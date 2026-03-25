Grad u dugu, što će biti s Poljudom: Od četiri mogućnosti, ne zna se koja je skuplja, cifre i do 700 milijuna

Grad Split, kako se doznaje, je u dugu 70 milijuna eura. Aktualni gradonačelnik, Tomislav Šuta, optužuje prethodnu vlast, ali što s cifrom za Poljud?

Na Facebook stranici Grada Splita, danas se govorilo o gradskim financijama. Nije se radilo o tek usputnoj temi, već je otkriveno da je Split trenutno u dugu gotovo 70 milijuna eura. Gradonačelnik Tomislav Šuta poručuje da je deficit izazvalo upravljanje prethodne gradske vlasti, no nedavno je predstavio plan za referendum o budućnosti Poljuda koji će sigurno koštati.

Prisjetimo se da studija izvodljivosti o budućnosti ovog stadiona predlaže četiri mogućnosti - a prema procjenama zahvati bi koštali između 180 i 679 milijuna eura. Glavno pitanje je kako pomiriti tolike tolike troškove s trenutnim stanjem gradske blagajne.

Kako stabilizirati blagajnu?

Na konferenciji za medije 25. ožujka 2026. godine, gradonačelnik Splita, Tomislav Šuta, govorio je o deficitu u gradskom proračunu. Ne radi se o malom iznosu već o 70 milijuna eura, a za ovakvo stanje kriva je prethodna gradska vlast, rekao je Šuta.

- Građani imaju pravo znati kako se upravljalo gradom, poručio je gradonačelnik o ovom problemu gotovo godinu dana nakon dolaska na poziciju 'prvog čovjeka' Grada Splita.

Kako bi se grad 'izvuklo' iz nepovoljne financijske situacije, najavljena je racionalizacija troškova i smanjenje zaduživanja, što bi trebalo rezultirati stabilizacijom blagajne. No, budući da je gradonačelnik Šuta nedavno najavio referendum za Poljudsku ljepoticu, a Studija izvodljivosti koja govori o budućnosti Poljuda razmatra četiri scenarija za stadion, odnosno potencijalno za novi stadion u Splitu, glavno pitanje ostaje: Kako se taj pothvat namjerava uklopiti u postojeći deficit?

Četiri opcije iz Studije: Ne zna se koja je skuplja

Podsjetimo, prva opcija predviđa izgradnju potpuno novog stadiona na Brodarici, uz procijenjeni trošak od 523,7 milijuna eura (odnosno 391,4 milijuna bez vrijednosti zemljišta). Druga opcija odnosi se na sanaciju postojećeg Poljuda, s ukupnim troškom od 184 milijuna eura (82,5 milijuna bez zemljišta), ali uz napomenu da bi takvo rješenje zahtijevalo stalna ulaganja i održavanje zbog problema konstrukcije.

Treća opcija uključuje rušenje postojećeg stadiona i izgradnju novog na istoj lokaciji, uz procijenjeni trošak od 461,7 milijuna eura (316,1 milijuna bez zemljišta), pri čemu bi se kamp i akademija gradili u Stobreču. Četvrta opcija je najskuplja i podrazumijeva izgradnju novog stadiona na potpuno novoj lokaciji, s procjenom od 679,3 milijuna eura (577,7 milijuna bez zemljišta).

Sve četiri opcije analizirane su kroz financijske, tehničke i urbanističke kriterije, a studija služi kao temelj za daljnje odlučivanje. Upravo na temelju nje građani bi trebali izraziti svoje mišljenje putem referenduma koji je ranije najavio gradonačelnik Tomislav Šuta, no uzimajući u obzir nevjerojane cifre za svaku od opcija, Grad bi morao naći način da sufinancira provedbu pa makar veliki dio.