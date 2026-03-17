U Zagrebu se gradi novi kanal za ispust vode: Bit će kod Resnika, treba radi povećanja kapaciteta

U okviru Projekta Zagreb namjerava se dograditi vodno-opskrbni sustav u glavnom gradu. To znači povećanje kapaciteta pa se planira novi ispusni kanal.

Otpadne vode iz Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Zagreba (CUPVZ) trenutno se ispuštaju u glavni odvodni kanal, koji otvorenim koritom utječe u rijeku Savu. Ispuštanje se u normalnim uvjetima odvija gravitacijski, dok se pri višim vodostajima rijeke zatvara ustava i voda se prepumpava.

Na dijelu nizvodno od ušća potoka Vuger izveden je i bočni preljev kojim se dio velikih voda preusmjerava u stare riječne rukavce. Zbog proširenja kapaciteta planira se izgradnja novog ispusta, za koji treba pronaći najbolju varijantu i projektno ju razraditi.

Povećat će se opterećenje

U dokumentaciji se podsjeća na plan proširenja sustava odvodnje u sklopu Projekta Zagreb, zbog kojega bi se trebalo povećati hidraulično i biokemijsko opterećenje pročišćivača. Postojeći CUPOVZ trebao bi se dograditi na treći stupanj pročišćavanja kako bi se omogućilo uklanjanje dušika i fosfora.

Glavni odvodni kanal, kroz koji se u Savu trenutno ispuštaju sve pročišćene otpadne vode, podijeljen je na četiri vodna tijela površinskih voda prema Registru stanja vodnih tijela iz Plana upravljanja vodnim područjima do 2027., stoji dalje u opisu.

Opcije će se sagledavati po kriterijima

Traži se dodatno rješenje za izravno ispuštanje pročišćenih otpadnih voda iz CUPOVZ-a u Savu. U tu svrhu analizirat će se više varijanti kako bi se odredila optimalna trasa i lokacija novog ispusta. Jedna od varijanti predviđa izgradnju zatvorenog kanala duljine oko 3.500 metara od postojeće izlazne crpne stanice, paralelno s glavnim kanalom, do ispusta u Savu u blizini njegova ušća.

Razmatraju se i kraće trase, uz zadržavanje postojeće ili izgradnju nove crpne stanice. Jedan od kriterija odabira bit će i mogućnost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na trasi.

Kako bilo, projektni zadatak obuhvaća izradu idejnog rješenja s analizom varijantnih trasa novog ispusnog cjevovoda. Dokumentacija mora sadržavati tehnički opis, hidraulički proračun i dimenzioniranje objekata, pregledne i detaljne situacije, uzdužne profile cjevovoda te nacrte objekata poput crpne stanice i ispusne građevine. Predviđena je i procjena investicijskih troškova za svaku varijantu te ekonomsko-tehnička analiza njihove isplativosti. Pročistač otpadnih voda u Zagrebu | foto: Grad Zagreb

Utjecaj na vodno tijelo Save

Projektant je obvezan analizirati utjecaj dodatnog opterećenja ispuštene vode na stanje vodnog tijela Save primjenom metodologije kombiniranog pristupa, a rezultati analize moraju biti dio glavnog projekta. Nafalje, profil novog cjevovoda odredit će se prema izmjerenim količinama pročišćene vode iz CUPOVZ-a, uzimajući u obzir da je sustav projektiran za maksimalni dotok od 1.500.000 ekvivalent stanovnika, odnosno 30.510 metra kubna na sat. Pri projektiranju treba uzeti u obzir i utjecaj vodostaja Save na tečenje u cjevovodu.

K tome, postojeću izlaznu crpnu stanicu potrebno je prilagoditi za spoj s novim ispusnim cjevovodom. Projektant mora uzeti u obzir dokumentaciju CUPOVZ-a i dokumentaciju dogradnje uređaja na treći stupanj pročišćavanja. Predviđene cijevi, revizijska okna, poklopci i eventualna nova crpna stanica moraju biti projektirani prema važećim normama i zahtjevima Vodoopskrbe i odvodnje kako bi se osigurala pouzdana i vodonepropusna odvodnja te projektirani vijek trajanja sustava. Pročistač otpadnih voda u Zagrebu | foto: snimka zaslona, GoogleKarte

Sprema se ovaj veliki projekt

Podsjećamo da je tvrtka Vodoopskrba i odvodnja (ViO), koja je inače dio Zagrebačkog holdinga, u lipnju 2025. pokrenula postupke javne nabave vrijedne 212 milijuna eura bez PDV-a u sklopu Projekta Zagreb, najvećeg ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju grada. U okviru tog projekta, traži se povećanje kapaciteta Centralnog pročistača - a nastavno na to, i izgradnju ovog, novog ispusta.

Kako smo pisali, prva nabava vrijedna je 148 milijuna eura i odnosi se na izgradnju, rekonstrukciju i dogradnju mreže vodoopskrbe i odvodnje u dijelovima grada, uključujući gradske četvrti Sesvete, Novi Zagreb-istok i Novi Zagreb-zapad te Stupnik, uz povezivanje sustava odvodnje Sesveta s Centralnim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda.

Druga nabava, procijenjena na 64,4 milijuna eura, odnosi se na dogradnju Centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba na treći stupanj pročišćavanja radi uklanjanja dušika i fosfora.

Projekt Zagreb ukupno vrijedi 323 milijuna eura, a uključuje i unapređenje obrade mulja na pročistaču. Realizacija je planirana od 2025. do 2029. godine, uz očekivano sufinanciranje iz fondova Europske unije.