Nova pravila za grijanje: Građani dobili 'bonus' godinu dana, ali novi trošak nije nestao, pripremite se

Novi obračun grijanja i naknada za stanove bez razdjelnika odgađaju se do rujna 2027., ali budući trošak za dio kućanstava ostaje u pravilima i dalje.

Dok cijene hrane, energije i stanovanja nastavljaju pritiskati kućne proračune, stanari zgrada priključenih na toplinske sustave dobili su barem privremeni predah. Ministarstvo gospodarstva predlaže da se puna primjena novog sustava raspodjele i obračuna troškova grijanja odgodi do 1. rujna 2027. godine.

Prijelazno razdoblje, koje je prema važećim pravilima trebalo završiti u kolovozu 2026., trajalo bi godinu dana dulje. To znači da vlasnici stanova, suvlasnici, upravitelji i distributeri dobivaju dodatno vrijeme za donošenje odluka, ugradnju potrebnih uređaja i prilagodbu obračuna.

Međutim, odgoda ne znači da su sporne obveze ukinute niti da građani dugoročno mogu računati na sadašnji način plaćanja. Najvažnija vijest za kućne budžete jest da se samo pomiče trenutak od kojeg bi dio stanara mogao plaćati dodatnih 0,50 eura mjesečno po četvornom metru grijane površine.

Za 60 kvadrata 30 eura više mjesečno

Važeći Pravilnik propisuje mjesečnu naknadu za poticanje učinkovitosti grijanja u iznosu od 0,50 eura po četvornom metru grijane površine. Za stan od 60 četvornih metara takva bi naknada iznosila 30 eura mjesečno, dok bi vlasnik stana od 80 kvadrata mogao plaćati 40 eura mjesečno.

Naknada je predviđena za određene krajnje kupce koji nisu ugradili razdjelnike ili kalorimetre, ne koriste ugrađene uređaje ili im se troškovi ne raspodjeljuju prema očitanjima. Obuhvaćeni mogu biti i korisnici koji uređaje uklone ili onesposobe, kao i oni koji ne poprave neispravne razdjelnike ili ne omoguće njihovo održavanje.

Predloženim izmjenama početak tog troška pomaknuo bi se za godinu dana, s rujna 2026. na rujan 2027. Građani, dakle, zasad izbjegavaju dodatnu stavku na računu, ali bi bilo pogrešno zaključiti da je Ministarstvo od naknade odustalo.

Grijanje na drva | Foto: Ilustracija, Pexels

Puno je izmjena

Novi sustav ne uređuje samo način na koji će se računati potrošnja pojedinog kućanstva, nego i podjelu zajedničkih troškova zgrade. Individualne troškove toplinske energije kupac toplinske energije naplaćivat će izravno krajnjem kupcu, zajedno s eventualnom naknadom za poticanje učinkovitosti grijanja.

Zajednički troškovi, među kojima mogu biti gubici na instalacijama i grijanje zajedničkih dijelova, naplaćivat će se zajednici suvlasnika preko upravitelja. Ti bi se iznosi plaćali iz zajedničke pričuve, što znači da bi promjene mogle utjecati i na iznos sredstava raspoloživih za popravke krova, dizala, pročelja ili drugih zajedničkih dijelova.

Suvlasnici će o modelu raspodjele morati odlučivati natpolovičnom većinom prema suvlasničkim udjelima, a ne jednostavnim prebrojavanjem stanova. Zbog toga će pravodobna odluka zgrade, tehnička priprema i komunikacija s upraviteljem biti gotovo jednako važni kao i sama ugradnja razdjelnika ili kalorimetara.

Odgoda zbog zaštite standarda

Ministarstvo produljenje prijelaznog razdoblja obrazlaže geopolitičkom nestabilnošću, posebno prilikama na Bliskom istoku i njihovim mogućim utjecajem na tržište energenata. U takvim okolnostima uvođenje novog sustava, zajedno s dodatnim troškovima za dio korisnika, moglo bi dodatno pogoditi standard građana.

Dodatna godina trebala bi omogućiti upraviteljima, suvlasnicima, kupcima toplinske energije i distributerima da dovrše tehničke i administrativne pripreme. Ministarstvo pritom tvrdi da im tijekom produljenog prijelaznog razdoblja zbog same prilagodbe ne bi trebali nastajati novi troškovi.

Ipak, sama cijena isporučene toplinske energije nije predmet ove odgode, pa pomicanje pravilnika ne jamči da računi za grijanje neće rasti zbog promjene cijena energenata ili drugih stavki. Za građane je zato ključno razlikovati odgodu novog modela obračuna od eventualnog kretanja same cijene grijanja. Radijator | Foto: Unsplash

Iskoristiti dodatno vrijeme

Dodatnih godinu dana posebno je važno zgradama koje još nisu uskladile odluke suvlasnika, provjerile ispravnost uređaja ili utvrdile koji će model obračuna primjenjivati. Odluka o načinu raspodjele donosi se većinom suvlasničkih udjela, zbog čega pasivnost dijela vlasnika može usporiti cijeli postupak.

U zgradama u kojima se nova odluka ne donese, postojeće odluke mogu ostati na snazi, ali će se obračun prilagoditi modelima iz novog Pravilnika. Sustav predviđa različite modele za zgrade s kalorimetrima, razdjelnicima ili bez pojedinačnih uređaja, kao i korekcijske faktore koji mogu znatno utjecati na podjelu potrošnje.

Posebnu pozornost trebalo bi posvetiti tome tko očitava uređaje, jesu li oni ispravni i na koji se način prijavljuju kvarovi, jer i tehnička neispravnost može dovesti do drukčijeg obračuna. Odgoda zato nije samo olakšanje nego i posljednji dulji rok u kojem bi zgrade trebale riješiti otvorena pitanja prije nego što nova pravila počnu izravno utjecati na njihove račune.

Javno savjetovanje

Javno savjetovanje o predloženim izmjenama otvoreno je do 27. srpnja 2026. godine. Građani, predstavnici suvlasnika, upravitelji i stručna javnost u tom razdoblju mogu predlagati izmjene i upozoravati na posljedice pojedinih rješenja. Jedno od ključnih pitanja svakako je opravdanost naknade od 0,50 eura po četvornom metru, osobito zato što se radi o mjesečnom iznosu koji se plaća cijele godine.

Važno je i pitanje hoće li sve zgrade u dodatnih godinu dana objektivno moći provesti potrebne tehničke zahvate i postići potrebnu većinu suvlasnika. Konačni Pravilnik može biti izmijenjen nakon savjetovanja, pa trenutačno govorimo o nacrtu, a ne o već donesenoj odgodi.