centar i muzej

Na istočnom kraju parka, ispred željezničkog kolodvora, nalazi se trgovački kompleks pod nazivom Yibin Place tvrtke MIXC, koji kombinira zatvoreni trgovački centar s nizom samostojećih paviljona. Raspored je osmišljen kako bi se repliciralo iskustvo kupovine nalik uličnom okruženju uz park. Trgovački paviljoni imaju široke zelene krovove, koje su oblikovane otpalim lišćem bambusa.

Na krajnjem kraju parka nalazi se muzej digitalne umjetnosti dizajniran u suradnji s Institutom za arhitektonski dizajn i istraživanje pokrajine Sečuan (SADI). Njegova skulpturalna fasada obložena je aluminijskim pločama kako bi se stvorila ljuska koja zatvara velike izložbene prostore bez stupova. Yibin nova četvrt | foto: Zhang Chao

Tornjevi

Simetrični parovi tornjeva, visokih 23 i 33 kata, izgrađeni su s obje strane parka. Zakrivljenost i vertikalna artikulacija izraza fasade trebali su oponašati kaligrafiju u stilu bambusa što čitavu novu vizuru kraja čini jako posebnom.