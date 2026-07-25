Izgradili su tunel, a nastala je čudesna hrvatska plaža: Do nje se i danas silazi kroz stijenu

Ljeto je u punom jeku, ali i potraga za skrivenim plažama. Hrvatska ih ima mnogo, no malo koja ima tako neobičnu priču kao Pasjača u Konavlima. Smještena podno visokih Konavoskih stijena, ova pješčano-šljunčana plaža izgleda kao potpuno prirodno morsko čudo. No jeste li znali da bez građevinskih radova vjerojatno uopće ne bi postojala?

Pasjača se nalazi južno od naselja Popovići, tridesetak kilometara od Dubrovnika i oko 12 kilometara od Cavtata. Do nje se ne dolazi jednostavnom šetnjom uz more, nego strmim putem koji vodi niz liticu, preko betonskih stuba, uz metalne ograde te kroz prolaze i kraće tunele izdubljene u stijeni.

Plaža koju nije stvorila samo priroda

Premda danas djeluje kao da ju je u cijelosti stvorila majka priroda, Pasjača je nastala kombinacijom ljudske intervencije i djelovanja mora. Prema lokalnim zapisima, sredinom prošlog stoljeća na tom su području izvođeni radovi na odvodnji Konavoskog polja. Višak zemlje i kamenog materijala, nastao kopanjem odvodnih kanala i tunela, bacan je s visokih litica prema moru.

Valovi su potom godinama udarali u nasuti materijal, drobili ga, zaobljavali kamenje i postupno stvarali uzak pojas šljunka i pijeska. Drugim riječima, građevinski otpad nastao tijekom velikog infrastrukturnog zahvata more je pretvorilo u jednu od najpoznatijih hrvatskih plaža. Odvodni tunel u cijelosti je završen 1958. godine, a upravo se s tim radovima povezuje oblikovanje današnje Pasjače.

plaža Pasjača | Foto: YouTube screenshot, Andi Vukman

Put kroz stijenu dio je cijelog doživljaja

Jednako je zanimljiv i pristup plaži. S ruba Konavoskih stijena spušta se uska, većim dijelom betonirana staza. Na njoj su izvedeni brojni nizovi stuba i metalne zaštitne ograde, dok se na pojedinim dijelovima prolazi kroz stijenu.

Staza je prilagođena izrazito strmom terenu, no spust i povratak ipak zahtijevaju oprez, odgovarajuću obuću i nešto kondicije. Upravo je taj zahtjevan pristup jedan od razloga zbog kojih je Pasjača dugo ostala skrivena od masovnog turizma.

Na samoj plaži nema ugostiteljskih objekata, tuševa, ležaljki ni drugih uobičajenih sadržaja. Posjetitelji zato sa sobom trebaju ponijeti vodu, hranu i zaštitu od sunca. Hladovine je malo jer iznad uskog obalnog pojasa nema raslinja, nego se uzdižu gotovo okomite stijene. plaža Pasjača | Foto: YouTube screenshot, Andi Vukman

More je stvara, ali je i postupno odnosi

Pasjača nije nepromjenjiva. Otvorena je prema pučini, bez obližnjih otoka koji bi ublažili udare valova, pa more neprestano premješta pijesak i šljunak. Tijekom godina znalo je progutati dijelove plaže, nakon čega je s litica ponovno nasipavan kameni materijal nastao tijekom gradnje prometnica i drugih objekata. Tako je plaža više puta obnavljana gotovo istim procesom kojim je i nastala - ljudi bi dopremili kamen, a more bi ga postupno usitnilo i oblikovalo.

Položaj podno strmih stijena donosi i druge izazove. U travnju 2025. veliki odron zatrpao je kopneni prilaz, što je još jednom pokazalo koliko je ovaj atraktivan prostor izložen eroziji i odronjavanju. Prije odlaska zato je dobro provjeriti trenutačnu prohodnost staze i poštovati sva upozorenja na terenu.

O tom problemu i mogućim rješenjima više pročitajte u našem razgovoru s hrvatskim stručnjacima iz švicarske tvrtke Geobrugg.