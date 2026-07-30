Četiri ciglena zida u sred slavonskog polja jedva stoje, nevjerojatno je što će napraviti od ovoga!

Posebna pažnja posvećena je zaštiti postojećih povijesnih elemenata tijekom izvođenja radova, a predviđen je i arheološki nadzor tijekom iskopa.

Općina Andrijaševci priprema zanimljiv natječaj. Za 1,7 milijuna eura planira se veliki projekt revitalizacije Rokovačkih zidina, građevine s etiketom 'zgrade od posebnog povijesnog ili arhitektonskog značenja. Zahvat obuhvaća niz poslova rekonstrukcije i izgradnje. Projekt se trenutno nalazi u javnom savjetovanju do 7. kolovoza nakon čega se očekuje otvaranje javnog poziva za izvođača radova.

Rokovačke zidine predstavljaju ostatke srednjovjekovne crkve za koju se pretpostavlja da potječe iz 13. ili 14. stoljeća. Građevina je tijekom stoljeća više puta stradavala, ponajprije u razdoblju osmanskih prodora, nakon čega je postupno napuštena i prepuštena propadanju. Unatoč tome, sačuvani zidovi i danas svjedoče o njezinoj nekadašnjoj monumentalnosti te predstavljaju jedan od rijetkih očuvanih srednjovjekovnih sakralnih ostataka u istočnoj Slavoniji.

Zidine su zaštićene kao nepokretno kulturno dobro Republike Hrvatske zbog svoje povijesne, arhitektonske i arheološke vrijednosti. Planiranom revitalizacijom ovaj vrijedan lokalitet trebao bi dobiti novu funkciju kao interpretacijski i turistički centar, uz očuvanje izvornog povijesnog identiteta. Transformacija će biti nevjerojatna! Rokovačke zidine | foto: ilustracija, Općina Andrijaševci / Canva

Obuhvat radova

Iz troškovnika je vidljivo da projekt revitalizacije Rokovačkih zidina nije ograničen samo na obnovu postojećih povijesnih ostataka, već uključuje izgradnju potpuno novih sadržaja i infrastrukture. Nakon pripremnih i zemljanih radova slijede armiranobetonski, zidarski, bravarski i ličilački radovi, kao i uređenje okoliša te izvedba svih potrebnih instalacija.

Posebna pažnja posvećena je zaštiti postojećih povijesnih elemenata tijekom izvođenja radova, a predviđen je i arheološki nadzor tijekom iskopa. Tako radovi obuhvaćaju i restauratorske te sanacijske zahvate kojima će se očuvati izvorni dijelovi zidina.

Svakako treba reći i da će se istodobno na lokaciji graditi novi sadržaji koji će omogućiti njihovo korištenje u javnoj i turističkoj funkciji. Riječ je, dakle, o projektu koji objedinjuje zaštitu kulturne baštine i suvremenu gradnju u jedinstvenu cjelinu.

Rokovačke zidine | foto: ilustracija, Općina Andrijaševci / Canva

Rokovačke zidine | foto: ilustracija, Općina Andrijaševci / Canva

Novi interpretacijski centar

Tehnička dokumentacija projekta otkriva da će kompleks dobiti interpretacijski centar i paviljon opremljene suvremenim sadržajima. Predviđena je izrada čelične konstrukcije za paviljon s antikorozivnom zaštitom i izvedbom prema važećim europskim normama, dok će unutrašnjost biti uređena po posebno izrađenim detaljima.

U troškovniku se nalaze recepcijski pult i retropult, police, radni stolovi te druga oprema izrađena od furniranog medijapana, kaljenog stakla i dekorativnih elemenata od paljenog hrasta. Također, planirano je i unutarnje te vanjsko bojanje zidova i stropova, uz uporabu perivih i paropropusnih premaza predviđenih za dugotrajnu zaštitu.

U sklopu projekta će i okoliš biti potpuno uređen, uključujući humusiranje i formiranje novih zelenih površina. Tako će, ističe se, prostor dobiti završni izgled primjeren obnovljenom kulturno-povijesnom lokalitetu. Rokovačke zidine | foto: ilustracija, Općina Andrijaševci / Canva Rokovačke zidine | foto: ilustracija, Općina Andrijaševci / Canva

Infrastruktura i instalacije

Osim građevinskih radova, značajan dio investicije odnosi se na izvedbu novih instalacijskih sustava. Predviđena je ugradnja energetski učinkovitih split sustava grijanja i hlađenja s visokim energetskim razredima te kanalnim unutarnjim jedinicama skrivenima u spuštenim stropovima.

Projekt uključuje i rekuperacijski sustav ventilacije koji omogućuje povrat topline i smanjuje potrošnju energije. Sve uz automatsko upravljanje i balansiranje cijelog sustava prije puštanja u rad. U sklopu projekta izvest će se i nove elektroinstalacije te vodovodna i kanalizacijska mreža s pripadajućim iskopima i infrastrukturom.

Međunarodni uspjeh

Posebnost projekta je, između ostalog, i financiranje. Općina Andrijaševci ostvarila je izniman međunarodni uspjeh na prestižnom Interreg VI-A IPA programu prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora. Projekt HERITAGE – Heritage Enhancement and Revitalization through Innovative Tourism Approaches for Growth and Engagement, usmjeren na rekonstrukciju i revitalizaciju Rokovačkih zidina, odabran je za financiranje među čak 188 prijavljenih projekata iz tri države programskog područja.

Za financiranje je odabrano svega 25 projekata, a unutar prioritetne osi Culture and Sustainable Tourism samo 6 projekata, što ovaj rezultat svrstava među najveće projektne uspjehe Općine Andrijaševci do sada.