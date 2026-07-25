Četiri nove zgrade s 'jefitnijim' stanovima na moru: Lokacija je sjeverno od popularne stare jezgre u Istri

Istra će dobiti još novih POS-ovih stanova u Rovinju. U rastućem kvartu gradilo bi ih se 24, što je višestruko manje u odnosu na broj prijava.

Četiri nove zgrade za priuštivo stanovanje trebao bi dobiti grad Rovinj. Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) u ovoj fazi je raspisala natječaj za izradu projektne dokumentacije za zgrade s ukupno 24 stana, koje bi se gradile na području naselja Montepozzo. Ugovor za novi POS-ov projekt Grad Rovinj i naručitelj APN sklopili su ove godine u lipnju, a prijava nije manjkalo.

Popis prijava podugačak

Skoro 300 prijava pristiglo je na natječaj za izgradnju novih POS stanova u naselju Montepozzo u sjevernom predjelu Rovinja. Stanove sigurno neće dobiti svi, jer se na predviđenoj parceli sprema izgradnja 24 stana. Svaka zgrada, dakle, imat će po šest stanova.

U trenutnoj fazi pokrenut je natječaj za izradu projektne dokumentacije. U javnoj nabavi stoji da bi nove višestambene objekte u gradu u Istri trebalo projektirati za oko 108.600 eura, kolika je procijenjena vrijednost natječaja. Zainteresirane tvrtke mogu se prijaviti do 3. kolovoza 2026. godine, što je malo više od mjesec dana nakon otvaranja predmeta.

Evo i kvadratura

Prema Projektnom zadatku, gradnja se planira na česticama 2548/10, 2548/11, 2548/13 I 2548/14, katastarske općine Rovinj. Od 24 stana koliko se ukupno planira izvesti, predviđa se projektiranje tri jednosobna stana od 44 četvorna metra, tri jednoipolsobna stana površine 55 četvornih metara, sedam dvosobnih stanova površine od 67 četvornih metara, te sedam dvoipolsobnih stanova od 76 kvadrata. Također, u planu su četiri trosobna stana, površine od 80 kvadrata.

Stanovi i spremišta, predviđa se, zajedno bi pokrili 1.666 kvadrata neto kvadratne površine, uz što treba predvidjeti i 36 parkirnih mjesta na oko 144 četvorna metra. Sveukupno, to je oko 1.810 kvadrata neto kvadratne površine, piše u Projektnom zadatku.

Naime, Projektom je potrebno predvidjeti spremište i jedno parkirno mjesto za svaki stan, uz osiguranje dodatnih parkirališnih mjesta sukladno PPUG-u. Stanovi i zajednički prostori moraju biti projektirani prema pravilniku POS-a i važećim propisima, a sobnost određuje projektant u skladu s projektom, istaknuto je u zadatku. Za završetak projekata predviđeno je razdoblje od godine dana, nakon čega bi uslijedio izbor izvođača.