Država konačno gradi u Kumrovcu, položen kamen temeljac za projekt od 1,8 milijuna eura

U Kumrovcu je započela izgradnja višestambene zgrade vrijedne 1,8 milijuna eura, s ukupno 10 stanova namijenjenih mladim obiteljima. Radove izvodi tvrtka ZP HARATOM iz Stubičkih Toplica, dok su stručni nadzor, konzalting i koordinacija povjereni Uredu ovlaštenog inženjera građevinarstva Franje Dončića iz Kumrovca. Zgrada će biti prilagođena terenu i organizirana u dvije kaskade, s prizemljem i jednim katom, ukupne neto površine 625,49 četvornih metara. Ugovoreni rok izgradnje iznosi 365 dana od uvođenja izvođača u posao, a prodajna cijena stanova, čak i uz subvenciju lokalne samouprave nije baš jeftina.

U naselju Kladnik položen je kamen temeljac za izgradnju POS višestambene zgrade s 10 stambenih jedinica, vrijednosti 1,8 milijuna eura. Svečanost je održana u sklopu posjeta potpredsjednika Vlade i ministra prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branka Bačića Općini Kumrovec.

Radove će izvoditi tvrtka ZP HARATOM iz Stubičkih Toplica, dok su usluge stručnog nadzora, konzaltinga i koordinacije povjerene Uredu ovlaštenog inženjera građevinarstva Franje Dončića iz Kumrovca.

– Iznimno mi je zadovoljstvo što sam danas u Kumrovcu i što mogu nazočiti polaganju kamena temeljca za izgradnju višestambene zgrade za potrebe naših sugrađana. Interes postoji i među građanima iz susjednih jedinica lokalne samouprave, što je pokazatelj da s ovakvim projektima treba nastaviti, rekao je potpredsjednik Vlade i ministar Branko Bačić.

Dvije kaskade

Višestambena zgrada u općini Kumrovec bit će prilagođena terenu i organizirana u dvije kaskade. Imat će dvije etaže, prizemlje i kat, s 10 stambenih jedinica i 10 parkirnih mjesta. Ukupna neto površina iznosit će 625,49 četvornih metara, a stanovi će varirati od jednosobnih do troipolsobnih da bi zadovoljili potrebe različitih obitelji.

– Vrijednost ove investicije iznosi oko 1,8 milijuna eura. APN je proveo postupak javne nabave i osigurao poticajna sredstva u iznosu od 450.000 eura, a Općina Kumrovec osigurala je zemljište i infrastrukturu s priključcima, rekao je ravnatelj APN-a Hristov.

Kvadrat preko dvije tisuće eura

Općinsko vijeće Općine Kumrovec donijelo je odluku o sufinanciranju izgradnje predmetne zgrade u iznosu od najviše 479.285,36 eura s PDV-om, što je rezultiralo prodajnom cijenom stanova od 2.104 eura po metru četvornom. Ugovoreni rok izgradnje jest 365 dana od uvođenja u posao, a Općina je utvrdila konačnu listu reda prvenstva.

– Imamo 18 mladih obitelji koje žele živjeti u Kumrovcu i ovdje kupiti stan. Posebno me veseli što to nisu ljudi samo iz Kumrovca, nego i iz šire okolice, pa čak iz Zaboka, Zagrebačke županije i grada Zagreba. To govori da nećemo stati na ovom projektu i ovoj zgradi, nego ćemo stambeno zbrinjavanje mladih obitelji, skupa s resornim ministarstvom, provoditi i dalje, rekao je načelnik Špajtl.

Zadržati mlade ljude

Ministar Bačić, ravnatelj APN-a Dragan Hristov i načelnik Općine Kumrovec Robert Špajtl potpisali su Povelju za kamen temeljac i izgradnju višestambene zgrade vrijedne 1,8 milijuna eura. Polaganju kamena temeljca pridružio se i krapinsko-zagorski župan Željko Kolar, a blagoslov zgradi i budućim stanarima udijelio je župnik Božo Belinić.

Župan je ovom prilikom istaknuo da je priuštivo stanovanje, uz demografiju, prepoznato kao jedan od ključnih problema ne samo u Hrvatskoj, nego i u Europskoj uniji.

– Važno je omogućiti priuštivo stanovanje mladim ljudima i zadržati ih na našim prostorima, bilo da je riječ o urbanim ili ruralnim središtima. Modele je uvijek moguće dodatno razrađivati jer bi mnogima više odgovarale kuće s dvorištem od stanova, ali ljudima treba ponuditi i jedno i drugo, rekao je župan i istaknuo da će Županija raditi na tome da se uključi u programe priuštivog stanovanja i pomogne u rješavanju tog važnog pitanja.

Proširenje stambenog fonda

Podsjetimo, APN je do sada izgradio 9.126 POS stanova, od kojih je njih 89 izgrađeno u Krapinsko-zagorskoj županiji – 16 u Konjščini, 22 u Krapini, 17 u Krapinskim Toplicama i 14 u Oroslavju. Također, u Krapinsko-zagorskoj županiji već su sklopljeni sporazumi s dvije jedinice lokalne samouprave kroz poseban program za potpomognuta područja, pri čemu se vrijednost svakog projekta procjenjuje na 750.000 eura.

– Prošle godine ugovorili smo izgradnju dviju višestambenih zgrada, jedne u Općini Zagorska sela sa šest stambenih jedinica i jedne u Općini Lobor s dodatnih šest stanova. Otvoreni smo za to da na području županije izgradimo još velik broj zgrada, kazao je ministar. U okviru tog programa diljem Hrvatske odabrano je 79 projekata koji obuhvaćaju izgradnju 50 višestambenih zgrada i 11 naselja s obiteljskim kućama.

Ministar je dodao da očekuje da će Vlada tijekom ožujka donijeti odluku o prodaji Spomen doma Kumrovec, koji je proglašen objektom od strateškog značaja za Republiku Hrvatsku, kao i da će se riješiti status bivše političke škole, objekta u blizini nove višestambene zgrade koji bi se mogao staviti u funkciju priuštivog stanovanja.