Novi stanovi za mlade na top lokaciji u Splitu: Parcela je prazna godinama, plan ne uključuje samo stanovanje

U sjeveroistočnom dijelu Splita na dugo godina zapuštenoj parceli predviđa se izgradnja novih priuštivih stanova. U planu su i novi sadržaji.

Ravne njive u Splitu, gradski kotar u sjeveroistočnom dijelu grada, odabrane su za lokaciju nove zgrade za priuštivo stanovanje koja bi se mogla graditi za godinu ili dvije. Osim stanova, projekt bi trebao donijeti prateće sadržaje i prometnu infrastrukturu u danas zapuštenu zonu, a početkom mjeseca sklopljen je ugovor s izvođačima idejnog rješenja.

Novi priuštivi kvadrati na moru

Početkom lipnja uspješno je zaključen postupak nabave za izvođača idejnog projekta, ali i glavnog te izvedbenog projekta za novu POS-ovu zgradu u Splitu. Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) sklopila je sporazum s odabranom tvrtkom Abram & Meter iz Splita koja navedenu dokumentaciju trebati izraditi u razdoblju od dvije godine.

Prema javnoj nabavi, posao vrijedi 89 tisuća eura bez, odnosno 111.250 eura s uključenim PDV-om, a kad bude završen pokrenut će se nabava za izvođača. Prisjetimo se da je odluka o odabiru objavljena u drugoj polovici travnja, kad je odabrana najbolja od pristiglih pet ponuda.

Uz pobjedničku ponudu pristigle su još četiri prijave. Splitski W-Projekt ponudio je izradu dokumentacije za 87 tisuća eura bez PDV-a, Laus Plus iz Žrnova za 148 tisuća eura, zajednica ponuditelja Jaming i Sora ing za 172.800 eura, dok je najskuplju ponudu dostavio dubrovački Deltagrad, u iznosu od 205 tisuća eura bez PDV-a. Prema Zapisniku o pregledu i ocjenama, dvije ponude, zajednice Jam-inga te So-Ra inga, kao i ponuditelja Deltagrad su odbijene kao nepravilne, a odabrana ponuda bila je najpovoljnija od preostalih tvrtki. Izgradnja novih priuštivih stanova | foto: snimka zaslona, EOJN

Parcela u trenutnom stanju zapuštena

Već smo pisali da je buduća stambeno-poslovna građevina planirana na katastarskim česticama 2685/9 i 2685/16 u sjeveroistočnom dijelu Splita. Dio zemljišta trenutačno je neuređen i zarastao, a jedna od parcela još uvijek nije u cijelosti u vlasništvu Grada, zbog čega će prije početka gradnje biti potrebno provesti razvrgnuće vlasništva.

Projekt predviđa izgradnju pretežito stambenog objekta s poslovnim sadržajima koji neće narušavati kvalitetu stanovanja. Prema projektnom zadatku, oko 70 posto stanova imat će između 55 i 65 četvornih metara, 30 posto bit će manje od 55 kvadrata, dok će dio stanova biti veći od 65 četvornih metara, no kako će zgrada izgledati znat će se kad dokumentacija bude završena.

Novi sadržaji u naselju

U sklopu zahvata mogući su sadržaji poput zdravstvenih i socijalnih ustanova, parkova i dječjih igrališta, dok će neizgrađeni dijelovi čestice biti hortikulturno uređeni i dostupni kroz režim javne služnosti, predviđa projektni zadatak.

Uz to, Ravne njive čekaju i prometne promjene. Južno od buduće zgrade planiran je nastavak Zagorskog puta, četverotračne gradske prometnice vrijedne više od šest milijuna eura. Nova cesta povezivat će postojeći dio ulice s ostatkom prometne mreže, a na trasi su predviđena tri raskrižja - sa Sarajevskom, Hercegovačkom i Mostarskom ulicom.

Projekt priuštivog stanovanja dio je šire urbane obnove ovog niskokonsolidiranog područja, u kojem infrastruktura nikada nije u potpunosti dovršena. Uz nove stanove trebali bi nastati i javni sadržaji koji će podići kvalitetu života u naselju.