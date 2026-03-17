Planovi za napuštene industrijske zone u Zagrebu: Novi GUP za nove prometnice i stanove

Prošli tjedan stigla je važna vijest za sve stanovnike Sesveta, ali i za sve koji prolaze kroz naselje ili ondje možda planiraju svoju budućnost. Nakon usvajanja izmjena i dopuna zagrebačkog GUP-a, objavljen je i Prijedlog izmjena i dopuna GUP-a Sesveta, koje, iako su dio glavnog grada, imaju zasebni Generalni urbanistički plan.

Zatim je pokrenuto javno savjetovanje koje traje od 16. ožujka do 30. ožujka. Po završetku savjetovanja, usvajat će se prijedlozi na temu izmjena GUP-a koji je posljednji put mijenjan 2015. godine. Velik dio promjena odnosi se na zapuštene industrijske zone, što ne čudi, jer ovakvi nikad revitalizirani kompleksi zauzamaju značajnu površinu u Sesvetama.

- Specifičan cilj je urbana preobrazba središta Sesveta i transformacija brownfield područja. Centar je specifičan jer u trenutnom stanju nema karakter centra, s uz uređenje industrijskih zona planira se sveukupno unaprjeđenje prostorne kvalitete i zelenih područja, poručio je danas gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Zona Sljeme

Prva i zona o kojoj se u posljednje vrijeme daleko najviše govorilo, zona je bivše mesnoprerađivačke industrije 'Sljeme' u kojoj je djelovala istoimena tvornica, a prostire se na prostorima između povijesnih naselja Sopnica i Jelkovec. Na ovom području vrijede određena pravila, koja navode kako je izgradnjom urbanog tkiva na prostoru nekadašnjeg djelovanja tvornice nastala potreba za kvalitetnijim prometnim i sadržajnim povezivanjem čitavog područja.

- Zbog neposrednog položaja uz željeznički kolodvor, kao i zbog primjerene vlasničke strukture i povijesnog značaja, planirana je transformacija prostora bivše tvornice Sljeme u novo kulturno, upravno, obrazovno i poslovno središte Sesveta južno od željezničke pruge, piše u Prijedlogu izmjena i dopuna postojećeg GUP-a.

U tekstu je dalje navedeno da se s ciljem integralnog planiranja i povezivanja triju ključnih cjelina – središta Sesveta, prostora bivše Sljeme i naselja Novi Jelkovec propisuje se provedba javnog anketnog urbanističkog natječaja, navedeno je u Prijedlogu. Kompleks Sljeme bio je generator razvoja Sesveta u kojem je djelovala jedna od najuspješnijih industrija | foto: Bauštela.hr, Nina Šantek

Novo središte naselja

Navedene su smjernice za izradu UPU-a Sljeme-Sesvete. Prema zadanim smjernicama, novi Urbanistički plan uređenja (UPU) dopustio bi urbanističku transformaciju bivših tvorničkih prostora u novo središte naselja.

Predviđena je mješovita namjena prostora koja uključuje javne i društvene sadržaje, kulturne, upravne i obrazovne ustanove, poslovne prostore, stanovanje, ugostiteljstvo i trgovinu te javne zelene površine. U planu je detaljno uređenje prometne mreže povezane s budućim prometnim terminalom, osiguravanje pješačkih veza te razmatranje deniveliranog kolnog povezivanja preko željezničke pruge s povijesnim središtem Sesveta, uz planiranje javnih garaža i parkirališta.

A što god da se radi, potrebno je voditi računa o vizurama i uklapanju u okoliš, pri čemu najmanje 30 posto obuhvata mora činiti javna ili zaštitna zelena površina, piše u smjernicama. Ovdje pročitajte više o novom natječaju za uređenje Kockice – prepoznatljivog betonskog objekta unutar kompleksa Sljeme, koja bi kao prvi korak uređenja bivšeg mesnoprerađivačkog kompleksa, trebala postati glazbena škola. Položaj industrijskih zona u Sesvetama | snimka zaslona, arcgis.com

Zona Badel

Iduća na redu je Zona Badel o čijoj se budućnosti isto tako puno nagađalo, a nije manjkalo ni planova za revitalizaciju. Koji se, doduše, nisu ostvarili. Sada se, kako piše u 'općim pravilima' u Prijedlogu izmjena i dopuna, na prostoru bivšeg postrojenja industrije vrenja Badel planira transformacija izgrađene strukture u cilju stvaranja urbane zone mješovitih i poslovnih sadržaja komplementarnih središnjim prostorima Sesveta - prepoznatljivih ambijentalnih i oblikovnih vrijednosti.

U Badelu će se omogućiti nova gradnja, rekonstrukcija, ali i zamjena postojećih građevina uz mogućnost promjene oblika i veličine građevnih čestica. Uz to se planira gradska prometnica kao nastavak Ulice Otona Ivekovića radi bolje protočnosti prometa te nekategorizirana prometnica s mjerama smirivanja prometa.

Nadalje, na površinama mješovite, pretežito stambene namjene predlaže se dopuštanje gradnje slobodnostojećih građevina visine do dvije podzemne i pet nadzemnih etaža. U prizemlju su obvezni poslovni, uslužni ili javni sadržaji, a propisani su i uvjeti minimalne veličine čestica, izgrađenosti i udjela prirodnog terena. Tvornica Badel, Sesvete | Udruga Zelene i plave Sesvete

Zona Ciglana

Posljednja, ali ne manje važna zona na koju se osvrće Prijedlog izmjena i dopuna zagrebačkog GUP-a je Zona Ciglana. Moglo bi se reći da je ovo kompleks o kojemu se, barem u novije vrijeme, najmanje govori i piše, a kako je navedeno u tekstu Prijedloga izmjena i dopuna GUP-a, riječ je o 'prostoru bivšeg kompleksa ciglane' za koji također postoje planovi izgradnje i transformacije 's ciljem stvaranja urbane zone mješovitih i poslovnih sadržaja lokalnog i gradskog značaja'. Za južni dio ovog prostora, dalje je navedeno, već je na snazi Urbanistički plan uređenja Zona Ciglana-Sesvete.

Na prostoru bivšeg kompleksa ciglane planira se transformacija u urbanu zonu mješovitih i poslovnih sadržaja lokalnog i gradskog značaja. U sjevernom dijelu predviđeni su stanovanje i javni sadržaji poput vrtića i ambulante, a u južnom kulturni, poslovni i ugostiteljski sadržaji. Najveća visina građevina je četiri, odnosno pet etaža uz Sesvetsku cestu, uz najmanje 25% zelenih površina.

Donošenje na ljeto ili, najkasnije - najesen

Inače, kako je danas rekao gradonačelnik Tomislav Tomašević, donošenju izmjena i dopuna presudit će Grad, jer u ovom slučaju odobrenje ne treba dati Ministarstvo. Njihovo usvajanje stoga se očekuje znatno brže nego je bio slučaj s GUP-om Grada Zagreba, točnije, već na ljeto ili najesen - u slučaju da će se ponavljati javno savjetovanje.

A osim zapuštenih brownfield područja, izmjene će se osvrnuti na poboljšanje prometne slike Sesveta, što uključuje spajanje sjevernog i južnog dijela preko pruge koja zasad dijeli kvart. Planiraju se realizacija treće pa druge faze produžene Branimirove, nova ulica kroz prostor šume Gajišće te izgradnja prelaska preko željezničke pruge. Na taj način povezao bi se Jelkovec s budućim centrom Sesveta, najavio je gradonačelnik Tomašević.