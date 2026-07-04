Starom, zaboravljenom prugom moglo bi se ponovno putovati: Problem su i gornji i donji ustroj

Obnova zastarjele željezničke infrastrukture sprema se na još jednoj pruzi u Slavoniji. Zbog lošeg stanja 'tračnica', dionica je zatvorena za promet.

Još jedna obnova željezničke infrastrukture sprema se na pruzi L205 između Našica i Nove Kapele, na dionici Našice cement-Čaglin, dugoj oko 25 kilometara - može se vidjeti u javnoj nabavi. Pruga je neelektrificirana, a najveća dopuštena brzina od 50 kilometara na sat vrijedi na dionici od kolodvora Našice do km 5+000, na kojoj je 2006. godine izvršen remont.

No, kako piše u projektnom zadatku, osim kolodvora Čaglin, zbog izrazito lošeg stanja vlak trenutno ne prolazi predmetnom dionicom. Koliko će koštati obnova nije poznato, a zna se da će projektnu dokumentaciju za 347.605 eura, bez uključenog PDV-a izraditi Inženjerski projektni zavod.

Dionica privremeno zatvorena za promet

HŽ Infrastruktura krajem ožujka je odabrala Inženjerski projektni zavod za usluge tehničkog projektiranja u građevinarstvu za objekte niskogradnje, kako je to službeno navedeno u sustavu javne nabave. S odabranim ponuditeljem 24. lipnja 2026. godine sklopljen je ugovor o izvedbi projekta obnove pruge L205 na dionici Nova Kapela-Našice, vrijedan nešto manje od 350 tisuća eura, dok je rok za izradu projekta osam mjeseci.

Za to vrijeme izvest će projekt remonta na dionici koja je, osim kolodvora Čaglin, zbog izrazito lošeg stanja privremeno zatvorena za promet, kako piše u projektnom zadatku. Cilj obnove je ponovno osposobiti prugu za osovinsko opterećenje od 20 tona po osovini i 8 tona po metru, ali i omogućiti najveću moguću brzinu u skladu s geometrijom trase i uzdužnim nagibima, kako dalje piše.

Brdska dionica, s puno zavoja

Riječ je o brdskoj dionici s brojnim zavojima radijusa manjeg od 250 metara i najvećim nagibom od 15 promila između Čaglina i Londžice. Posljednja cjelovita obnova većeg dijela dionice provedena je između 1979. i 1983. godine, dok su obnovljeni samo početni dio pruge do km 5+000 te oko 800 metara ispred kolodvora Čaglin, dok je manji remont proveden 2006., kako je navedeno u uvodu.

Najveći problemi zabilježeni su na gornjem i donjem ustroju pruge. Kolosijek je dotrajao, zastorna prizma zablaćena i obrasla raslinjem, a ugrađene tračnice različitih tipova u velikoj su mjeri zastarjele, ističe se o problematici infrastrukture.

Uz to, u kolodvoru Londžica skretnice su zapuštene, zatrpane i izvan funkcije, dok su u Čaglinu kolosijeci i skretnice istrošeni te zahtijevaju zamjenu dotrajalih dijelova i obnovu odvodnje, traži projektni zadatak.

Nastojat će se zadržati postojeću trasu

Loše stanje donjeg ustroja posljedica je uskog pružnog tijela, zapuštenog sustava odvodnje te začepljenih propusta koji više ne obavljaju svoju funkciju, opisano je. Na pojedinim dijelovima dolazi do bujica i zablaćenja kolosijeka, a evidentirana su i klizišta kod km 8+313 te km 14+170, kao i više vododerina između Londžice i Čaglina. Najkritičnijom ipak je ocijenjena poddionica od km 22+000 do km 23+700.

U skladu sa stanjem pruge, projektom je predviđena potpuna zamjena gornjeg ustroja novim tračnicama tipa 49E1, novim betonskim i drvenim pragovima, novom tucaničkom zastornom prizmom i elastičnim spojnim priborom, obnova svih kolosijeka i skretnica u Londžici i Čaglinu te ugradnja novih skretničkih brava i iskliznica.

Također su predviđena geotehnička istraživanja, provjera stabilnosti pružnog tijela, sanacija klizišta, vododerina i odvodnog sustava te izvedba novih nosivih slojeva. Cilj je zadržavanje postojeće trase gdjegod to bude moguće.