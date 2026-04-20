Ogroman posao na zagrebačkom Glavnom kolodvoru: Uz obnovu zgrade i perona, mijenjat će se tračnice

Uz totalnu obnovu zgrade Glavnog kolodvora Zagreb, pripremaju se i radovi na kolosijeku. Treba promisliti kako da što manje utječu na promet.

U rujnu prošle godine, potpisivanjem ugovora s odabranom zajednicom ponuditelja tvrtki Interkonzalting i Plan axis otvoren je put za izradu tehničke dokumentacije za cjelovitu obnovu zgrade Glavnog kolodvora Zagreb. Tehnička dokumentacija treba obuhvatiti konstrukcijsku i energetsku obnovu zgrade, perona i nadstrešnica, ugradnju nove rasvjete i još neke elemente, a na istoj lokaciji HŽ upravo priprema još jedan veliki posao. Radi se o obnovi skretnica i kolosijeka procijenjene vrijednosti od 24 milijuna eura koja bi trebala trajati od kolovoza ove do kraja prosinca 2029. godine.

Uz minimalne poremećaje u prometu

U javnoj nabavi objavljen je natječaj za obnovu kolosijeka i ugradnju skretnica na Glavnom kolodvoru u Zagrebu. HŽ Infrastruktura objavila je prometno-tehnološke uvjete koji otkrivaju planove izvedbe.

U toj dokumentaciji piše da će se obnova kolosijeka i ugradnja skretnica organizirati etapno, po principu 'kolosijek po kolosijek'. Takva provedba trebala bi uzrokovati minimalne poremećaje u prometu. Opisano je i da će tijekom radova na jednom kolosijeku susjedni služiti kao servisni za dopremu i odvoz materijala i opreme, ali i da će se kolosijeci zatvarati samo iznimno i na kratko - te uz prethodnu najavu i odobrenje šefa kolodvora te isključenje napona.

Obnova bi trebala krenuti na desetom i devetom kolosijeku. Kod radova na glavnim prolaznim kolosijecima (S-1 do S-5) predviđeni su povremeni operativni zatvori susjednih kolosijeka, kao i redoviti zatvori tijekom vikenda (od petka navečer do ponedjeljka ujutro) i u noćnim terminima, stoji u dokumentaciji. Preporučuje se da se radovi na tim kolosijecima i pripadajućim peronima izvode tijekom ljetnog voznog reda, kada je putnički promet manji.

Neki radovi isključivo vikendom

Posebna pažnja posvećuje se sigurnosti putnika, pa radovi na peronima moraju omogućiti siguran pristup kolosijecima koji su u funkciji. Zamjena ključnih skretnica koje utječu na organizaciju prometa može se obavljati isključivo vikendom, kada je moguće osigurati dulje zatvore pruge, ističu prometno-tehnološki uvjeti.

Izvođač je obvezan svakodnevno, 24 sata unaprijed, dostavljati plan rada naručitelju, dok za radove koji zahtijevaju zatvaranje pruga prema susjednim kolodvorima mora zatražiti odobrenje najmanje 20 dana unaprijed, piše u uvjetima. Obnova pruge | foto: HŽ Infrastruktura

Geodetski radovi na kolosijeku

Nadalje, u dokumentaciji je i opis geodetskih radova, koji su temelj posla, kako stoji u tom dijelu tehničkog opisa. Kako je navedeno, geodeti će precizno odrediti položaj, visinu i geometriju svih elemenata na terenu.

Osnovne aktivnosti uključuju iskolčenje osi kolosijeka, skretnica, perona i drugih građevina, kao i određivanje njihovih visinskih odnosa te iskolčenje poprečnih profila, navodi ovaj dio dokumentacije. Tijekom gradnje kontinuirano se održavaju osnovne geodetske točke, operativni poligoni i reperi, kao i sve terenske oznake, kako bi se osigurala točnost izvedbe. U geodetske radove spada i izračun kubature izvedenih radova te izrada snimke izvedenog stanja, opisano je.

Druga pravila za geodete

U geodetskom opisu se naglašava i kako referentne točke moraju biti pravilno raspoređene i usklađene s dinamikom građenja, uz odobrenje nadzora. Osnovne točke izvode se kao trajne (betonski stupići, metalna sidra), reperi se postavljaju na stabilne objekte ili stijenu, dok se detaljne točke označavaju kolčićima, čavlima ili bojom. Ključne točke moraju biti dodatno osigurane, a kontrolne točke za praćenje deformacija izvode se od armiranog betona.

Sve geodetske točke moraju biti u istom koordinatnom sustavu radi osiguravanja točnosti i usklađenosti tijekom cijelog projekta.

Za radove će se koristiti precizni i ispravni geodetski instrumenti, čija se funkcionalnost mora redovito kontrolirati. Izvođač je dužan o vlastitom trošku čuvati i održavati sve referentne točke i oznake.

Obnova zgrade, perona i nadstrešnica

Podsjetimo, obnova kolosijeka i ugradnja skretnica planira se paralelno s početkom radova na obnovi zgrade Glavnog kolodvora u Zagrebu. Društvo HŽ Infrastruktura 12. rujna 2025. godine sa zajednicom ponuditelja koju čine tvrtke Interkonzalting i PlanAxis potpisala je Ugovor za izradu tehničke dokumentacije za cjelovitu obnovu zgrade Zagreb Glavnog kolodvora vrijedan 330 tisuća eura, s uključenim PDV-om.

Tehnička dokumentacija treba se izraditi za dvije godine i obuhvatiti konstrukcijsku i energetsku obnovu zgrade, perona i nadstrešnica, ugradnju nove rasvjete, sustava grijanja i hlađenja te uređenje okoliša. Plan je da zgrada bude samoodrživa, odnosno da se koriste obnovljivi izvori energije putem soolarnih panela koji će biti postavljeni na peronske nadstrešnice.

- Potpisivanjem ovog ugovora prelazimo u ključnu fazu cjelovite obnove zgrade Zagreb Glavnoga kolodvora – srca željezničkog prometa i važnog zaštićenog kulturnog dobra. Tako stvaramo preduvjete da ovaj kolodvor, najvažnije željezničko čvorište u Hrvatskoj, postane moderniji, energetski učinkovitiji i pristupačniji svim putnicima, uz očuvanje njegove povijesne i kulturne vrijednosti, poručio je državni tajnik Žarko Tušek napominjući kako će ulaganje u željezničku infrastrukturu znači.

Radovi će zajedno u potpunosti preobraziti Glavni kolodvor.