Tri, četiri sad! Objavljeni natječaji za subvencioniranje dizala i pročelja, ovo su papiri koji vam trebaju

Država će sufinancirat 1/3 troškova ugradnje dizala, a dodatane subvencije za isti projekt mogu se dobiti i od jedinica lokalne samouprave.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je javne natječaje za Program ugradnje dizala i uređaja za olakšan pristup za slabo pokretne osobe te Program uređenja pročelja za postojeće zgrade. Natječaji su otvoreni do 31. kolovoza 2026. godine i raspisivat će se jednom godišnje, a prijave se zaprimaju putem aplikacije programi.mpgi.hr.

Riječ je o Programu ugradnje dizala i uređaja za olakšan pristup za slabo pokretne osobe u postojeće zgrade te Programu uređenja pročelja za postojeće zgrade, čije je donošenje predviđeno Zakonom o upravljanju i održavanju zgrada. Zakon je stupio na snagu 1. siječnja 2025. godine, a cilj mu je unaprijediti kvalitetu života u postojećim zgradama.

Iz Ministarstva ističu kako se programi primjenjuju na postojeće višestambene i stambeno-poslovne zgrade koje imaju OIB, odnosno upisane su u Registar zajednice suvlasnika pod nadležnosti Državne geodetske uprave.

Faktor JLS

Republika Hrvatska sufinancirat će 1/3 troškova ugradnje dizala, uz mogućnost sudjelovanja jedinica lokalne samouprave. U tom kontekstu, rečeno je, 25 jedinica lokalne samouprave iskazalo je namjeru sudjelovanja u programu za 2026. te su za tu svrhu osigurale sredstva za sufinanciranje u svojim proračunima.

Primjerice, gradovi Zagreb, Slavonski Brod i Pula sudjelovat će s 50 % ukupnog troška, Grad Split sa 40 %, gradovi Zadar, Bjelovar i Vukovar s jednom trećinom ukupnog troška, a Grad Đurđevac i Kaštela s 30 %. Cjelokupan popis jedinica lokalne samouprave koje sudjeluju u sufinanciranju ugradnje dizala nalazi se na stranicama Ministarstva.

Program uređenja pročelja za postojeće zgrade odnosi se na zgrade koje su zaštićeno pojedinačno kulturno dobro ili se nalaze unutar kulturno-povijesnih cjelina. Republika Hrvatska sufinancirat će 1/3 troškova, a jedinice lokalne samouprave obvezne su sudjelovati u sufinanciraju s također 1/3 troškova, kako bi višestambene zgrade na njihovom području mogle participirati u programu.

Na javni poziv za 2026. godinu mogu se prijaviti zgrade koje još nisu započele radove na uređenju pročelja ili su ih započele u 2026. godini. Dosad je 26 jedinica lokalne samouprave iskazalo namjeru sudjelovanja u programu, uključujući gradove Zagreb, Osijek, Umag, Vodnjan, Vinkovci, Split i Valpovo.

Ugradnja dizala i uređaja za olakšan pristup

Pravo na sufinanciranje ugradnje dizala i uređaja za olakšan pristup za slabo pokretne osobe ostvaruju višestambene i stambeno-poslovne zgrade koje ispunjavaju sve u natječaju navedene uvijete. Tako pravo na sufinanciranje može ostvariti isključivo zgrada koja ima formiranu zajednicu ili više zajednica suvlasnika. S time da suvlasnici fizičke osobe imaju više od 50 % suvlasničkih dijelova upisanih u zemljišne knjige, odnosno imaju više od 50 % ukupne vrijednosne površine zgrade u zgradama za koje nisu određeni suvlasnički dijelovi.

Također, u zgradi na najmanje tri kata moraju stanovati suvlasnik/član kućanstva suvlasnika koji je osoba s invaliditetom (80 % i više tjelesnog oštećenja donjih ekstremiteta ili III./IV. stupanj funkcionalnog oštećenja).

Za prijavu suvlasnici moraju imati u rukama i izrađen glavni projekt ugradnje dizala ili uređaja sukladno propisima o gradnji, a o ugradnji se moraju očitovati natpolovičnom većinom. Uz to zgrada mora biti formalno imati formiranu zajednicu suvlasnika sukladno odredbama Zakona, a za radove moraju biti osigurana su financijska sredstva prema udjelu zajednice suvlasnika u ukupnim troškovima ugradnje dizala ili za olakšan pristup za slabo pokretne osobe. ugradnja dizala | foto: Piel dizala

Uređenje pročelja za postojeće zgrade

Pravo na sufinanciranje uređenja pročelja ostvaruju višestambene i stambeno-poslovne zgrade koje kumulativno ispunjavaju koje ispunjavaju sve u natječaju navedene uvijete. Tako pravo na sufinanciranje može ostvariti isključivo zgrada koja ima formiranu zajednicu ili više zajednica suvlasnika, te zgrada je pojedinačno zaštićeno kulturno dobro ili se nalazi unutar kulturno-povijesnih cjelina.

Suvlasnici zgrade i u ovom slučaju moraju imati već izrađen glavni projekt uređenja pročelja sukladno propisima, a mora biti i jamčeno da se uređenje pročelja ne sufinancira se po nekoj drugoj osnovi. Također, natpolovičnom većinom suvlasnika prethodno prijavi na natječaj mora biti donesena odluka o uređenju pročelja, uz napomenu da se slučaju više zajednica suvlasnika, svaka zasebno donosi odluku natpolovičnom većinom.

Kao i u slučaju natječaja za ugradnju dizala i uređaja za olakšan pristup, suvlasnici moraju i osigurati financijska sredstva prema udjelu zajednice suvlasnika u ukupnim troškovima uređenja pročelja, jedinica lokalne samouprave u kojoj se zgrada nalazi mora osigurati je sredstva za sudjelovanje. oronula fasada, ilustracija | Foto: Canva

Bodovanje i liste prvenstva

Bodovi se kod sufinanciranja ugradnje dizala i uređaja za olakšan pristup za slabo pokretne osobe ostvaruju za svaku osobu s invaliditetom koja živi u zgradi, doprinos JLS-a u sufinanciranju, indeks razvijenosti JLS-a, ukupni broj katova u zgradi, ukupnu cijenu ugradnje dizala, status pojedinačnog zaštićenog kulturnog dobra ili zgradu unutar kulturno-povijesnih cjelina. Kao i zgrade u kojima žive trudnice, djeca mlađa od 7 godina i osobe starije od 65 godina. Prednost će imati one jedinice lokalne samouprave koje su osigurale sredstva za ugradnju u svojim proračunima.

Kada je u pitanju natječaj za uređenje pročelja na postojećim zgradama, pri izradi liste prvenstva, prednost će imati starije i više oštećene zgrade, one koje zahtijevaju složenije zahvate. Uz to i projekti s većim doprinosom energetskoj učinkovitosti, uzimajući u obzir i indeks razvijenosti te kategoriju vrijednosti zgrade prema konzervatorskim kriterijima.

Lista prvenstva za oba programa izrađuje se na temelju bodova ostvarenih u prijavi, neovisno o redoslijedu prijave. Sredstva se dodjeljuju prema redoslijedu na listi, a neiskorištena sredstva i bodovi prenose se u sljedeću godinu. Nakon isteka rokova za prijavu, lista prvenstva bit će objavljena na mrežnim stranicama Ministarstva.