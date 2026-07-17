Novosti Novi most na raskrižju pored Splita: Prvi izvođač zakazao, napušteno gradilište preuzima domaći div s juga

Novi most na raskrižju pored Splita: Prvi izvođač zakazao, napušteno gradilište preuzima domaći div s juga

Nina Šantek
Nina Šantek

17. srpanj 2026.

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Novi most na raskrižju pored Splita: Prvi izvođač zakazao, napušteno gradilište preuzima domaći div s juga

Raskrižje Širine | foto: EOJN, snimka zaslona

Jedno od najvažnijih raskrižja pored Splita, Širine u Solinu, rekonstruira se od 2022.. Posao se nastavlja nakon raskida ugovora s prvim izvođačem.

Nakon nedavnog raskida ugovora s izvođačem DIV Grupa, nastavlja se rekonstrukcija jednog od najznačajnijih raskrižja pored Splita. Riječ je o rekonstrukciji Širina u Solinu, projektu za koji su Hrvatske ceste još u 2021. godini objavile vizualizaciju kako bi po novome trebalo izgledati.

Naručitelj je upravo objavio odabir tvrtke Texo Molior za izvedbu preostalih radova, s rokom izvedbe od 18 mjeseci, od trenutka otvaranja gradilišta. Rekonstrukcija će se izvesti za nešto manje od 20 milijuna eura, bez uključenog PDV-a. 

Odabran novi izvođač

Dana 14. srpnja, Texo Molior iz Cavtata odabran je za završetak posla rekonstrukcije važnog raskrižja u Solinu. Obavijest o odabiru u javnoj nabavi osvanula je 16. srpnja ove godine, a ponudili su posao napraviti za 19,4 milijuna eura, što je za okvirno 100 tisuća eura manje od procijenjene vrijednosti (19,5 milijuna). 

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U konkurenciji su bili Strabag s ponudom od 23,11 milijuna eura te zajednica tvrtki Hering i Cestar s ponudom od 24,7 milijuna eura, bez uključenog PDV-a. Ponuda iz Cavtata s ukupno 100 bodova u javnoj nabavi ipak je - između ostaloga zbog ispunjenja kriterija ekonomski najpovoljnije ponude - odabrana kao najpovoljnija. Ne bude li žalbi na Odabir, posljednji korak prije uvođenja u posao je dodjela ugovora. 

Rekonstrukcija kilometra preopterećenih cesta

Rok za završetak rekonstrukcije je godina i pol dana. Napominjemo, inženjersko i prometno rješenje za proširenje jednog od ključnih prometnih čvorišta nadomak Splita ozbiljnije se planira najmanje šest godina. Sama rekonstrukcija je krenula 2022. godine, a ukupno će zahvatiti 990 metara cestovne infrastrukture kako bi prometnica mogla podnijeti veći promet nego u vrijeme gradnje.

Izvođač prve faze radova, DIV grupa, na teren je izašao 2022. godine, no u ožujku ove godine naručitelj je s njima raskinuo ugovor. Nova nabava od 19,5 milijuna eura trebala bi pokriti preostale radove na trasi. 

Općenito, na Širinama se susreću državna cesta DC8 te županijski pravci ŽC 6253 i ŽC 6139 i to je jedno od najopterećenijih prometnih čvorišta u Hrvatskoj. Njime svakodnevno prođe više od 40.000 vozila, što ga svrstava na drugo mjesto u državi po prometnom opterećenju. U dokumentaciji je navedeno kako kroz to raskrižje prolazi gotovo sav promet između Kaštela i Splita, a u stanju prije rekonstrukcije više nije moglo podnijeti prometnu opterećenost. 

U javnoj nabavi zabilježeno stanje na gradilištu | foto: EOJN, snimka zaslona

Novi vijadukt i prometna traka

Rekonstrukcija temeljena na Studiji varijantnih rješenja koju je 2018. izradio Geoprojekt provodi se kao najbolja od tri predložene opcije za pregradnju. Ta varijanta uključuje izgradnju vijadukta preko raskrižja i rijeke Jadro, a zasebno se izvodi treća prometna traka iz smjera Kaštela. 

Prije izrade glavnog projekta, izrađene su geodetske podloge, kao i potrebne analize. Zahvat obuhvaća skoro kilometar D8, od ulaza u Solin iz smjera Kaštela, do područja prije deniveliranog križanja s Ulicom Antuna Gustava Matoša. Posebno važan je dio izgradnje nove prometnice između postojećih kolnika te deniveliranog prijelaza preko rijeke i raskrižja, kako je opisano u pripadajućoj dokumentaciji. 

Stanje na gradilištu | foto: EOJN, snimka zaslona

Nastavlja se projekt u dvije faze

Uz rekonstrukciju državne ceste obnovit će se i Ulica Marka Marulića ispod mostova Stari i Novi Jadro kako bi se uklonio postojeći nedovoljan slobodni profil ispod mosta Stari Jadro. Projekt uključuje i rekonstrukciju postojećih kolnika, prilagodbu spojeva na državnu cestu, novu kolničku konstrukciju, prometnu signalizaciju, javnu rasvjetu, premještanje autobusnog stajališta te izgradnju proširene pješačke staze, što je redom opisano u dokumentaciji HC-a.

Radovi su podijeljeni u dvije faze. U prvoj će se izgraditi novi most Jadro i pustiti u promet, dok druga faza obuhvaća rekonstrukciju raskrižja Širina te sanaciju postojećih mostova Stari i Novi Jadro. Projekt je usklađen s ranije izvedenim zahvatima na DC8 kako bi se osigurao kontinuitet prometnog sustava, a u projektnoj dokumentaciji su snimke s terena koje pokazuju gdje je stao prošli izvođač - odnosno odakle posao nastavlja Texo Molior. 

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