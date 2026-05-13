Novi željeznički tunel u Istri: Kreće planiranje koridora za koji je Tuđman već otvarao radove

Novi željeznički tunel koji bi kroz istarski planinski lanac tu regiju spojio na ostatak željezničke mreže planira se već 30 godina. Kreće planiranje.

Skoro godinu dana od objave natječaja, konačno je dodijeljen ugovor tvrtki koja će izraditi idejno rješenje za novi željeznički tunel u Istri. O tunelu kroz planinski lanac na sjeveru te regije priča se godinama, a s odabranom zajednicom Rijekaprojekta i DB Engineering & Consultinga sada je potpisan ugovor za izradu studijske dokumentacije te idejnog projekta s ishođenjem lokacijske dozvole za probijanje tračnica kroz planinu te spojnih pruga.

Dok je provedba zadatka prošle godine bila procijenjena na 1,8 milijuna eura, sklopljeni sporazum na kraju je težak nešto više, 2,08 milijuna. Odabrani imaju 30 mjeseci za izvedbu rješenja, a projekt naručuje HŽ Infrastruktura.

Tuđman već otvarao radove

Nakon objave natječaja za izradu potrebnih studija pa i idejnog rješenja s ishođenjem lokacijske dozvole za izgradnju željezničkog tunela Ćićarija i spojnih pruga u srpnju 2025. godine, te odabira zajednice ponuditelja u prosincu prošle godine, konačno je potpisan ugovor. Odabrani konzorcij ima 30 mjeseci za osmisliti projekt novog željezničkog tunela kroz istarsku planinu kojim će ta hrvatska regija dobiti bolju poveznicu s ostatkom hrvatskih tračnica.

Kako smo pisali po otvaranju natječaja HŽ Infrastrukture, projekt izgradnje željezničkog tunela kroz planinu koji bi Istru bolje povezao s ostatkom Hrvatske sada je iznova aktualiziran nakon više neuspjelih pokušaja pokretanja ideje. Prema nekim izvorima tunel se spominje još od 1990-ih, a 1993. tadašnji predsjednik Franjo Tuđman čak je otvorio pripremne radove. Nakon toga, najave su se pojavile u 2008., ali nije došlo do realizacije. Mreža u Istri | foto: EOJN (snimka zaslona)

Tunel već prostorno smješten

Ne čudi stoga da je planirani tunel u dokumentaciji prostorno već smješten na području Istarske, ali i Primorsko-goranske županije te da je uključen u važeću prostorno-plansku dokumentaciju i razvojne planove. Zna se da će tunel prolaziti kroz planinski masiv Ćićarije i da bi služio kao buduća poveznica međunarosne pruge M203 Rijeka-Šapjane-državna granice te regionalne pruge R101 državna granica-Buzet-Pula.

Uz to, tunel je zamišljen kao ogranak planirane pruge visoke učinkovitosti Trst/Kopar-Lupoglav-Rijeka-Josipdol-Zagreb/Split-Dubrovnik, koja prolazi kroz više jedinica samouprave, stoji u dokumentaciji. Obuhvat zahvata prema opisu se proteže od granice sa Slovenijom do spoja s prugom visoke učinkovitosti na području Primorsko-goranske županije, uz povezivanje s postojećim prugama M203 i R101. Projekt predviđa i uključivanje svih spojnih dionica i dodatnih željezničkih građevina.

Kroz Park prirode Učka

Opisano je da bi se na taj način Istra željeznički povezala s ostatkom Hrvatske. Inače putnički promet između Lupoglava i Rijeke i dalje uključuje presjedanje na autobus, dok se teretni promet odvija preko Slovenije.

U planu je razvoj projekta kroz izradu studije izvodljivosti, analizu troškova i koristi, studije utjecaja na okoliš i idejnog projekta s lokacijskom dozvolom. Posebna pažnja predviđena je za područje ekološke mreže Park prirode Učka, kroz koje prolazi veći dio koridora. U tom smislu bit će obavezni istražni radovi kako bi se zaštitili mogući podzemni lokaliteti, uz mogućnosti izmjene trase ako bi se otkrile špilje ili jame.