Država podiže nove zgrade diljem Hrvatske: Tri godine za sedam projekata, a ovo su lokacije

Na šest lokacija u Hrvatskoj, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine traži izgradnju sedam novih stambenih zgrada. u javnoj nabavi pokrenuta su dva postupka, od kojih se jedan odnosi na izradu projekata zgrada u Pakracu, Lipiku, Vrhovinama, Drnišu i Gradištu, a drugi na izradu projekata za dvije nove zgrade u Konavlima.

U oba slučaja, uz izradu dokumentacije traži se i ishođenje građevinskih dozvola, kao i nadzor nad izgradnjom. Zgrade se grade kao dio strategije povećanja broja državnih stanova u Hrvatskoj.

Prvi natječaj: Projekti za 5 zgrada

U prvom slučaju, Ministarstvo je raspisalo natječaj od 255 tisuća eura, za koliko očekuju da bi se mogli izraditi projekti za pet novih stambenih zgrada u više dijelova Hrvatske. Nabava je podijeljena na pet grupa koje uključuju arhitektonske, građevne, tehničke i inspekcijske usluge.

Za projekt u Pakracu predviđena vrijednost nabave je 40 tisuća eura, za projekt u Lipiku 50 tisuća, za Vrjovine opet 40 tisuća, kao i za Gradište. Projekti za zgradu u Drnišu prema procjenama će iznositi 85 tisuća eura, dakle najviše od svih grupa.

Za svaku zgradu u ovoj nabavi objavljen je zaseban Projektni zadatak. Treba izraditi projektnu dokumentaciju za višestambene zgrade na lokacijama u spomenutim gradovima, a zahvati će se financirati u okviru Programa međuresorne suradnje s jedinicama lokalne samouprave i tijelima državne uprave. Za sve lokacije predviđena je izgradnja prema suvremenim standardima, uz poštivanje arhitekture postojećih građevina i zatečenog oblikovanja prostora, kako navodi dokumentacija. K tome, projekti moraju biti usklađeni s načelom održivog razvoja.

Lokacije za prve 3 zgrade

Što se tiče zasebnih građevina, višestambena zgrada u Pakracu gradit će se na čestici 2332/1, k.o. Pakrac, ukupne površine 1.325 četvornih metara. Parcela je pravilnog oblika, izgrađena i ima izravan pristup iz Ulice Radničko naselje. Na lokaciji se nalazi kompletna infrastruktura, uključujući elektromrežu, plin, vodoopskrbu i odvodnju, a projektom je potrebno predvidjeti priključenje zgrade na postojeće sustave te etažno plinsko grijanje, stoji u ovom projektnom zadatku.

U Lipiku je izgradnja višestambene zgrade planirana na čestici 1434/6, k.o. Lipik, površine 916 četvornih metara, s izravnim pristupom iz Baranjske ulice. Za ovu lokaciju Ministarstvo je 6. listopada 2025. godine potpisalo Sporazum s Gradom Lipikom. I ovo zemljište spojeno je na osnovnu komunalnu infrastrukturu, i neizgrađeno je. Projektom je potrebno predvidjeti novu zgradu, priključke na sustav vodoopskrbe i kanalizacije te etažno plinsko grijanje.

Na trećoj lokaciji za gradnju, u Vrhovinama, trebalo bi se graditi na česticama 1116/4, 1116/8 i 1116/9, uz priključenje dijela čestice 1116/10. Ukupna površina za gradnju bila bi oko 1.480 četvornih metara. Kako piše u projektu, za formiranje građevinske čestice predviđa se povezivanje s dijelom parcele koja je evidentirana kao put, a pristup će biti omogućen ulicom čija je izgradnja obveza Općine Vrhovine, za koju je već ishođena lokacijska dozvola. I ova nekretnina ima priključak na potrebnu infrastrukturu.

Još dvije lokacije

Nadalje, u Drnišu je predviđena izgradnja višestambene zgrade na površini 3.621 četvorni metar, čestici oznake 2136. Parcela je gotovo pravilnog pravokutnog oblika, također neizgrađena te se nalazi na križanju Ulice Matice Hrvatske i Ulice Put Kaluna, s pristupom iz Ulice Matice Hrvatske. Lokacija je još jednom opremljena osnovnom komunalnom infrastrukturom, ali u gradu nije provedena plinifikacija pa je projektom predviđeno centralno grijanje putem dizalica topline, kako ističe pripadajući projektni zadatak.

Konačno za ovu, prvu nabavu, u Gradištu bi se gradilo u Ulici kralja Tomislava 124, na čestici oznake 943/1, površine 2.115 četvornih metara. Parcela ima pristup iz Ulice kralja Tomislava i opremljena je infrastrukturom, uključujući elektromrežu, vodoopskrbu, odvodnju i plinsku mrežu. Na zemljištu se nalaze ruševne građevine koje će Općina Gradište ukloniti prije realizacije projekta. Za novu zgradu predviđeno je etažno plinsko grijanje te priključci na postojeće komunalne sustave, piše u projektu.

Svaka zgrada - 3 stana

Dolazimo do druge nabave, za dvije nove višestambene zgrade s po tri stana u Konavlima. I ovdje se uz izradu projektne dokumentacije traži ishođenje građevinskih dozvola te projektantski nadzor gradnje. Rok je, doduše, dvije, a ne tri godine, dok su projektni zadaci podijeljeni prema odabranim parcelama.

Objekti bi bili na području k.o. Čilipi, na novonastalim građevnim česticama formiranim spajanjem postojećih oznaka 897/5, 897/18, 897/19 i 897/20, ukupne površine 468,0 kvadrata, odnosno na česticama 897/9, 897/14, 897/15 i 897/16, ukupne površine 498,0 četvorna metra. Odabrane parcele su nepravilnog oblika i neizgrađene, a pristup je predviđen novoformiranom prometnicom s jugozapada koja vodi s javne površine - Ulice Bistroče. Ipak, prometnica nije predmet ovog projektnog zadatka.