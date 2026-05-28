Bageri stižu na Poljud: Ide milijunska sanacija pomoćnog terena, mijenja travnjak i još puno toga

Dok je sudbina stadiona Poljud u Splitu i dalje neizvjesna, pomoćno nogometno igralište uz stadion trebalo bi uskoro u veliku obnovu. HNK Hajduk pokreće nabavu procijenjenu na 1,3 milijuna eura, kojom se traži izvođač za cjelovitu sanaciju terena na kojem trenira prva momčad i na kojem se igraju utakmice mlađih kategorija.

Prema tehničkoj dokumentaciji, pomoćni teren na Poljudu je u vrlo lošem stanju. Postojeći hibridni travnjak je oštećen, zakorovljen i funkcionalno oslabljen, a najveći problem predstavlja loše izveden i nefunkcionalan drenažni sustav, zbog kojeg se oborinska voda zadržava na površini terena. To smanjuje kvalitetu igre, otežava održavanje travnjaka i povećava sigurnosni rizik za korisnike.

Stanje je dodatno pogoršano nakon olujnog nevremena od 8. srpnja 2025. godine, kada su površinu terena prekrile velike količine vode, lišća, granja, otpada i tvrdih komada plastike. Nakon toga postojeći hibridni travnjak više ne osigurava potrebne tehničke, sigurnosne i funkcionalne uvjete za treninge i utakmice.

Sanacija će obuhvatiti uklanjanje i propisno zbrinjavanje dotrajalog hibridnog travnjaka, rekonstrukciju drenažnog sustava, izvedbu novih drenažnih slojeva, postavljanje novog travnatog sustava te ugradnju automatskog sustava navodnjavanja.

Glavni razlog sanacije

Postojeći drenažni sustav sastoji se od obodnog drenažnog kanala s cijevima promjera 200 milimetara i poprečnih drenažnih kanala s cijevima promjera 100 milimetara. Pregledom je utvrđeno da su pojedini dijelovi sustava neprohodni ili nepravilno spojeni. Drenažni slojevi su djelomično onečišćeni, smanjene debljine i slabije funkcionalnosti, a postojeći geotekstil je u stanju razgradnje.

Dodatni problem je visinska kota travnjaka. Travnjak je približno 10 centimetara niži od dijela obodnih pristupnih površina. S tri strane igrališta nalazi se betonski zid visine od 0,60 metara do 2,50 metara, što dodatno sprječava prirodno površinsko otjecanje vode. sanacija pomoćnog travnjaka, stadion Poljude | Foto: EOJN

Predviđeni građevinski radovi

Projekt predviđa kompletnu rekonstrukciju drenažnih slojeva i izvedbu novih poprečnih drenažnih kanala. Novi poprečni drenažni kanali izvode se na međusobnom osnom razmaku od četiri metra, s uzdužnim nagibom od 0,50 posto.

Između temeljnog tla i drenažnih slojeva ugrađuje se geotekstil. Njegova je funkcija spriječiti prodor sitnih čestica iz tla u drenažne slojeve, čime se dugoročno štiti funkcionalnost sustava odvodnje.

Za drenažne slojeve koristi se tucanik čistih granulacija. Predviđena su dva sloja: prvi sloj granulacije četiri do osam milimetara, debljine 100 milimetara, i drugi sloj granulacije osam do 16 milimetara, također debljine 100 milimetara.

Kako nalaže tehnička dokumentacija, poprečni drenažni kanali izvode se u dimenzijama 0,40 metara × 0,45 metara. U njima se polažu drenažne cijevi promjera 100 milimetara. Svrha ovih radova je brzo prihvaćanje oborinske vode, njezino procjeđivanje kroz drenažne slojeve i odvodnja prema postojećoj oborinskoj kanalizaciji. sanacija pomoćnog travnjaka, stadion Poljude | Foto: EOJN

Novi sloj travnjaka

Nakon izvedbe drenaže izvodi se novi nosivi sloj travnjaka. Taj se sloj izvodi od kvarcnog pijeska odgovarajuće granulacije, prema standardu DIN 18035 T4, u debljini od 17 centimetara. U gornjih pet do šest centimetara nosivog sloja dodaju se treset, mineralna i organska gnojiva, zeolit, polimeri za zadržavanje vode i drugi poboljšivači tla. Time se osigurava kvalitetna podloga za rast i prihvat novog travnjaka.

Kao završni sloj polaže se prirodni travnjak proizveden od kvalitetnih sorti trava, pretežito vrste Poa pratensis. Travnjak se doprema u rolama, polaže specijaliziranim strojevima i mora biti zdrav, bez korova, bolesti i nametnika.

Nakon polaganja prirodnog travnjaka i početnog održavanja, najranije nakon približno 30 dana, izvodi se ušivanje sintetičkih polietilenskih vlakana u prirodni travnjak. Time se dobiva hibridni travnjak. Sintetička vlakna ušivaju se u rasteru 3 × 2 centimetra, na dubinu od približno 18 centimetara. Njihova je uloga stabilizirati površinu, ojačati zonu korijena, smanjiti oštećenja travnjaka tijekom igre i poboljšati površinsku dreniranost, piše u tehničkoj dokumentaciji. sanacija pomoćnog travnjaka, stadion Poljude | Foto: EOJN

Sustav navodnjavanja

Projektom je predviđena ugradnja novog automatskog sustava navodnjavanja proizvođača Perrot. Sustav se sastoji od 6 + 16 pop-up rasprskivača, kojima upravlja programator Perrot Watercontrol + SC.

Rasprskivači imaju vlastite elektromagnetske ventile, pa nije potrebna dodatna ugradnja ventilskih šahtova na površini travnjaka. Time se povećava sigurnost igrača i poboljšava izgled terena.

Centralni rasprskivači rade u punom krugu od 360 stupnjeva, s dometom oko 27,5 metara pri tlaku od pet bara. Rubni rasprskivači rade u paru, a sustav je projektiran tako da osigura ravnomjernu raspodjelu vode po cijeloj površini novog hibridnog travnjaka.