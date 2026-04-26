Jedan dio Zagreba mogao bi dobiti nove stambene zone, u planu i stanice za vlak

Izmjene i dopune GUP-a Sesveta trebao bi riješiti dovršene, ali i nedovršene rezidencijalne, sportsko-rekreacijske, prometne i druge zone.

Izmjene i dopune Generalnoga urbanističkog plana Sesveta predstavljene su u ožujku ove godine. O potrebi donošenja izmjena i dopuna je odlučeno budući da dosadašnje izmjene i dopune 'nisu razmatrale bitno izmijenjene prostorne odnose južno od željezničke pruge, nastale zatvaranjem i napuštanjem tvornice Sljeme u središtu Sesveta', kako piše u Odluci.

Nove promjene uvelike će se fokusirati na taj prostor na kojemu je pokrenut i EU projekt proGIreg (Productive Green Infrastructure for post-industrial urban regeneration), usmjeren prma produktivnoj zelenoj infrastrukturi za postindustrijska područja. Osim uzimanja u obzir vrijednog središta naselja, postavljeni su uvjeti i način gradnje stambenih građevina - u nedovršenim dijelovima Sesveta, a napravljena je i podjela dovršenih prostora.

Postojeća mreža podređena je automobilima

Prije visokogradnje, definirana je prometna mreža. Generalnim urbanističkim planom predviđa se gradnja i uređenje osnovne ulične mreže. Kako piše u GUP-u, Sesvete moraju imati gradsku autocestu (gradsku obilaznicu), glavne gradske ulice, sabirne te druge i nekategorizirane ulice.

- Na području cijelog Generalnoga urbanističkog plana planira se humanizacija i transformacija postojeće ulične mreže podređene automobilskom prometu prioritizacijom pješačkog i biciklističkog prometa u raspodjeli prometnih površina te planiranjem zelenih zona uz preporuku korištenja rješenja utemeljenih na prirodi, stoji u Članku 38. izmjena i dopuna GUP-a.

U ovu svrhu, planira se uspostava drvoreda i vegetacijskih pojasa duž postojećih sesvetskih prometnica - Zagrebačke ceste, Bjelovarske ulice, Sesvetske, Selske, Kobiljačke, Ulice Ljudevita Posavskog te uz druge prominentne gradske prometnice.

Nove autobusne i željezničke stanice

Kako je navedeno u GUP-u, u cilju poboljšanja organizacijskih i tehničkih uvjeta odvijanja javnog prometa Generalnim se urbanističkim planom omogućuje i uređenje postojećih i gradnja novih terminalnih građevina. Dok je željeznički terminal Sesvete, središnji u ovom prostoru mjesto na kojemu se susreću različiti oblici prometa, otvara se mogućnost novih željezničkih stajališta - gdje budu potrebna.

Uz to, ugibališta za gradske autobusne linije trebala bi se ugraditi prema prometnoj potrebi i u skladu s mogućnosti njihove montaže. Uz to, otvara se mogućnost gradnje novih stajališta za javni prijevoz i na lokacijama koje ne predviđa zadani kartografski prikaz - ako to bude pridonijelo poboljšanju javnog prijevoza.

Sesvete iz zraka | foto: Grad Zagreb

Podjela na stambene i nestambene zone

A osim prometne slike Sesveta, GUP se puno osvrće i na stanje izgrađenosti. Naselje je tako podijeljeno u skladu s prostornim posebnostima.

Napravljena je podjela na rezidencijalne prostore, područja urbaniteta, gospodarske zone, prostore transformacije, sportsko-rekreacijske komplekse, te na javne i zelene površine. Rezidencijalni prostori koji su stanovnicima vjerojatno vrlo zanimljivi, dijele se na prostore postojećih regulacija - dovršene i na prostore dovršenja, kao i na prostore novih regulacija.

Dovršeni i nedovršeni dijelovi kvarta

Od rezidencijalnih dijelova Sesveta prostorno su dovršeni Dubec, novo Brestje, Centar, Sesvetski Kraljevec, te Inino naselje. Kao i Luka Selčina, Dubec, te naselje Blage Zadre. Sve ovo prostori su zaštite. U prvom slučaju, zaštićen je dovršeni prostor individualne gradnje, te prostor visoke gradnje u drugom slučaju. Uključena je i povijesna jezgra starog sela - Sesvetski Kraljevec.

Postavljena su i pravila za uređenje i dogradnju prostora individualne gradnje. Na površinama stambene i mješovite namjene pravila nalažu građevine do najviše tri etaže, pri čemu se treća etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat, a najveća dopuštena izgrađenost građevne čestice je 30 posto slobodnostojeće građevine.

Za nedovršene prostore niske gradnje, postavljena su pravila od gradnje najveće visine podzemne i četiri nadzemne etaže, s tim da se četvrta etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat. Područja koja tek trebaju dobiti urbanistički plan | foto: snimka zaslona/Grad Zagreb

Ublažavanje klimatskih promjena

Konačno, ispisana su i pravila za područja nove regulacije - to su prostori nedostatne komunalne opremljenosti zemljišta ili pak potpuno neizgrađeni prostori za koje je utvrđena obveza donošenja urbanističkog plana uređenja. Kako je navedeno u Članku 63., na prostorima novih regulacija građevine javne i društvene namjene prema pripadajućim urbanim pravilima iz Članka 61., a prilikom planiranja stambene odnosno mješovite namjene potrebno je osigurati najmanje 16 kvadrata zelenih površina po stanovniku ili 30 posto od površine stambene odnosno mješovite namjene u svrhu ublažavanja klimatskih promjena, stoji u tekstu izmjena i dopuna.

Obuhvati ovakvih područja prikazani su u dokumentu koji opisuje uvjete za korištenje, uređenje i zaštitu prostora. U tom dokumentu se vidi da je više područja donošenja urbanističkog plana uređenja. To su UPU površine sporta i rekreacija - golf-igralište, UPU Staro Brestje-zapad, UPU Novo Brestje-zapad, UPU Staro Brestje-Delec, UPU Sportsko-rekreacijski kompleks Sesvete, UPU Selčina-sjever, te UPU Duboki Jarak.

Treba donijeti i UPU Gajišće-jug, UPU središte Sesveta, UPU Gospodarska zona Sesvete-sjever, UPU zona Ciglana, UPU Jelkovec sjever, UPU Gospodarska zona Sesvete-jug, UPU Sesvetska Selnica-jug, UPU Sportsko-rekreacijski kompleks Sesvetski Kraljevec te UPU Sesvetski Kraljevec-jug.