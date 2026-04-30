Nova mogućnost za jeftiniji najam u Zagrebu: Ključna je plaća, kvadraturu određuje broj članova kućanstva

Grad Zagreb je raspisao novi natječaj za priuštivi najam. Na natječaj će se moći prijaviti građani s nižim i srednjim primanjima, uključujući obitelji, samačka kućanstva, mlade, ali i osobe u posebno osjetljivim životnim okolnostima, javljaju iz Grada.

Stanovi za samce i obitelji

Narednih 30 dana bit će otvorene prijave na natječaj za priuštivi najam u gradskim stanovima Grada Zagreba. U natječaju mogu sudjelovati osobe čiji prihodi po članu kućanstva za prethodnu, 2025. godinu, iznose od 30 do 80 posto mjesečne neto plaće po zaposlenome u gospodarstvu Grada Zagreba za višečlana, odnosno od 50 do 100 posto za samačka kućanstva. Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za Grad Zagreb u prošloj godini iznosila je 1.578 eura.

Visina najamnine odredit će se prema prihodima kućanstva, a utvrdit će se kao udio u prosječnim mjesečnim prihodima ostvarenima u prethodnoj godini. Predviđena su i umanjenja najamnine, među ostalim za kućanstva u kojima živi osoba s težim invaliditetom, kao i za stanove na području Gradske četvrti Sesvete, javljaju iz Grada. Podsjećaju da se stanovi dodjeljuju prema listi reda prvenstva.

'Pravedan sustav dodjele stanova'

Lista se formira na temelju bodovanja prema prihodima, sastavu kućanstva, stambenom i socijalno-zdravstvenom statusu te drugim utvrđenim okolnostima. Površina stana prilagođava se broju članova kućanstva, uz mogućnost odstupanja u opravdanim slučajevima.

- Ovim natječajem osiguravamo transparentan i pravedan sustav dodjele stanova. Podsjećam da smo obustavili prodaju gradskih stanova te da se postojeći kontinuirano stavljaju u funkciju i uređuju kako bi bili spremni za nove stanare. To je dio programa socijalnog i priuštivog stanovanja koji su visoko na listi naših prioriteta. U Podbrežju je u tijeku izgradnja zgrade s gotovo 300 stanova, a ukupno planiramo izgraditi tisuću stanova za priuštivi najam u Podbrežju, Svetoj Klari i Borovju, istaknuo je gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Rok za podnošenje zahtjeva iznosi 30 dana od dana objave natječaja, a prijave se zaprimaju isključivo elektroničkim putem, putem službene internetske stranice Grada Zagreba. Po završetku postupka bodovanja bit će objavljen prijedlog liste reda prvenstva, na koji će podnositelji imati mogućnost podnošenja primjedbi, nakon čega će se utvrditi konačna lista za dodjelu stanova u najam, a dodatne informacije dostupne su na službenim stranicama Grada Zagreba.