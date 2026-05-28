Bageri stižu na Poljud: Ide milijunska sanacija pomoćnog terena, mijenja travnjak i još puno toga

Galerija: Kako se gradio Poljud
09:03 501 d 12.01.2025
28. svibanj 2026.
Stanje je dodatno pogoršano nakon olujnog nevremena od 8. srpnja 2025. godine, kada su površinu terena prekrile velike količine vode, lišća i otpada.
Dok je sudbina stadiona Poljud u Splitu i dalje neizvjesna, pomoćno nogometno igralište uz stadion trebalo bi uskoro u veliku obnovu. HNK Hajduk pokreće nabavu procijenjenu na 1,3 milijuna eura, kojom se traži izvođač za cjelovitu sanaciju terena na kojem trenira prva momčad i na kojem se igraju utakmice mlađih kategorija.
Prema tehničkoj dokumentaciji, pomoćni teren na Poljudu je u vrlo lošem stanju. Postojeći hibridni travnjak je oštećen, zakorovljen i funkcionalno oslabljen, a najveći problem predstavlja loše izveden i nefunkcionalan drenažni sustav, zbog kojeg se oborinska voda zadržava na površini terena. To smanjuje kvalitetu igre, otežava održavanje travnjaka i povećava sigurnosni rizik za korisnike.
Stanje je dodatno pogoršano nakon olujnog nevremena od 8. srpnja 2025. godine, kada su površinu terena prekrile velike količine vode, lišća, granja, otpada i tvrdih komada plastike. Nakon toga postojeći hibridni travnjak više ne osigurava potrebne tehničke, sigurnosne i funkcionalne uvjete za treninge i utakmice.
Sanacija će obuhvatiti uklanjanje i propisno zbrinjavanje dotrajalog hibridnog travnjaka, rekonstrukciju drenažnog sustava, izvedbu novih drenažnih slojeva, postavljanje novog travnatog sustava te ugradnju automatskog sustava navodnjavanja.
Postojeći drenažni sustav sastoji se od obodnog drenažnog kanala s cijevima promjera 200 milimetara i poprečnih drenažnih kanala s cijevima promjera 100 milimetara. Pregledom je utvrđeno da su pojedini dijelovi sustava neprohodni ili nepravilno spojeni. Drenažni slojevi su djelomično onečišćeni, smanjene debljine i slabije funkcionalnosti, a postojeći geotekstil je u stanju razgradnje.
Dodatni problem je visinska kota travnjaka. Travnjak je približno 10 centimetara niži od dijela obodnih pristupnih površina. S tri strane igrališta nalazi se betonski zid visine od 0,60 metara do 2,50 metara, što dodatno sprječava prirodno površinsko otjecanje vode.
Projekt predviđa kompletnu rekonstrukciju drenažnih slojeva i izvedbu novih poprečnih drenažnih kanala. Novi poprečni drenažni kanali izvode se na međusobnom osnom razmaku od četiri metra, s uzdužnim nagibom od 0,50 posto.
Između temeljnog tla i drenažnih slojeva ugrađuje se geotekstil. Njegova je funkcija spriječiti prodor sitnih čestica iz tla u drenažne slojeve, čime se dugoročno štiti funkcionalnost sustava odvodnje.
Za drenažne slojeve koristi se tucanik čistih granulacija. Predviđena su dva sloja: prvi sloj granulacije četiri do osam milimetara, debljine 100 milimetara, i drugi sloj granulacije osam do 16 milimetara, također debljine 100 milimetara.
Kako nalaže tehnička dokumentacija, poprečni drenažni kanali izvode se u dimenzijama 0,40 metara × 0,45 metara. U njima se polažu drenažne cijevi promjera 100 milimetara. Svrha ovih radova je brzo prihvaćanje oborinske vode, njezino procjeđivanje kroz drenažne slojeve i odvodnja prema postojećoj oborinskoj kanalizaciji.
Nakon izvedbe drenaže izvodi se novi nosivi sloj travnjaka. Taj se sloj izvodi od kvarcnog pijeska odgovarajuće granulacije, prema standardu DIN 18035 T4, u debljini od 17 centimetara. U gornjih pet do šest centimetara nosivog sloja dodaju se treset, mineralna i organska gnojiva, zeolit, polimeri za zadržavanje vode i drugi poboljšivači tla. Time se osigurava kvalitetna podloga za rast i prihvat novog travnjaka.
Kao završni sloj polaže se prirodni travnjak proizveden od kvalitetnih sorti trava, pretežito vrste Poa pratensis. Travnjak se doprema u rolama, polaže specijaliziranim strojevima i mora biti zdrav, bez korova, bolesti i nametnika.
Nakon polaganja prirodnog travnjaka i početnog održavanja, najranije nakon približno 30 dana, izvodi se ušivanje sintetičkih polietilenskih vlakana u prirodni travnjak. Time se dobiva hibridni travnjak. Sintetička vlakna ušivaju se u rasteru 3 × 2 centimetra, na dubinu od približno 18 centimetara. Njihova je uloga stabilizirati površinu, ojačati zonu korijena, smanjiti oštećenja travnjaka tijekom igre i poboljšati površinsku dreniranost, piše u tehničkoj dokumentaciji.
Projektom je predviđena ugradnja novog automatskog sustava navodnjavanja proizvođača Perrot. Sustav se sastoji od 6 + 16 pop-up rasprskivača, kojima upravlja programator Perrot Watercontrol + SC.
Rasprskivači imaju vlastite elektromagnetske ventile, pa nije potrebna dodatna ugradnja ventilskih šahtova na površini travnjaka. Time se povećava sigurnost igrača i poboljšava izgled terena.
Centralni rasprskivači rade u punom krugu od 360 stupnjeva, s dometom oko 27,5 metara pri tlaku od pet bara. Rubni rasprskivači rade u paru, a sustav je projektiran tako da osigura ravnomjernu raspodjelu vode po cijeloj površini novog hibridnog travnjaka.
Grad u dugu, što će biti s Poljudom: Od četiri mogućnosti, ne zna se koja je skuplja, cifre i do 700 milijuna
Grad Split, kako se doznaje, je u dugu 70 milijuna eura. Aktualni gradonačelnik, Tomislav Šuta, optužuje prethodnu vlast, ali što s cifrom za Poljud?
16:16 64 d 25.03.2026
Ovaj hrvatski grad dobiva drugi novi stadion u četiri godine, evo kako će izgledati
16:21 555 d 19.11.2024
