Ugradnja toplinskih razdjelnika u 5 koraka, od papira do radijatora

Propisi predviđaju uvođenje dodatne naknade za korisnike koji ih ne ugrade do kraja ove godine, ali motivacijski penali kreću već od 1. rujna.

Ugradnja razdjelnika topline predstavlja važan korak prema pravednijoj raspodjeli troškova grijanja u zgradama sa zajedničkim sustavom. Razdjelnici se postavljaju na radijatore kako bi omogućili praćenje individualne potrošnje toplinske energije, umjesto obračuna prema površini stana.

Njihova ugradnja nije samo tehnički zahvat, već i organizacijski proces koji uključuje suvlasnike, stručne izvođače i poštivanje zakonskih propisa. Kako bi sustav funkcionirao učinkovito i donio očekivane uštede, potrebno je slijediti određene korake.

Naime, novi Zakon o tržištu toplinske energije, koji je stupio na snagu krajem 2025. godine kao rok za ugradnju uređaja za mjerenje potrošnje definira 1. siječnja 2027. godine. No, podzakonski propisi predviđaju uvođenje dodatne naknade za korisnike koji ih ne ugrade i prije tog datuma. Ta naknada, koja iznosi najmanje 0,50 eura po kvadratnom metru, primjenjuje se već od 1. rujna 2026. godine i predstavlja financijski poticaj za prelazak na sustav mjerenja potrošnje, što u praksi može dovesti do značajno većih računa za grijanje. Valja požuriti.

Funkcija razdjelnika

Toplinski razdjelnici su uređaji koji služe za raspodjelu ukupno isporučene toplinske energije na pojedine korisnike unutar zgrade. Oni registriraju impulse ovisno o količini topline koju svaki radijator emitira. Na temelju tih podataka ukupna energija izmjerena na zajedničkom mjerilu raspodjeljuje se na stanove ili poslovne prostore.

Važno je naglasiti da razdjelnici nisu klasična mjerila toplinske energije poput kalorimetara. Njihova glavna svrha je omogućiti pravedniji obračun prema stvarnoj potrošnji. Time korisnici dobivaju veću kontrolu nad svojim troškovima grijanja. U konačnici, sustav potiče racionalnije korištenje energije i doprinosi uštedama.

Istražili smo proces ugradnje razdjelnika, te od HEP Toplinarstva doznali kako zakonsku obavezu sprovesti u djelo i izbjeći kazne.

1. Donošenje odluke o ugradnji

Prvi korak u procesu ugradnje razdjelnika je donošenje odluke od strane vlasnika stanova ili poslovnih prostora u zgradi. Odluka se donosi sukladno zakonskim obvezama i pravilima upravljanja zajedničkom imovinom. Važno je da suvlasnici razumiju svrhu i prednosti ugradnje, osobito u kontekstu pravednije raspodjele troškova grijanja.

Prilikom odlučivanja treba uzeti u obzir tehničke uvjete sustava grijanja u zgradi. Također je ključno da najmanje 80% prostora bude opremljeno razdjelnicima kako bi sustav bio funkcionalan i učinkovit. Bez tog uvjeta ne može se postići optimalna raspodjela toplinske energije. Ova faza često uključuje i konzultacije sa stručnjacima ili upraviteljem zgrade.

2. Odabir proizvođača i sustava

Nakon donošenja odluke slijedi izbor proizvođača razdjelnika. U jednoj zgradi može se koristiti samo jedan sustav, odnosno razdjelnici jednog proizvođača, kako bi se omogućilo jedinstveno očitanje i obračun potrošnje. Suvlasnici zajednički biraju ponuđača koji zadovoljava tehničke i zakonske uvjete.

Uređaji moraju biti u skladu s važećim pravilnicima i normama koje reguliraju raspodjelu toplinske energije. Važno je obratiti pažnju na pouzdanost sustava i način očitanja podataka. Odabir kvalitetnog sustava dugoročno utječe na točnost obračuna i zadovoljstvo korisnika.

3. Angažiranje ovlaštene tvrtke

Ugradnju razdjelnika ne mogu obavljati neovlaštene osobe, već isključivo specijalizirane i ovlaštene tvrtke. Prije početka radova potrebno je ishoditi suglasnost nadležnog toplinarskog sustava. Ovlašteni izvođači imaju potrebna znanja i opremu za pravilnu instalaciju uređaja.

Njihova uloga uključuje i procjenu tehničkih uvjeta na terenu. Time se osigurava da će sustav raditi pouzdano i u skladu s propisima. Angažiranje stručnjaka smanjuje mogućnost grešaka i kasnijih problema u radu sustava. Ovaj korak je ključan za kvalitetnu provedbu cijelog projekta.

4. Ugradnja razdjelnika na radijatore

Sam proces ugradnje razdjelnika relativno je brz i jednostavan. Uređaji se montiraju na sve radijatore u pojedinom stanu ili poslovnom prostoru. Instalacija se provodi bez većih građevinskih zahvata, što znači minimalno ometanje korisnika.

Tijekom ugradnje svaki uređaj se pravilno pozicionira kako bi mogao točno registrirati potrošnju topline. Nakon postavljanja provjerava se ispravnost rada uređaja. Važno je da svi radijatori budu opremljeni razdjelnicima kako bi sustav bio funkcionalan. Ova faza označava tehnički završetak osnovne instalacije.

5. Ugradnja termostatskih uređaja i balansiranje sustava

Uz razdjelnike je obvezna i ugradnja termostatskih radijatorskih setova, koji uključuju ventile i termostatske glave. Ovi uređaji omogućuju regulaciju temperature u prostoru i kontrolu potrošnje energije. Bez njih razdjelnici ne mogu ostvariti svoju punu funkciju.

Dodatno, potrebno je izvršiti balansiranje sustava grijanja kako bi toplina bila ravnomjerno raspoređena. U nekim slučajevima preporučuje se i zamjena stare pumpe modernom, frekventno reguliranom pumpom. Tako se postiže optimalan rad cijelog sustava grijanja.