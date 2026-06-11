Prva građevina ovog tipa u Zagrebu: Na važnom raskrižju zamijenit će staru, statički nesigurnu zgradu

Nova plesna škola bit će mjesto učenja i umjetnosti. Gradit će se na parceli gdje je u 1930-tima izgrađena stara škola, a koju se uklanja.

Okvirno godinu i pol dana nakon službene najave, pokreće se postupak za izgradnju prve namjenski građene plesne škole u Zagrebu. Umjetnička plesna škola Silvije Hercigonje gradit će se na uglu Zagorske i Selske ulice, na zagrebačkoj Trešnjevki, za gotovo 10 milijuna eura. Upravo je raspisana nabava za izvođača radova za novi objekt od 4.000 kvadrata koji će zamijeniti stare prostore iz 1930-ih godina.

Staru zgradu treba srušiti

U moru teško oštećenih zgrada u zagrebačkom potresu, u ožujku 2020. godine našla se i Umjetničko plesna škola Silvije Hercigonje na Trešnjevki. Zbog oštećenja, ali i zbog manjka prostora za plesače zamijenit će ju novi objekt s produkcijskom dvoranom, suvremenom plesnom dvoranom za vježbu, te s teorijskim učionicama, učionicama individualne nastave, knjižnicu, i s drugim prostorima. Sve o pa i vanjsko sportsko igralište prema javnoj nabavi gradit će se 9 mjeseci.

Glavni projekt izradio je Proarh Mateković, na čelu s glavnim projektantom Davorom Matekovićem. U projektu piše da će se graditi na parceli nepravilnog oblika na kojoj je već plesna škola, koja funkcionalno ne zadovoljava zahtjevima suvremene nastave.

Nova zgrada zamijenit će staru školu podignutu 30-ih godina 20. stoljeća koja je već bila u vrlo lošem stanju, a sve je pogoršao potres u ožujku 2020. godine. Objekt je tada dodatno statički i sigurnosno narušen.

- Zbog svega navedenog predviđa se uklanjanje postojeće građevine te izgradnja nove plesne škole, stoji u arhitektonskom projektu.

Parcela u EOJN-u | foto: snimka zaslona, EOJN

Zna se organizacija novih prostora

U kontaktnom prostoru prevladavaju građevine minimalne visine četiri nadzemne etaže, a za predmetnu parcelu će se primijeniti Članak 74. GUP-a Uređenje i urbana obnova prostora niske gradnje. Nova škola, kako je navedeno u arhitektonskom projektu, predviđa se za oko 190 učenika, a za parcelu je ostvareno 20,5 četvorna metra po učeniku, čime ona zadovoljava zahtjeve GUP-a.

Građevina je zamišljena kao kompaktan pravokutni volumen, dimenzija 27,4x34,3 metra, s prostorijama organiziranim oko središnjeg hodnika, a na najvišem katu prostori se orijentiraju prema unutarnjem atriju, oko kojeg se proteže obodni hodnik.

Glavni ulaz smješten je na južnoj strani građevine, ispod natkrivenog trijema, dok je kolni pristup omogućen iz Zagorske ulice. Zgrada je projektirana na pet etaža, od podrumlja, do posljednjeg, trećeg kata s učionicama.

Aluminijski prozori i staklena fasada

Vizualno, projekt karakterizira suvremen i energetski učinkovit dizajn, kako je opisano. Predviđena je ventilirana fasada s debljom toplinskom izolacijom i završnom oblogom od modernih materijala. Posebno se ističu južno i zapadno pročelje plesnih dvorana, izvedeni kao dvostruka ventilirana staklena fasada sa zaštitom od sunca u obliku screenova smještenih unutar zračnog prostora između ovojnica.

Sva vanjska stolarija projektirana je u aluminiju, s trostrukim IZO staklom i low-E premazom, čime se postižu visoki energetski standardi, što se također može pročitati u projektu. Ravni krovovi prekriveni su šljunkom, dok su servisne staze izvedene betonskim opločnicima.

Interijeri će pak biti jednostavni, ali funkcionalni. U komunikacijskim i edukativnim prostorima predviđeni su lijevani podovi, dok će plesne dvorane imati specijalizirane atestirane podne obloge prilagođene plesnoj namjeni. Pregradni zidovi bit će montažni, s pojačanom zvučnom izolacijom, kako bi se osigurali kvalitetni uvjeti za nastavu i izvedbe.

Nova etapa za plesnu umjetnost

Uzimajući u obzir relativno kratak rok izvedbe, završetak izgradnje nove škole može se očekivati u prvoj polovici 2027. godine, no sve ovisi o trajanju odabira izvođača. U svakom slučaju, škola će se graditi sredstvima iz Gradskog proračuna, a prema riječima gradonačelnika Tomislava Tomaševića, bit će kvalitetan prostor za buduće generacije plesačica i plesača.

- Ovo nije samo gradnja nove škole, ovo je nova etapa za plesnu umjetnost u Zagrebu i Hrvatskoj. Prvi put će škola dobiti prostor koji nije kompromis, već pravi dom plesne umjetnosti, najavivši projekt početkom 2025. rekao je gradonačelnik Tomašević.