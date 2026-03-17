Dva grada, tri paviljona, 25 milijuna eura: Studenti će dobiti najmoderniji smještaj u državi

Zagrebački 5 i 6 paviljon posljednji su put adaptirani prije 40 godina. S druge strane, riječki dom na Trsatu jedan je od najmodernijih u Hrvatskoj.

Dok se u Rijeci i Zagrebu provode veliki kapitalni projekti poput izgradnje autobusnog kolodvora Žabica i novog stadiona u Kranjčevićevoj ulici, uz rijeku Savu i na Trsatu pripremaju se značajni projekti od velike važnosti za studente.

Naime, raspisane su dvije javne nabave u prethodnom savjetovanju. Jedna se odnosi na izgradnju Paviljona 3 studentskog smještaja u Sveučilišnom kampusu na Trsatu u Rijeci, vrijedna 11.360.000 eura, dok se druga odnosi na obnovu paviljona 5 i 6 studentskog naselja Stjepan Radić u Zagrebu, vrijednu 13.693.598,79 eura. Ukupno gledano, riječ je o tri paviljona u dva grada, s više od 25 milijuna eura vrijednosti radova.

Najmoderniji paviljon u Hrvatskoj?

Što se tiče novog paviljona u Rijeci, projekt predviđa izgradnju slobodnostojeće građevine javne i društvene namjene sa 100 smještajnih jedinica, 60 četverokrevetnih, 4 dvokrevetne i 36 jednokrevetnih, ukupnog kapaciteta 284 ležaja, katnosti Po(S)+P+4. Ukupna građevinska bruto površina iznosi 5.828,00 četvornih metara, od čega se 969,10 kvadrata odnosi na podzemni dio (suteren), a 4.585,90 kvadrata na nadzemni dio (prizemlje i četiri kata).

Prema informacijama našeg sestrinskog portala srednja.hr, predviđeno je da projekt traje do 31. kolovoza 2028. godine. Sama izgradnja trebala bi biti dovršena do kraja 2027., nakon čega slijedi faza opremanja i ugradnje namještaja. Novi paviljon tako bi mogao postati jedan od najmodernijih, ako ne i najmoderniji u Hrvatskoj.

Novi paviljon studentskog doma Rijeka | foto: srednja.hr, Sveučilište u Rijeci

Uskoro objava javnog poziva

Valja naglasiti kako u Rijeci svake godine vlada velik interes za studentski smještaj. Trenutačni domovi raspolažu s 1.250 ležajeva, dok je, primjerice, 2025. godine zaprimljeno 2.167 prijava, odnosno 917 više od raspoloživih kapaciteta. No, u kojoj je fazi realiziranje tog novog paviljona?

- Postupak javne nabave za izgradnju Paviljona 3 nalazi se u završnoj fazi pripreme. Sve su aktivnosti vremenski usklađene kako bi se osigurala pravodobna realizacija projekta bez zastoja. Natječajna dokumentacija je spremna, a objava javnog poziva očekuje se uskoro, rekli su sa Sveučilišta za srednja.hr.

Osim modernih smještajnih jedinica, novi će objekt uključivati sadržaje koji izravno doprinose kvaliteti života studenata: zajednički dnevni boravak za druženje i slobodno vrijeme, modernu samoposlužnu praonicu rublja, i potpuno klimatizirane sobe.

- Ovi su sadržaji osmišljeni kako bi studentima osigurali funkcionalan, ugodan i suvremen prostor za život i rad tijekom studija, zaključak je Sveučilišta.

Novi život za zagrebačke paviljone

S druge strane, projekt obnove paviljona 5 i 6 studentskog naselja Stjepan Radić, najvećeg i najpoznatijeg studentskog doma u Zagrebu donosi temeljitu modernizaciju smještajnih kapaciteta, infrastrukture i okoliša. Cilj je podizanje standarda stanovanja, sigurnosti i energetske učinkovitosti, kao i stvaranje ugodnijeg i dostupnijeg prostora za studente.

Projekt obuhvaća rekonstrukciju paviljona, dogradnju vanjskih čeličnih požarnih stubišta te uređenje pripadajuće infrastrukture, prilaznih puteva i okoliša unutar naselja na adresi Jarunska cesta 2. Na krovovima je planirana i ugradnja fotonaponskih elektrana, čime se dodatno naglašava energetska komponenta projekta.

Studentski dom Stjepan Radić | foto: srednja.hr

Posljednji put adaptirani prije 40 godina

Paviljoni su posljednji put adaptirani 1986. godine, dok su uporabne dozvole izdane još 1978. Danas su dotrajali u pogledu interijera, instalacija i energetske učinkovitosti. Nedostaju podjela na požarne sektore, sustav vatrodojave te adekvatno prilagođeni prostori za osobe s invaliditetom, a i prateća infrastruktura je zastarjela.

Rekonstrukcijom će se osigurati ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu sukladno Zakonu o gradnji, uz potpunu obnovu unutarnjih prostora, instalacija, fasade i krova. Posebna pažnja posvetit će se poboljšanju toplinske i zvučne izolacije te smanjenju energetske potrošnje. Foto: srednja.hr

Pristupačnost, sigurnost i kvaliteta stanovanja

U prizemljima će se urediti sobe i prostori prilagođeni osobama s invaliditetom, s odgovarajućim kupaonicama i pristupnim komunikacijama. Obnovit će se hodnici, stubišta, zajedničke prostorije, učionice i čajne kuhinje, kao i prostori za rad djelatnika Studentskog centra. Ugradit će se suvremena LED rasvjeta, a svi zahvati bit će usklađeni s važećim propisima o pristupačnosti.

Projektom će se postići standard koji je najmanje 10 posto bolji od nZEB zahtjeva, iako je riječ o rekonstrukciji. Više od 27 posto godišnje potrebne energije pokrivat će se iz obnovljivih izvora, ponajprije putem solarnih elektrana.

Primijenit će se i načela pasivnog dizajna, zaštita od pregrijavanja, zasjenjivanje, očuvanje postojećeg zelenila i sadnja novih stabala, kako bi se smanjila potreba za hlađenjem i poboljšali mikroklimatski uvjeti. Uređenje okoliša zamišljeno je i kao svojevrsno klimatsko sklonište. Foto: Salko Čajić (Facebook grupa ‘Zagreb kakav je bio nekada)

Paviljoni blizanci

Paviljoni 5 i 6 identične su građevine, tlocrta u obliku slova T, katnosti Pr+4 (odnosno Pr+3 u nižem dijelu), s ukupnom bruto površinom od 5.035,48 četvornih metara po paviljonu. Dogradnjom evakuacijskih stubišta njihova će se tlocrtna površina neznatno povećati, bez zadiranja u osnovnu konstrukciju.

Projekt uključuje i obnovu oko 8.000 četvornih metara vanjskog prostora, uključujući komunalnu infrastrukturu, prilazne staze, parkirališna mjesta za osobe s invaliditetom i hortikulturno uređenje. Time će se cijeli prostor funkcionalno i estetski podići na razinu suvremenog studentskog kampusa.