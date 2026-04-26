Jedan dio Zagreba mogao bi dobiti nove stambene zone, u planu i stanice za vlak

Planovi za napuštene industrijske zone u Zagrebu: Novi GUP za nove prometnice i stanove
Prema Prijedlogu izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Sesveta, trebale bi se urediti tri zapuštene mega industrijske zone.
12:13 39 d 17.03.2026
26. travanj 2026.
Izmjene i dopune GUP-a Sesveta trebao bi riješiti dovršene, ali i nedovršene rezidencijalne, sportsko-rekreacijske, prometne i druge zone.
Izmjene i dopune Generalnoga urbanističkog plana Sesveta predstavljene su u ožujku ove godine. O potrebi donošenja izmjena i dopuna je odlučeno budući da dosadašnje izmjene i dopune 'nisu razmatrale bitno izmijenjene prostorne odnose južno od željezničke pruge, nastale zatvaranjem i napuštanjem tvornice Sljeme u središtu Sesveta', kako piše u Odluci.
Nove promjene uvelike će se fokusirati na taj prostor na kojemu je pokrenut i EU projekt proGIreg (Productive Green Infrastructure for post-industrial urban regeneration), usmjeren prma produktivnoj zelenoj infrastrukturi za postindustrijska područja. Osim uzimanja u obzir vrijednog središta naselja, postavljeni su uvjeti i način gradnje stambenih građevina - u nedovršenim dijelovima Sesveta, a napravljena je i podjela dovršenih prostora.
Tajna Rimske ceste u središtu Sesveta: GUP traži promjene, a konzervatori zadali stroge uvjete
Središte Sesveta prema izmjenama i dopunama GUP-a treba proći kroz ogromnu transformaciju. Praktički cijelo je arheološko područje stare rimske ceste.
10:26 34 d 22.03.2026
Prije visokogradnje, definirana je prometna mreža. Generalnim urbanističkim planom predviđa se gradnja i uređenje osnovne ulične mreže. Kako piše u GUP-u, Sesvete moraju imati gradsku autocestu (gradsku obilaznicu), glavne gradske ulice, sabirne te druge i nekategorizirane ulice.
- Na području cijelog Generalnoga urbanističkog plana planira se humanizacija i transformacija postojeće ulične mreže podređene automobilskom prometu prioritizacijom pješačkog i biciklističkog prometa u raspodjeli prometnih površina te planiranjem zelenih zona uz preporuku korištenja rješenja utemeljenih na prirodi, stoji u Članku 38. izmjena i dopuna GUP-a.
U ovu svrhu, planira se uspostava drvoreda i vegetacijskih pojasa duž postojećih sesvetskih prometnica - Zagrebačke ceste, Bjelovarske ulice, Sesvetske, Selske, Kobiljačke, Ulice Ljudevita Posavskog te uz druge prominentne gradske prometnice.
Kako je navedeno u GUP-u, u cilju poboljšanja organizacijskih i tehničkih uvjeta odvijanja javnog prometa Generalnim se urbanističkim planom omogućuje i uređenje postojećih i gradnja novih terminalnih građevina. Dok je željeznički terminal Sesvete, središnji u ovom prostoru mjesto na kojemu se susreću različiti oblici prometa, otvara se mogućnost novih željezničkih stajališta - gdje budu potrebna.
Uz to, ugibališta za gradske autobusne linije trebala bi se ugraditi prema prometnoj potrebi i u skladu s mogućnosti njihove montaže. Uz to, otvara se mogućnost gradnje novih stajališta za javni prijevoz i na lokacijama koje ne predviđa zadani kartografski prikaz - ako to bude pridonijelo poboljšanju javnog prijevoza.
A osim prometne slike Sesveta, GUP se puno osvrće i na stanje izgrađenosti. Naselje je tako podijeljeno u skladu s prostornim posebnostima.
Napravljena je podjela na rezidencijalne prostore, područja urbaniteta, gospodarske zone, prostore transformacije, sportsko-rekreacijske komplekse, te na javne i zelene površine. Rezidencijalni prostori koji su stanovnicima vjerojatno vrlo zanimljivi, dijele se na prostore postojećih regulacija - dovršene i na prostore dovršenja, kao i na prostore novih regulacija.
Od rezidencijalnih dijelova Sesveta prostorno su dovršeni Dubec, novo Brestje, Centar, Sesvetski Kraljevec, te Inino naselje. Kao i Luka Selčina, Dubec, te naselje Blage Zadre. Sve ovo prostori su zaštite. U prvom slučaju, zaštićen je dovršeni prostor individualne gradnje, te prostor visoke gradnje u drugom slučaju. Uključena je i povijesna jezgra starog sela - Sesvetski Kraljevec.
Postavljena su i pravila za uređenje i dogradnju prostora individualne gradnje. Na površinama stambene i mješovite namjene pravila nalažu građevine do najviše tri etaže, pri čemu se treća etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat, a najveća dopuštena izgrađenost građevne čestice je 30 posto slobodnostojeće građevine.
Za nedovršene prostore niske gradnje, postavljena su pravila od gradnje najveće visine podzemne i četiri nadzemne etaže, s tim da se četvrta etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat.
Konačno, ispisana su i pravila za područja nove regulacije - to su prostori nedostatne komunalne opremljenosti zemljišta ili pak potpuno neizgrađeni prostori za koje je utvrđena obveza donošenja urbanističkog plana uređenja. Kako je navedeno u Članku 63., na prostorima novih regulacija građevine javne i društvene namjene prema pripadajućim urbanim pravilima iz Članka 61., a prilikom planiranja stambene odnosno mješovite namjene potrebno je osigurati najmanje 16 kvadrata zelenih površina po stanovniku ili 30 posto od površine stambene odnosno mješovite namjene u svrhu ublažavanja klimatskih promjena, stoji u tekstu izmjena i dopuna.
Obuhvati ovakvih područja prikazani su u dokumentu koji opisuje uvjete za korištenje, uređenje i zaštitu prostora. U tom dokumentu se vidi da je više područja donošenja urbanističkog plana uređenja. To su UPU površine sporta i rekreacija - golf-igralište, UPU Staro Brestje-zapad, UPU Novo Brestje-zapad, UPU Staro Brestje-Delec, UPU Sportsko-rekreacijski kompleks Sesvete, UPU Selčina-sjever, te UPU Duboki Jarak.
Treba donijeti i UPU Gajišće-jug, UPU središte Sesveta, UPU Gospodarska zona Sesvete-sjever, UPU zona Ciglana, UPU Jelkovec sjever, UPU Gospodarska zona Sesvete-jug, UPU Sesvetska Selnica-jug, UPU Sportsko-rekreacijski kompleks Sesvetski Kraljevec te UPU Sesvetski Kraljevec-jug.
Dok još možemo otvoriti prozor, dobro je razmisliti kako ćemo se hladiti ovo ljeto: Ovo su ključne inovacije
O hlađenju treba razmišljati prije prvog toplinskog vala. Danas su dostupne inovacije koje troše manje, filtriraju zrak i prilagođavaju se prostoru.
10:30 13 d 13.04.2026
Konačno sanacija omiljene plaže na jugu: Od odrona prošlo više od godine dana, neće završiti do sezone
U poznatoj uvali u Dubrovniku u veljači 2025. došlo je do odrona stijene. Sanacija nije mogla krenuti prije rebalansa blagajne i odabira tvrtke.
07:52 3 h 26.04.2026
Kreće val uređenja plaža na jugu Hrvatske: Ronioci će pod morem imati pune ruke posla
Plaže treba redovito održavati. Novi val radova kojima će se povećati kvaliteta kupališta pred novu turističku sezonu planira se i u Dubrovniku.
10:21 1 d 25.04.2026
Nadbiskupiji u Slavoniji preko 16 milijuna eura vrijednih zemljišta: Zamjena za 2.500 izgubljenih hektara
Jedna nadbiskupija u Slavoniji ostala je bez 13.000 hektara zemlje, šuma i zgrada. Vlada RH upravo je donijela odluku o zamjenskim kvadratima.
10:19 1 d 25.04.2026
Svugdje u Hrvatskoj fali stanova za mlade: U ovoj županiji traže se i zbog brakova i zbog razvoda
U jednoj županiji u Hrvatskoj stanovi se traže i zbog razvoda i zbog brakova. Koliko jeftinih kvadrata treba za mlade obitelji pokazat će studija.
10:18 1 d 25.04.2026
Konačno ugovoreno projektiranje ceste u Zagori: U žalbi se osporavala zakonitost, ali nije prihvaćena
Radi poboljšanja kvalitete prometa, državna cesta DC76 treba alternativu. Nakon odbijanja žalbe koju je podnio ZG-Projekt kreće projektiranje 20 km.
10:18 1 d 25.04.2026
Povratak građevinskog diva: Tehnika dobila ogroman posao blizu Zagreba, gradit će nove bazene
Novo kupalište u Sisku gradit će se na lokaciji koja je nekima kontroverzna. Milijunsko gradilište bilo bi između starog lječilišta i poznatog jezera.
15:15 1 d 24.04.2026
Ponovljen natječaj za novi pothodnik na mjestu opasnog prijelaza preko pruge, nije bilo zainteresiranih
Novi pothodnik zamijenio bi opasni prelazak preko pruge. Na kobnom prijelazu prije nešto više od godinu dana tragično je stradao 14-godišnjak.
15:10 1 d 24.04.2026