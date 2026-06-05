Ide natječaj od čak 155 milijuna eura za izgradnju Resnika! Zagreb je ovo čekao godinama

Na gotovo 17 hektara gradit će se centar koji će otpad pretvarati u gorivo, bioplin i kompost. Pročešljali smo nacrte.

Grad Zagreb upravo je u javno savjetovanje pustio projekt čija se realizacija čeka kao suho zlato. Riječ je o projektiranju i izvođenju radova na izgradnji Centra za gospodarenje otpadom Zagreb koji predstavlja važan korak u uspostavi suvremenog sustava gospodarenja otpadom za područje našeg glavnog grada.

Procijenjena vrijednost natječaja iznosi čak 155 milijuna eura. Javno savjetovanje je otvoreno do 25. lipanja, a onda treba uslijediti natječaj za izvođača radova. Idejni projekt za ovu svrhu izradili su Ekonerg i IPZ Uniprojekt Terra s podugovarateljima, tvrtkama Hidroing i Hidroplan.

Na 17 hektara

Planirani Centar za gospodarenje otpadom Zagreb prostirat će se na površini od 16,89 hektara na području katastarskih općina Žitnjak i Resnik, a u njemu će se obrađivati različite vrste otpada s područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Sustav je zamišljen kao središnje mjesto za obradu miješanog komunalnog otpada, biootpada, glomaznog otpada te odvojeno prikupljenih reciklabilnih materijala poput papira, kartona i ambalaže.

Izgradnja centra predviđena je u dvije etape. Prva etapa obuhvaća pristupnu prometnicu s pratećom infrastrukturom do CGO Zagreb, a druga objekte, građevine i površine unutar CGO Zagreb.

Treba reći da će poseban dio kompleksa činiti klimatsko-tehnološko-edukacijski park, zamišljen kao prostor za edukaciju i podizanje svijesti o održivom gospodarenju otpadom. Kao i da će cijeli sustav bit će povezan novom pristupnom prometnicom i opremljen potrebnom komunalnom i energetskom infrastrukturom. Centar za gospodarenje otpadom u Resniku | Grad Zagreb Resnik | foto: screen shot EOJN / Ekoenrg, IPZ Uniprojekt Terra

Od otpada do goriva

Središnji dio Centra činit će postrojenje za oporabu i recikliranje otpada, u kojem će se provoditi mehanička i biološka obrada različitih tokova otpada. Odabrano tehnološko rješenje uključuje mehaničku obradu više od 134 tisuće tona miješanog komunalnog otpada godišnje te biosušenje otpada kojim će se proizvoditi gorivo iz otpada.

U zasebnim linijama obrađivat će se ambalažni otpad, papir i karton, kao i glomazni otpad, pri čemu će se izdvajati vrijedne sirovine za daljnju reciklažu. Posebna pažnja posvećena je biootpadu koji će prolaziti proces suhe fermentacije i kompostiranja, čime će se dobivati bioplin i kompost. Kako bi se smanjio utjecaj na okoliš, planirani su sustavi za obradu otpadnog zraka, industrijskih i oborinskih voda nastalih tijekom rada postrojenja.

Na sortirnim linijama izdvajat će se metali, plastika, višeslojna ambalaža te papir i karton, dok će se iz dijela otpada proizvoditi energent za daljnju uporabu. Prema projektnoj dokumentaciji, riječ je o tehnološki složenom sustavu koji bi trebao povećati razinu oporabe otpada i smanjiti količine materijala koje završavaju na odlagalištima.

Resnik | foto: screen shot EOJN / Ekoenrg, IPZ Uniprojekt Terra

Lokacija i pristupi

Centar za gospodarenje otpadom Zagreb bit će izgrađen u jugoistočnom dijelu grada, južno od naselja Resnik, na lokaciji udaljenoj oko sedam kilometara od središta Zagreba. Planirani kompleks smjestit će se uz Centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Zagreb, na trenutno neizgrađenom području koje je djelomično obraslo niskim raslinjem i šumom.

Pristup Centru predviđen je novom prometnicom koja će se povezati s Čulinečkom cestom, jednom od važnijih prometnih osi u tom dijelu grada. Lokacija obuhvaća ravnu površinu na oko 107 metara nadmorske visine te je već sada ograđena kao dio prostora u funkciji pročistača otpadnih voda.

Na području zahvata nalaze se i postojeći infrastrukturni koridori, uključujući visokonaponske dalekovode i cjevovod sustava javne odvodnje, što je uzeto u obzir pri planiranju projekta. U neposrednoj blizini prolaze i trase toplovoda te produktovoda, dok se postojeća vodovodna i kanalizacijska mreža nalazi na udaljenosti od oko 550 metara, što omogućuje priključenje budućeg centra na komunalnu infrastrukturu. Resnik | foto: screen shot EOJN / Ekoenrg, IPZ Uniprojekt Terra

Etapa 1 – Pristupna prometnica

Pristupna prometnica do budućeg Centra za gospodarenje otpadom Zagreb osigurat će povezivanje lokacije s prometnom i komunalnom infrastrukturom. Cesta je planirana za dvosmjerni promet te će povezivati Čulinečku cestu sa zonom budućeg centra u Resniku.

Trasa će završavati neposredno prije planiranog susretnog postrojenja unutar kompleksa. U sklopu prometnice bit će položeni vodoopskrbni cjevovod i tlačni cjevovod sustava odvodnje za transport otpadnih voda prema javnoj kanalizacijskoj mreži i pročistaču otpadnih voda.

Prva etapa projekta uključuje i izgradnju elektroenergetske infrastrukture te sustava oborinske odvodnje. Također, predviđeno je i uređenje zelenih površina uz prometnicu kako bi se prostor funkcionalno i krajobrazno uredio. Resnik | foto: screen shot EOJN / Ekoenrg, IPZ Uniprojekt Terra

Etapa 2 – Objekti, građevine i površine

Druga etapa izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Zagreb obuhvaća ključne objekte i infrastrukturu potrebne za prihvat, obradu i oporabu otpada. U sklopu kompleksa bit će izgrađene ulazno-izlazna zona s vagama, kontrolom pristupa i sustavom za pranje vozila, tri trafostanice za elektroopskrbu te upravna zgrada s edukacijskim i inovacijskim sadržajima.

Središnji dio centra činit će postrojenja za mehaničku obradu i biosušenje miješanog komunalnog otpada te zasebno postrojenje za biološku obradu biootpada, u kojima će se proizvoditi reciklati, gorivo iz otpada, bioplin i kompost. Predviđena su i skladišta za reciklabilne materijale i gorivo iz otpada, kao i sustavi za pročišćavanje zraka, otpadnih voda i zaštitu od požara. Energetska učinkovitost osigurat će se korištenjem fotonaponskih elektrana i kogeneracijskog postrojenja koje će proizvoditi električnu i toplinsku energiju iz bioplina.