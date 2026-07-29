Jedan od najvećih projekata u Dalmaciji projektira se 7 godina, HC progovorio o izmjenama ugovora

Izvorno, ugovor o izradi idejnih rješenja i glavnog projekta, uz ishođenje građevinskih dozvola za novi pravac D8, sklopljen je prije sedam godina.

Iako su u travnju ove godine Hrvatske ceste (HC) pokrenule javno savjetovanje, a ubrzo potom otvorile i natječaj za izgradnju drugu fazu izgradnje Jadranske magistrale na dionici TTTS-Dugi Rat, koja bi mogla koštati oko 150 milijuna eura, u nabavi se još uvijek javljaju informacije o postupku izrade projektiranja. Nešto više od tri mjeseca nakon otvaranja natječaja za izgradnju, sklopljen je produžetak za izradu izmjene idejne i glavne projektne dokumentacije i druge poslove za ovaj projekt.

Natječaj je otvoren u studenom 2020. s odabranom zajednicom ponuditelja na rok od 12 mjeseci, a novi rok za trajanje ugovora je 30. ožujka 2027. godine.

Ugovor od 12 mjeseci traje 7 godina?

S odabranom zajednicom ponuditelja, tvrtkama Geoprojekt, Mobilita Evolva, Zg-projekt, Radionica mostova te Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu, dana 26. studenog 2020. godine sklopljen je ugovor o izradi izmjene idejne i glavne projektne dokumentacije, kao i za provedbu geodetskih i geomehaničkih radova te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za dionicu od čvora TTTS do Dugog Rata. U trenutku sklapanja, ugovoreni rok izvedbe bio je 12 mjeseci, a iznos 1,39 milijuna eura, bez uključenog PDV-a.

Ugovor je očito više puta mijenjan, a nakon izvornog dokumenta, u nabavi su vidljivi 8. i 9. dodatak ugovora, sklopljeni ove godine. Prvo je 17. travnja 2026. godine, i dalje na rok od godinu dana, sklopljen ugovor o promjeni iznosa, koji se 'penje' na 1,47 milijuna eura, zbog potrebe dodatnih usluga. Posljednja izmjena potpisana ovaj mjesec, 16. srpnja, izvođačima daje novi rok, do 30. ožujka 2027. godine, za završetak projektne dokumentacije. U krajnju ruku, cijeli ovaj slijed vremenski je vrlo neobičan, s obzirom na to da cijelo vrijeme rok za završetak ostaje 12 mjeseci (od sklapanja ugovora u 2020.), zbog čega smo se za pojašnjenje obratili Hrvatskim cestama. Izmjene ugovora za novu trasu D8 | foto: EOJN, snimka zaslona

Odgovor iz Hrvatskih cesta

Na naš upit o tome 'oteže' li se posao ugovorenog trajanja od 12 mjeseci već šest godina, naručitelj (HC) navodi da je 'riječ o kompleksnom infrastrukturnom zahvatu, gdje je uz provođenje upravnih postupaka (lokacijska i građevinske dozvole) potrebno izraditi i cjelokupnu projektnu dokumentaciju'. Dokumentacija, pišu, uključuje geodetske i geomehaničke pripremne radove, provedbu zakonom propisanih kontrola projekta, izraditi parcelacijske elaborate koji su podloga za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Uz to, treba provesti sve ostale aktivnosti u skladu sa zakonskom i tehničkom regulativom, dodaju.

- U navedenim postupcima uz Hrvatske ceste d.o.o. sudjeluju i druge institucije (Ministarstva, javno - pravna tijela, katastri, županijski uredi itd.), tako da trajanje izrade dokumentacije i upravnih postupaka ovisi o više sudionika. Do sada je u okviru predmetnog ugovora izrađen idejni projekt te je ishođena lokacijska dozvola za cijeli zahvat. Izrađeni su glavni projekti za fazu 1 (čvor TTTS) te se uskoro očekuje predaja zahtjeva za građevinsku dozvolu. Glavni projekti za fazu 2 (TTTS - Stara Podstrana) su u završnoj fazi, a za preostale faze u tijeku je izrada glavnih projekata, dalje pojašnjava naručitelj.

Ipak, budući da smo u upitu pitali i 'koliki je zapravo rok' kao i 'što znači novi rok do ožujka' ako se uzme u obzir da je u 2020. ugovoreno trajanje izvedbe od 12 mjeseci - a koje ostaje nepromijenjeno - čini se da za taj dio nismo dobili pojašnjenje.

Za to vrijeme, sprema se otvaranje gradilišta

Napominjemo, dok traje taj postupak pristižu ponude na natječaj za izgradnju druge faze projekta, a rok za dostavu ponuda je 19. kolovoza. Taj dio gradio bi se od čvora TTTS do čvorišta Stara Podstrana, za oko 150 milijuna eura.

Druga faza obuhvaća oko 5,5 kilometara nove prometnice koja će zbog zahtjevnog terena uključivati niz velikih infrastrukturnih objekata. Planirana je izgradnja mosta Žrnovnica, četiri vijadukta - Duge Njive, Krpotin, Gračina i Podstrana, te dvaju dvocijevnih tunela, Perun i Rudine. Most Žrnovnica, dug oko 556 metara, premostit će rijeku Žrnovnicu i lokalnu prometnicu, dok će tuneli omogućiti prolazak kroz brdoviti teren između Splita i Podstrane. Vijadukti će premostiti zahtjevne reljefne prepreke i omogućiti protočnije odvijanje prometa, o čemu više možete pročitati ovdje.

Faza 1 izgradnje na potezu od Stobreča do čvora krenula se graditi krajem ožujka ove godine. Ugovor s naručiteljem potpisao je Hering, a vrijednost radova je 16,2 miilijuna eura, bez uračunatog PDV-a. Rok za završetak prve faze je 18 mjeseci, dok bi se drugu fazu trebalo realizirati u četiri godine, kako je rečeno prilikom otvaranja gradilišta. Dio trase u dokumentaciji | foto: EOJN