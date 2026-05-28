Hrvatska prodaje Titovu ostavštinu u Kumrovcu! Za 2,7 milijuna eura 8.386 kvadrata, ali postoji 'kvaka'

Vlada RH odlučila je prodati kompleks bivšeg Spomen doma Kumrovec kroz javni natječaj, uz početnu cijenu 2,71 milijuna eura i plan revitalizacije.

Vlada Republike Hrvatske donijela je odluku o prodaji kompleksa Znanstveno-studijskog centra u Kumrovec, zajedno s pripadajućim zemljištem. Riječ je o dijelu nekadašnjeg Spomen doma Kumrovec, izgrađenog 1974. godine, koji je desetljećima imao različite javne i smještajne funkcije.

Kompleks se sastoji od tri povezane građevinske cjeline ukupne površine 8.386 četvornih metara. U njegovom sastavu nalaze se dvorane, čitaonica, knjižnica, poslovni prostori, recepcija te ugostiteljski sadržaji.

Također, objekt uključuje i smještajni dio s 62 sobe i pratećom infrastrukturom. Vlada je odlučila da se prodaja provede putem javnog natječaja prikupljanjem ponuda. Cilj je privući investitora koji će osigurati dugoročnu održivost i korištenje prostora.

Povijesna funkcija

Kako je Tito rođen upravo u Kumrovcu, to je mjesto za vrijeme Jugoslavije razvijano kao svojevrsni memorijalni i turistički prostor posvećen njemu i socijalističkom nasljeđu. U tom kontekstu izgrađen je i Spomen dom Kumrovec. Kasnije je postao dio kompleksa koji se danas prodaje.

Spomen dom nije bio privatna kuća ili nešto što je Tito osobno koristio, nego reprezentativni objekt u sklopu tadašnje državne politike memorijalizacije njegova lika i ideje. Koristio se za kongrese, smještaj i društveno-političke događaje, ali i kao dio šire turističke ponude Kumrovca kao Titovog rodnog mjesta. Nakon raspada Jugoslavije 1990-ih, takvi su objekti izgubili svoju izvornu ideološku i institucionalnu funkciju. Spomen dom Kumrovec | foto: Ministarstvo prostornog uređenja

Smještaj za prognanike

U razdoblju od 1991. do 2003. godine služio je kao smještajni kapacitet za prognanike iz ratom pogođenih područja što je utjecalo na njegovo današnje stanje. Nakon toga, objekt je povremeno korišten, ali bez značajnijih ulaganja u modernizaciju i obnovu.

Upravljanje nekretninama preuzelo je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine 3. kolovoza 2023. godine. Do tada je poslovanje vodilo društvo Kumrovec d.o.o., koje je prestalo s radom odlukom Centra za restrukturiranje i prodaju.

Zbog dugotrajnog neulaganja, objekt je danas u stanju koje zahtijeva opsežnu obnovu. Potencijal za ponovno aktiviranje i turističku prenamjenu i dalje je značajan.

Prostorno-planska dokumentacija i ograničenja

Prema važećem prostornom planu, nekretnine se nalaze u zoni gospodarske i ugostiteljsko-turističke namjene oznake T1 – hotel. To otvara mogućnost razvoja hotelskog i turističkog sadržaja više kategorije.

Međutim, objekt je od 29. travnja 2024. pod preventivnom konzervatorskom zaštitom. Rješenje je donio Konzervatorski odjel u Krapini, a zaštita vrijedi četiri godine. Time se dodatno reguliraju mogućnosti zahvata i buduće adaptacije kompleksa.

Prije sklapanja kupoprodajnog ugovora potrebno je pribaviti očitovanje lokalne samouprave o pravu prvokupa. U postupak su uključeni Općina Kumrovec i Krapinsko-zagorska županija.

Investicijski potencijal

Procijenjena tržišna vrijednost nekretnina iznosi 2,71 milijun eura i predstavlja početnu cijenu na natječaju. Uz kupoprodajnu cijenu, budući kupac snosit će i troškove procjembenog elaborata te energetskog certifikata.

Vlada očekuje da će prodaja potaknuti revitalizaciju zapuštenog kompleksa i njegov povratak u funkciju. Naglasak je na jačanju turističke ponude područja i sprječavanju daljnjeg propadanja objekta. Lokacija i prostorni kapaciteti pružaju potencijal za razvoj hotelskog i kongresnog sadržaja.