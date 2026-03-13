Novi plan za očuvanje istoka Zagreba: Traži se afirmacija trase Rimske ceste u Sesvetama

Iako su Sesvete dio Zagreba, administrativno, imaju vlastiti GUP. Sada se mijenja, a glavne promjene bit će za industrijsku zonu i 'rimsku trasu'.

Nakon što su konačno usvojene izmjene i dopune GUP-a Grada Zagreba, u rujnu 2025., gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je i izmjene GUP-a Sesveta. Iako su službeno dio Grada Zagreba, Sesvete su zasebno administrativno naselje pa u skladu s tim imaju i svoj Generalni urbanistički plan.

U svrhu njegovih izmjena i dopuna, iz Zagreba je najavljeno pokretanje javne rasprave koja će trajati od 16. do 30. ožujka ove godine. U vrijeme trajanja javne rasprave, svi zainteresirani moći će pogledati Prijedlog izmjena i dopuna sesvetskog GUP-a u dvorani Kurija Muzeja Prigorja, te na mrežnim stranicama Grada Zagreba, kako je objavljeno na stranicama Grada.

O procesu najavili iz Grada

Na stranicama Grada Zagreba početkom ožujka objavljen je Zaključak o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za izmjene i dopune GUP-a Sesveta. Zbog toga je utvrđena obveza provođenja postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.

- Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš provodi Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje kao nositelj izmjena i dopuna Plana, a u suradnji s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja, piše tom tekstu.

Kompleks Sljeme bio je generator razvoja Sesveta u kojem je djelovala jedna od najuspješnijih industrija | foto: Bauštela.hr, Nina Šantek

Jasni ciljevi i polazišta

Kako je dalje navedeno u Zaključku, postoje jasni ciljevi i osnovna polazišta za izradu izmjena i dopuna Plana. Vrlo važan element je održavanje 'kontinuiteta i integriteta javnih zelenih površina, među kojima Sesvetske šume, parkove, vrtove,... ali i zaštititi zelene površine da bi se mogla formirati zelena infrastruktura grada kao jedna od sastavnica prilagodbe klimatskim promjenama', kako stoji u Zaključku. Ali i u svrhu 'afirmacije arheološkog područja 'Sesvete-trasa Rimske ceste'', sukladno konzervatorskoj podlozi.

Nadalje, na svima, ali posebno na nezaobilaznoj lokaciji Sljeme Sesvete traži se očuvanje primjene rješenja temeljenih na prirodi. A treba računati i na bolje uređenje javnog prostora središta Sesveta, u koji su ubrojane realizacije značajnih projekata transformacije - već spomenutog Sljemena, ali i Badela. O uređenju tih prostora pisali smo u nekoliko navrata jer su uvijek aktualna tema na krajnjem istoku Zagreba.

Bolje ceste i infrastruktura

Uz to, pripremljen je teren za organizaciju prostorno-planskih preduvjeta za realizaciju novih obrazovnih, kutlurnih, sportsko-rekreacijskih, socijalnih, zdravstvenih, no i braniteljskih i drugih javnih potreba. Tu će nove sadržaje predodrediti zahtjevi nadležnih ureda.

U isto vrijeme, treba očuvati i unaprijediti mreže prometnih, infrastrukturnih i energetskih koridora u svrhu osiguranja postojećih, ali i poboljšanje prometnog sustava. Već znamo da se Sesvete bore s prometom u smjeru zapada gdje su, na samom izlazu iz naselja, ograničeni na u više navrata u danu preopterećenu Zagrebačku cestu, koja potom vodi na Aveniju Dubrava i na Branimirovu. Nitko ne može zanijekati kolapse na ulazu, to jest izlazu iz naselja. Traži se i očuvanje stanja kulturne baštine, kao i zaštita nestabilnih padina.

Promjene za 1.816 hektara

Prema utvrđenim ciljevima, u programska polazišta za izmjenu i dopunu Plana planirano je preispitivanje obveze donošenja urbanističkih planova uređenja i njihovih obuhvata, ali i korištenja te namjene prostora, uvjeta gradnje i mogućih promjena postojećih uvjeta. Treba preispitati i mjere provedbe plana u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje statusa i proceduru gradskog projekta i provedbu javnih natječaja.

Preispituju se i prostorno-planska rješenja, potrebe korektcije za provedbu plana, a obuhvat izmjena i dopuna, dodano je u Zaključku, istovjetan je obuhvatu GUP-a Sesveta - koji zahvaća površinu od 1.816 hektara. Sve odredbe uključene su u Prijedlog izmjena i dopuna koji je izrađen i za koji 16. ožujka kreće javna rasprava.

Prijedlog za javnu raspravu urbanističkog plana, podsjetimo, izrađen je u veljači 2024. godine, a izradio ga je Zavod za prostorno planiranje Grada Zagreba, ali taj Plan odnosi se na dimenzioniranje prostora škola. Novi prijedlog sadrži i brojne druge parametre prostorne organizacije naselja.

Novi planovi za škole iz 2024.

Dokument se odnosi na važeći Generalni urbanistički plan Sesveta, kojim je utvrđena temeljna organizacija prostora, zaštita prirodnih, kulturnih i povijesnih vrijednosti te korištenje i namjena površina uz uvjete njihova uređenja prema stanju u vrijeme donošenja Plana. Nakon posljednjih izmjena iz 2015. godine, piše u dokumentu, doneseni su brojni strateški i akcijski dokumenti usmjereni na klimatske ciljeve i klimatsku neutralnost, a zaprimljeni su i prijedlozi za izmjene i dopune Plana.

Zbog toga je pokrenuta procedura novih izmjena s ciljem unaprjeđenja javnog standarda, urbane regeneracije Sesveta, zelene tranzicije te revalorizacije i unapređivanja prostornih kvaliteta.

U postupku izrade izmjena zaprimljen je zahtjev Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade za usklađenje članka 27. Plana s nacionalnim propisima i dokumentima koji reguliraju razvoj obrazovnog sustava i normative prostora osnovnih škola. Posebno je istaknuta potreba usklađenja s odlukom Ministarstva obrazovanja iz 2022. godine kojom se uvode novi normativi dimenzioniranja prostora osnovnih škola.