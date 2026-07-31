Slobodna parcela pored Zagreba čeka bazen: Projektiranje samo što nije krenulo, ubrzo bi mogla i gradnja

Nekoliko mjeseci nakon odabira arhitektonsko-idejnog rješenja za novi bazen u Zaprešiću, ugovoreno projektiranje. Rade ga tvorci ideje.

Za godinu ili dvije, blizu Zagreba mogao bi se graditi novi bazen. Znaju se parcela i arhitektonsko-idejno rješenje koje treba realizirati za kompleks u Zaprešiću.

U novom bazenu uživat će stanovnici tog grada, ali sigurno će imati i posjetitelja iz okolnih mjesta te iz Zagreba, a sad se zna da projektnu dokumentaciju radi Sangrad. Arhitekti ureda Sangrad+AVP izradili su i pobjedničko rješenje za izgled bazena.

Odabrani autori ideje

U natječaju za izradu projektne dokumentacije Gradskog bazena Zaprešić, posao je procijenjen na iznos od 1,27 milijuna eura. Natječaj je u javnoj nabai od 30. srpnja ove godine, a budući da se radi o pregovaračkom postupku bez prethodne objave poziva na nadmetanje odabren je i ugovaratelj.

Grad Zaprešić za traženu uslugu odabire Sangrad, ured koji je izradio i pobjedničko arhitektonsko rješenje. Na projektu će raditi dio dio projektnog tima čiji rad je osvojio prvu nagradu na natječaju za najbolje aritektonsko-idejno rješenje.

Prisjetimo se da su na Badnjak prošle godine iz Društva arhitekata Zagreba (DAZ) izvijestili da je odabrana vizija autora Vedrana Pedišića, Dine Špadine, Ericka Velasca Farrere i Stipe Gašpara, izrađeno sa suradnicima Borisom Baljkasom, Matejom Mauhar i Željkom Bertićem. Vrijednost prve nagrade bila je 35.208,29 eura neto. Objekt na parceli | foto: DAZ (Sangrad AVP)

Kompleks na 30.000 kvadrata

Ocjenjivački sud odabrao je to rješenje za parcelu od 30.000 četvornih metara uz Ulicu bana Josipa Jelačića, u sjevernom dijelu grada Zaprešića. Projekt je krenuo od zadanih prostornih uvjeta i prirodnih obilježja lokacije, a izboru rješenja presudio je temelj jasnoće i kvalitete ideje, suvremenosti arhitektonskog izraza, estetskih i oblikovnih vrijednosti, kako je izneseno.

Na parceli koja je danas neizgrađena livada s blagim padom prema jugu, koju presijeca kanal oborinske odvodnje s visinskom razlikom od oko 2,5 metra osmišljena je nova, ostakljena građevina. Upravo je ta visinska razlika postala jedno od temeljnih polazišta arhitektonskog koncepta.

Raspored prostora

Novi bazen, naime, zamišljen je kao višefunkcionalni javni prostor namijenjen sportu, rekreaciji i druženju građana svih generacija. U skladu s tim, središnji dio bit će bazenska dvorana, projektirana za istodobnu prisutnost različitih korisnika i programa.

Objekti će ugostiti treninge i natjecanja plivača i vaterpolista, školu plivanja u sklopu nastave tjelesne i zdravstvene kulture, fizikalnu terapiju i rehabilitaciju osoba smanjene pokretljivosti, kao i rekreativno korištenje. Ova lokacija u blizini Novih dvora odabrana je zbog urbanističkih i prometnih prednosti, navedeno je još kod objave arhitektonskog natječaja. Osim Novih dvora, blizu je Trg Franje Tuđmana, jedno od glavnih pješačkih središta grada.