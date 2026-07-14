Ovo će biti najveći projekt željeznice u Hrvatskoj: Pruga od 175 kilometara do mora i najduži tunel

Najveći projekt željeznice u Hrvatskoj bit će nizinska pruga Zagreb-Rijeka. Prvi korak je ugovaranje tehničke pomoći za nabavu i provedbu ugovora.

Povučeni su prvi potezi za projektiranje i izgradnju nove nizinske pruge u Hrvatskoj. Nema sumnje, ovo je jedan od najvažnijih prometnih projekata u Hrvatskoj. Predviđa realizaciju 175 kilometara željezničke trase, kojom bi vlak prolazio brzinom od 160 kilometara na sat, a na njoj bi bio i željeznički tunel dug 14 kilometara.

Krajem veljače, HŽ Infrastruktura je otvorila natječaj za jedan od prvih koraka, tehničku pomoć za nabavu i provedbu Alliance ugovora za projektiranje i građenje, a sada su otvorene pristigle ponude. Na natječaj su se javili Finci te zajednica ponuditelja iz Hrvatske.

Pristigle dvije ponude

Dana 14. srpnja 2026. godine, HŽ Infrastruktura otvorila je pristigle ponude na javnoj nabavi za Tehničku pomoć za nabavu i provedbu Alliance ugovora za projektiranje i građenje nizinske pruge u Republici Hrvatskoj, između Zagreba i Rijeke. U stvari, planira se dionica Karlovac-Skradnik i Skradnik-Krasica-Tijani.

Rok za prijavu ponuda bio je 14. srpnja, kada su otvorene ponude. Za posao procijenjen na 1,5 milijuna eura javila su se dva ponuditelja, finski Vision Oy koji je poslao ponudu od 1,02 milijuna eura (s PDV-om) te zajednica ponuditelja KPMG Croatia, Projekt jednako razvoj, te Odvjetničkog društva Kallay&Partneri. 'Domaći' ponuditelj poslao je više od dvostruko nižu ponudu u odnosu na procjenu, od samo 695 tisuća eura, s uračunatim PDV-om, zbog čega bi mogli biti odabrani.

Nakon otvaranja ponuda, iz HŽ Infrastrukture kao osnovne ciljeve provedbe ovog koraka navode - razvoj strategije nabave za realizaciju ugovora o izvođenju radova prema Alliance modelu, prijedlog optimalne vrste dvostupanjskog postupka nabave i izrade dokumentacije, te sudjelovanje u svim fazama postupka, uključujući pregovore s gospodarskim subjektima koji su iskazali interes za sudjelovanje u Alliance ugovoru. Uz to, cilja se na sastavljanje prijedloga i konačnog ugovora te pripadajućih tehničkih specifikacija ili zahtjeva, savjetovanje u fazi izvođenja pa i na savjetovanje naručitelja u revizijskim, žalbenim te sudskim postupcima.

Nizinska pruga Zagreb GK-Rijeka | foto: Projektna dokumentacija

Nova trasa - 30 tunela i vijadukata, najduži od čak 14 km

Alliance ugovor, napomenuli su, suvremeni je model ugovaranja velikih i složenih infrastrukturnih projekata koji se temelji na partnerstvu između naručitelja i izvođača. Time se želi ubrzati proces izgradnje, odnosno javne nabave, a tehnička pomoć je neophodna u procesu jer spomenuti model do sada nije korišten u Hrvatskoj. Upravo će projekt nizinske pruge predstavljati prvu primjenu takvog pristupa u nacionalnome infrastrukturnom sustavu, navode.

Iz HŽ Infrastrukture ističu da je nova nizinska pruga Zagreb-Rijeka dio triju transeuropskih prometnih koridora te će povezati luku Rijeka sa srednjom Europom. Bit će duga oko 175 kilometara, dvokolosiječna i elektrificirana, projektirana za brzine do 160 kilometara na sat te će uključivati više od 30 tunela i vijadukata, uključujući najdulji željeznički tunel u Hrvatskoj, dug čak 14 kilometara. Projekt će povećati kapacitet i sigurnost željezničkog prometa te omogućiti učinkovitiji prijevoz tereta iz riječke luke prema srednjoj Europi.