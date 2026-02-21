Gradilište Nova mega glazbena škola na rubu Zagreba bit će u staroj hladnjači, preuređenje 5.000 kvadrata

Nova mega glazbena škola na rubu Zagreba bit će u staroj hladnjači, preuređenje 5.000 kvadrata

21. veljača 2026.

U bivšoj mesnoj hladnjači bit će glazbena škola, a projekt na rubu Zagreba u sklopu koje će se urediti mogao bi koštati 18 milijuna eura. Kako je najavljeno još prošlog ljeta, novi prostori za učenje i sviranje predviđeni su u legendarnoj betonskoj ‘Kockici’ unutar kompleksa Sljeme. Na vrhu te zgrade svima je prepoznatljiv znak dječaka Jankića, koji bi u uređenju mogao otići u prošlost. Dok se čeka početak radova, važno pitanje je i što će biti s ostalim napuštenim zgradama koje su gradsko ruglo, ali i važan podsjetnik na nekada jaku industriju na istoku grada.

Kompleks Sljeme bio je generator razvoja Sesveta u kojem je djelovala jedna od najuspješnijih industrija | foto: Bauštela.hr, Nina Šantek

Na ljeto 2025., Sesvečani su imali razloga za veselje. Kako je tada obznanjeno, Glazbena škola Zlatka Grgoševića s čak tri lokacije u ovom dijelu Zagreba dobit će svoju zgradu. Trenutno su raspršene u Sesvetama, a jedna čak djeluje u objektu trgovine Konzum.

U novoj zgradi u kojoj će se okupiti svi đaci, glazbeno će se školovati do 800-tinjak polaznika, a kvadrati u kojima će u budućnosti odzvanjati glazbala nalaze se u i dalje mračnoj i napuštenoj betonskoj ‘Kockici’. Ta građevina bila je hladnjača poznate mesnoprerađivačke industrije Sljeme. Mjesecima nakon najave projekta, konačno je potpisan ugovor s tvrtkom koja će u razdoblju od sedam mjeseci izraditi projektnu dokumentaciju za planirani pothvat – za 238 tisuća eura.

Najavljeno prošlog ljeta

Za 238 tisuća eura, neće biti jeftina izrada projektne dokumentacije za novi važan projekt na istoku Zagreba. Isplanirat će rekonstrukciju betonske ‘kocke’ u prostranom, ali napuštenom kompleksu Sljeme blizu centra Sesveta. U njoj su se nekada proizvodili naresci i mesni doručak.

Taj posao dobila je tvrtka Proarh Mateković s kojom je ugovor potpisan 13. veljače ove godine, a posao će dijeliti s podugovarateljima, Radionicom Statike, Pro-ingom, te ETS Faragom. Zajednički, podugovarateljski dio je ‘težak’ 61.880 eura, dok će ostatak preuzeti ugovaratelj. Podsjetimo da je posao najavljen u srpnju prošle godine.

– Drago mi je da smo pokrenuli ovaj projekt koji predstavlja važan iskorak za Sesvete i za umjetničko obrazovanje u čitavom Zagrebu. Simbolu nekadašnje industrijske baštine ovog kraja, koji je dugi niz godina bio prepušten zaboravu, dat ćemo novu važnu ulogu u kojoj obrazovanje, kultura i umjetnost zauzimaju središnje mjesto, rekao je o projektu u Sesvetama zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević prilikom najave ovog važnog projekta na istoku grada.

Hladnjača nekada aktivne mesnoprerađivačke industrije | foto: Bauštela.hr, Nina Šantek

Do 800 polaznika konačno na jednoj lokaciji

Prema procjenama, za realizaciju projekta kojim bi se oko 800 učenika Glazbena škola Zlatka Grgoševića okupilo na jednoj lokaciji potrebno je oko 18 milijuna eura. Plan je taj iznos uložiti u uređenje i prenamjenu ‘Kockice’  u napuštenom kompleksu nekadašnje mesnoprerađivačke industrije.

A zamisao je prilično ambiciozna. U prizemlju objekta namjerava se urediti natkriveni školski trg s vanjskim prostorima za odmor i učenje, s unutrašnjosti prilagođenom izvođenju glazbene i općeobrazovne nastave uz odgovarajuću zvučnu izolaciju. Dugoročno se razmatra i uređenje drugih zgrada u kompleksu kako bi se u njih smjestili sadržaji koji nedostaju Sesvetama.

Učenici osnovne i srednje glazbene škole nastavu zasad pohađaju na tri različite adrese, od kojih se jedna nalazi čak i u zgradi trgovine Konzum, dok su preostale dvije u Ulici Ivana Gorana Kovačića i Bistričkoj ulici. Takva raspršenost nastave predstavlja dugotrajan organizacijski problem koji bi se realizacijom projekta trebao riješiti. Sam postupak za izradu dokumentacije pokrenut je kad je posao najavljen javnosti, oko šest mjeseci prije ugovaranja projektiranja.

Unutrašnjost hladnjače prilično je sablasna, a mi smo ju posjetili u društvu Damira Fofića na ljeto 2025. | foto: Bauštela.hr, Nina Šantek

Trebalo bi se urediti i više od ‘Kockice’

Inače, projektiranje se financira iz gradskog proračuna, a razradit će planove za oko 5.000 četvornih metara bruto površine. Na toj površini, planira se urediti oko 65 učionica, više dvorana i prateće sadržaje za obrazovni proces. Budući da se zgrada nalazi u sklopu šireg industrijskog kompleksa u gradskom vlasništvu, najavljena je i izrada Urbanističkog plana uređenja za cijelo područje, s ciljem razvoja dodatnih javnih sadržaja za stanovnike Sesveta.

Gradonačelnik Tomislav Tomašević još prošle godine projekt je opisao kao važan korak za razvoj Sesveta i umjetničkog obrazovanja u Zagrebu, naglasivši kako će se napuštenoj industrijskoj baštini dati nova funkcija u kojoj će obrazovanje, kultura i umjetnost imati središnju ulogu.

Napomenimo za kraj da problemi s raspršenom glazbenom nastavom na istoku Zagreba traju već godinama. Još u rujnu 2022. pokrenuta je peticija kojom se tražila prenamjena stare zgrade Sljemena za potrebe škole, tada s oko 600 učenika od predškolskog do srednjoškolskog uzrasta. U opisu peticije istaknuto je da škola nema vlastiti prostor, što otežava organizaciju nastave i utječe na kvalitetu obrazovanja, te da projekt prenamjene već postoji, ali dugo čeka realizaciju.

