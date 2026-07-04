Starom, zaboravljenom prugom moglo bi se ponovno putovati: Problem su i gornji i donji ustroj

Korak bliže velikoj obnovi pruge s 14 mostova: Zagorjem će voziti brži vlakovi i stajati na novim peronima
Riječ je o važnoj regionalnoj pruzi koja povezuje Krapinsko-zagorsku i Varaždinsku županiju sa Zagrebom.
12:20 4 d 30.06.2026
04. srpanj 2026.
Obnova zastarjele željezničke infrastrukture sprema se na još jednoj pruzi u Slavoniji. Zbog lošeg stanja 'tračnica', dionica je zatvorena za promet.
Još jedna obnova željezničke infrastrukture sprema se na pruzi L205 između Našica i Nove Kapele, na dionici Našice cement-Čaglin, dugoj oko 25 kilometara - može se vidjeti u javnoj nabavi. Pruga je neelektrificirana, a najveća dopuštena brzina od 50 kilometara na sat vrijedi na dionici od kolodvora Našice do km 5+000, na kojoj je 2006. godine izvršen remont.
No, kako piše u projektnom zadatku, osim kolodvora Čaglin, zbog izrazito lošeg stanja vlak trenutno ne prolazi predmetnom dionicom. Koliko će koštati obnova nije poznato, a zna se da će projektnu dokumentaciju za 347.605 eura, bez uključenog PDV-a izraditi Inženjerski projektni zavod.
HŽ Infrastruktura krajem ožujka je odabrala Inženjerski projektni zavod za usluge tehničkog projektiranja u građevinarstvu za objekte niskogradnje, kako je to službeno navedeno u sustavu javne nabave. S odabranim ponuditeljem 24. lipnja 2026. godine sklopljen je ugovor o izvedbi projekta obnove pruge L205 na dionici Nova Kapela-Našice, vrijedan nešto manje od 350 tisuća eura, dok je rok za izradu projekta osam mjeseci.
Korak bliže velikoj obnovi pruge s 14 mostova: Zagorjem će voziti brži vlakovi i stajati na novim peronima
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Za to vrijeme izvest će projekt remonta na dionici koja je, osim kolodvora Čaglin, zbog izrazito lošeg stanja privremeno zatvorena za promet, kako piše u projektnom zadatku. Cilj obnove je ponovno osposobiti prugu za osovinsko opterećenje od 20 tona po osovini i 8 tona po metru, ali i omogućiti najveću moguću brzinu u skladu s geometrijom trase i uzdužnim nagibima, kako dalje piše.
Riječ je o brdskoj dionici s brojnim zavojima radijusa manjeg od 250 metara i najvećim nagibom od 15 promila između Čaglina i Londžice. Posljednja cjelovita obnova većeg dijela dionice provedena je između 1979. i 1983. godine, dok su obnovljeni samo početni dio pruge do km 5+000 te oko 800 metara ispred kolodvora Čaglin, dok je manji remont proveden 2006., kako je navedeno u uvodu.
Najveći problemi zabilježeni su na gornjem i donjem ustroju pruge. Kolosijek je dotrajao, zastorna prizma zablaćena i obrasla raslinjem, a ugrađene tračnice različitih tipova u velikoj su mjeri zastarjele, ističe se o problematici infrastrukture.
Uz to, u kolodvoru Londžica skretnice su zapuštene, zatrpane i izvan funkcije, dok su u Čaglinu kolosijeci i skretnice istrošeni te zahtijevaju zamjenu dotrajalih dijelova i obnovu odvodnje, traži projektni zadatak.
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Loše stanje donjeg ustroja posljedica je uskog pružnog tijela, zapuštenog sustava odvodnje te začepljenih propusta koji više ne obavljaju svoju funkciju, opisano je. Na pojedinim dijelovima dolazi do bujica i zablaćenja kolosijeka, a evidentirana su i klizišta kod km 8+313 te km 14+170, kao i više vododerina između Londžice i Čaglina. Najkritičnijom ipak je ocijenjena poddionica od km 22+000 do km 23+700.
U skladu sa stanjem pruge, projektom je predviđena potpuna zamjena gornjeg ustroja novim tračnicama tipa 49E1, novim betonskim i drvenim pragovima, novom tucaničkom zastornom prizmom i elastičnim spojnim priborom, obnova svih kolosijeka i skretnica u Londžici i Čaglinu te ugradnja novih skretničkih brava i iskliznica.
Također su predviđena geotehnička istraživanja, provjera stabilnosti pružnog tijela, sanacija klizišta, vododerina i odvodnog sustava te izvedba novih nosivih slojeva. Cilj je zadržavanje postojeće trase gdjegod to bude moguće.
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