Ovaj natječaj svi su čekali: Kreće preobrazba Svetica i stadiona Maksimir, za idejno rješenje 13 milijuna eura

Prije izgradnje novog stadiona u Maksimiru treba sve projektirati, a stavki je puno. Detalji velikog posla razveselit će Zagrepčane.

Nakon riješene žalbe na ponudu za izradu projekta postojećeg stadiona Maksimir, Grad Zagreb raspisao je Arhitektonsko-urbanistički natječaj za idejno rješenje SRC Svetice i maksimirskog stadiona. Samo izrada ovog projekta procijenjena je na 13,9 milijuna eura, bez uključenog PDV-a, a projektna rješenja dostavljat će se sve do 24. lipnja, dakle još tri mjeseca, a po završetku tog razdoblja, slijedi odabir najboljeg rješenja po kojemu će se urediti prostor stadiona i okolice.

Podjela na 'zonu A' i 'zonu B'

Natječajni program koji je izradio Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba otkriva glavne postavke kojima će se voditi arhitekti u izradi novih rješenja. Program je izrađen za potrebe natječaja u ožujku ove godine, a opisuje lokaciju i obuhvat natječaja, povijesni pregled, i izvod iz Generalnog urbanističkog plana. Uključuje i obuhvat natječaja, programske smjernice i urbanističko-tehničke uvjete, kao i dodatne smjernice natječajnog rješenja te buduće projektne dokumentacije.

Sportsko-rekreacijski centar Svetice–Maksimir nalazi se uz park Maksimir i jedno je od najvažnijih povijesnih sportskih područja Zagreba, s tradicijom od 19. stoljeća. U njemu je stadion Maksimir, dom GNK Dinama i važan simbol grada. Zbog blizine parka, obnova centra mora poštovati njegove vrijednosti, pa je potreban urbanističko-arhitektonski natječaj usklađen s Generalnim urbanističkim planom Zagreba, pojašnjeno je u uvodnom dijelu programa.

Natječaj se provodi kao otvoreni arhitektonsko-urbanistički anketni i izvedbeni natječaj u jednom stupnju. Anketni dio obuhvaća zonu A (SRC Svetice) i zonu D (prometno čvorište Borongaj i infrastruktura), s konceptualnim prijedlozima koji nisu obvezujući niti namijenjeni neposrednoj provedbi. Natječajni dio za realizaciju odnosi se na zonu C (stadion Maksimir) s arenom, pomoćnim terenima, pratećim sadržajima i vanjskim prostorima, za koje će se izrađivati projektno-tehnička dokumentacija prema pobjedničkom rješenju. Rješenje treba obuhvatiti sve zone, pojašnjeno je na početku natječaja. Stadion Maksimir | foto: Grad Zagreb

'Stadioni ne prate tradiciju uspjeha'

Zagreb je grad sporta s bogatom tradicijom i uspjesima, no njegova sportska infrastruktura, osobito nogometni stadioni, ne prati tu razinu, navodi se u Natječajnom programu. Natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice jedan je od najvažnijih prostornih zahvata u novijoj povijesti, s ciljem preoblikovanja ovog simboličnog mjesta. Izvorni koncept stadiona narušen je desetljećima parcijalnih dogradnji i obnova, kako piše u dokumentu. Zbog toga je potrebna ideja obuhvatne rekonstrukcije tog prostora.

- Naša vizija nadilazi samu izgradnju novih objekata. Ovo područje više je od središta sporta i rekreacije; ono je simbolički urbani orijentir i prepoznatljivo obilježje identiteta Zagreba – istočna vrata prema središtu grada, smještena uz jednu od naših najvažnijih gradskih avenija. Takva lokacija zahtijeva promišljenu prostornu artikulaciju, arhitektonsku izvrsnost i dugoročno odgovorno upravljanje. Taj prostor vidimo kao slojevit prostorni i društveni 'Grad sporta' - otvoreno i inkluzivno okruženje za profesionalne sportaše, rekreativce, navijače i sve naše sugrađane, poručuju o ovoj preobrazbi gradonačelnik Zagreba, Tomislav Tomašević i njegov zamjenik Luka Korlaet.

Pozivaju zainteresirane da pridonesu novom poglavlju zagrebačke sportske infrastrukture i postanu dio njezina budućeg razvoja.

Zona obuhvata | foto: Natječajni program

Bazen ostaje

Natječaj obuhvaća izradu arhitektonsko-urbanističkog rješenja za stadion Maksimir (razina realizacije) te prijedloga za Sportsko-rekreacijski centar Svetice i prometno čvorište Borongaj (što je i dalje na anketnoj razini), uz poštovanje GUP-a i vrijednosti lokacije.

U užoj zoni površine od oko 23 hektara planiraju se: novi stadion kapaciteta oko 35.000 mjesta s pratećim sadržajima, atletski stadion s oko 2.000 mjesta, zadržavanje bazenskog kompleksa, nove sportske dvorane koja bi se koristila za futsal, košarku i rukomet te rekreacijski i društveni sadržaji za sve korisnike. Predviđeni su i javni prostori, pješačke rute i urbana oprema.

Rješenje treba obuhvatiti i širu zonu s naglaskom na promet, dostupnost i javnu garažu, kao i cjelovito krajobrazno uređenje i ekološku održivost. Ključni ciljevi uključuju prostornu kvalitetu, razvoj zelene infrastrukture, održivu mobilnost, bolju povezanost s okolinom, energetsku učinkovitost te sigurnost, otpornost i dugoročnu održivost projekta navodi Natječajni program, dostupan u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN).

Napominjemo da će o novom izgledu zone odlučivati stručni sud u sastavu od 12 članova, kako stoji u natječajnim podacima međunarodnog natječaja. To su: arhitekt Toma Plejić (STUDIO UP), arhitekt Kersten Geers (OFFICE KGDVS) iz Belgije, arhitekt Francois Chas (NP2F) iz Francuske, ovlašteni arhitekt Vasa Perović (BEVK PEROVIĆ ARHITEKTI) iz Alovenije, arhitektica Mia Roth Čerina (ROTH&ČERINA ARHITEKTI), ovlašteni arhitekt Nenad Fabijanić (ARHITEKTONSKI STUDIO FABIJANIĆ), predsjednik GNK Dinamo Zvonimir Boban, ministar turizma i sporta, Tonči Glavina, gradonačelnik Tomislav Tomašević, njegov zamjenik, arhitekt Luka Korlaet, te ovlašteni arhitekti Vjera Bakić (STUDIO PLAZMA) i Iva Hudan iz Ministarstva graditeljstva.