Nova mega glazbena škola na rubu Zagreba bit će u staroj hladnjači, preuređenje 5.000 kvadrata

U bivšoj mesnoj hladnjači bit će glazbena škola, a projekt na rubu Zagreba u sklopu koje će se urediti mogao bi koštati 18 milijuna eura. Kako je najavljeno još prošlog ljeta, novi prostori za učenje i sviranje predviđeni su u legendarnoj betonskoj ‘Kockici’ unutar kompleksa Sljeme. Na vrhu te zgrade svima je prepoznatljiv znak dječaka Jankića, koji bi u uređenju mogao otići u prošlost. Dok se čeka početak radova, važno pitanje je i što će biti s ostalim napuštenim zgradama koje su gradsko ruglo, ali i važan podsjetnik na nekada jaku industriju na istoku grada.

Na ljeto 2025., Sesvečani su imali razloga za veselje. Kako je tada obznanjeno, Glazbena škola Zlatka Grgoševića s čak tri lokacije u ovom dijelu Zagreba dobit će svoju zgradu. Trenutno su raspršene u Sesvetama, a jedna čak djeluje u objektu trgovine Konzum.

U novoj zgradi u kojoj će se okupiti svi đaci, glazbeno će se školovati do 800-tinjak polaznika, a kvadrati u kojima će u budućnosti odzvanjati glazbala nalaze se u i dalje mračnoj i napuštenoj betonskoj ‘Kockici’. Ta građevina bila je hladnjača poznate mesnoprerađivačke industrije Sljeme. Mjesecima nakon najave projekta, konačno je potpisan ugovor s tvrtkom koja će u razdoblju od sedam mjeseci izraditi projektnu dokumentaciju za planirani pothvat – za 238 tisuća eura.

Najavljeno prošlog ljeta

Za 238 tisuća eura, neće biti jeftina izrada projektne dokumentacije za novi važan projekt na istoku Zagreba. Isplanirat će rekonstrukciju betonske ‘kocke’ u prostranom, ali napuštenom kompleksu Sljeme blizu centra Sesveta. U njoj su se nekada proizvodili naresci i mesni doručak.

Taj posao dobila je tvrtka Proarh Mateković s kojom je ugovor potpisan 13. veljače ove godine, a posao će dijeliti s podugovarateljima, Radionicom Statike, Pro-ingom, te ETS Faragom. Zajednički, podugovarateljski dio je ‘težak’ 61.880 eura, dok će ostatak preuzeti ugovaratelj. Podsjetimo da je posao najavljen u srpnju prošle godine.

– Drago mi je da smo pokrenuli ovaj projekt koji predstavlja važan iskorak za Sesvete i za umjetničko obrazovanje u čitavom Zagrebu. Simbolu nekadašnje industrijske baštine ovog kraja, koji je dugi niz godina bio prepušten zaboravu, dat ćemo novu važnu ulogu u kojoj obrazovanje, kultura i umjetnost zauzimaju središnje mjesto, rekao je o projektu u Sesvetama zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević prilikom najave ovog važnog projekta na istoku grada.

Do 800 polaznika konačno na jednoj lokaciji