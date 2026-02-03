Korak po korak do dizala: Vodič za najvruću državnu subvenciju u 2026., sustav bodovanja ne prašta

Program državne subvencije za ugradnju dizala dugo se čeka, a omogućuje suvlasnicima stambenih zgrada da u 2026. godini svoje zgrade učine pristupačnijima osobama s poteškoćama u kretanju. Subvencija pokriva značajan dio troškova, dok preostali dio mogu financirati suvlasnici i lokalne jedinice. Postupak započinje odlukom zajednice suvlasnika i izradom glavnog projekta, a prijave se podnose na javni poziv Ministarstva. Prioritet za dodjelu sredstava određuje sustav bodovanja koji favorizira zgrade s više katova, starije stanare i osobe s invaliditetom te slabije razvijena područja.

Program ugradnje dizala i uređaja za olakšan pristup u postojeće zgrade po prvi put sustavno uvodi državne subvencije za ovakve zahvate. Program je namijenjen zgradama koje su građene u vrijeme kada dizala nisu bila obvezna, a danas u njima živi sve veći broj starijih i slabije pokretnih osoba.

Država će ovim programom sufinancirati dio troškova ugradnje dizala, dok će ostatak pokriti suvlasnici, uz mogućnost dodatne pomoći lokalne samouprave. Prvi javni pozivi za dodjelu sredstava najavljeni su za ožujak 2026. godine, a program se provodi kroz Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, te je dio šire stambene politike usmjerene na modernizaciju postojećeg fonda zgrada.

Istražili smo kako će prosječna zajednica suvlasnika moći aplicirati za državnu subvenciju, koliko je novca na raspolaganju, kako će se formirati Lista prvenstva. Vodič za ugradnju dizala uz državnu subvenciju daje odgovore na sva pitanja.

Javni poziv

Republika Hrvatska objavljuje javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje ugradnje dizala ili uređaja za olakšan pristup za slabo pokretne osobe u Narodnim novinama, na mrežnim stranicama Ministarstva i u najmanje dvjema dnevnim novinama. Uz napomenu kako se javni poziv za ovu namjenu objavljuje jednom godišnje, te da bi prema najavama ove godine trebao biti objavljen do kraja ožujka.

Rok za podnošenje prijave za sufinanciranje uređuje se javnim pozivom, a može iznositi od 60 do 180 dana od dana objave javnog poziva. Ovdje treba reći da se javnim pozivom definira se postupak dodjele sredstava, način prijave i potrebna dokumentacija, rokovi, postupak objave rezultata, postupak podnošenja prigovora, postupanje s prijavama za sufinanciranje nakon provedbe javnog poziva, način korištenja odobrenih sredstava, način izvještavanja te praćenja korištenja sredstava sukladno Zakonu.

Osnovni uvjeti za prijavu

Za prosječnu zajednicu suvlasnika najvažnije je prvo utvrditi ispunjava li zgrada osnovne uvjete za sudjelovanje u programu. U pravilu, program je namijenjen višestambenim i stambeno-poslovnim zgradama s najmanje tri kata, uključujući visoko prizemlje. Iznimka postoji u slučajevima kada u zgradi živi osoba s težim invaliditetom, tada se prijava može razmatrati i za niže objekte.

Svakako je ključno da zgrada ima uređenu formalnu zajednicu suvlasnika te da fizičke osobe imaju većinski udio u vlasništvu. Bez formalne odluke suvlasnika o ugradnji dizala nije moguće započeti postupak. Također, prije same prijave mora postojati izrađen glavni projekt ugradnje dizala, što znači da se prijava ne može podnijeti ‘na ideju’, nego tek nakon ozbiljne pripreme.

Od dogovora do dokumentacije

Postupak ugradnje dizala započinje unutar same zgrade, dogovorom suvlasnika i donošenjem odluke natpolovičnom većinom. Nakon toga slijedi angažman projektanta koji izrađuje glavni projekt, uzimajući u obzir tehnička ograničenja zgrade, statiku i prostorne mogućnosti.

Paralelno, suvlasnici moraju razmotriti financijski okvir i procijeniti koliki će dio troškova morati podmiriti sami. U ovoj fazi često se uključuje i upravitelj zgrade, koji pomaže u koordinaciji i prikupljanju dokumentacije.

Tek kada su svi ovi koraci dovršeni, zajednica suvlasnika spremna je za prijavu na javni poziv Ministarstva. Prijava se podnosi s potpunom dokumentacijom, a nepotpune prijave neće se razmatrati.

Sustav bodovanja

Budući da je interes za subvencije veći od raspoloživih sredstava, Ministarstvo koristi sustav bodovanja kako bi odredilo redoslijed financiranja. Prednost imaju zgrade u kojima žive osobe s invaliditetom, osobito one s težim oštećenjima donjih ekstremiteta, jer se program primarno temelji na načelu pristupačnosti.

Dodatne bodove ostvaruju zgrade s većim brojem katova, jer se pretpostavlja da je potreba za dizalom u njima izraženija. U obzir se uzima i struktura stanara, pa bodove donosi veći broj starijih osoba, trudnica ili obitelji s malom djecom.

Važan faktor je i stupanj razvijenosti područja u kojem se zgrada nalazi, pri čemu slabije razvijene sredine imaju određenu prednost. Ističe se kako je sustav bodovanja osmišljen tako da sredstva dobiju oni kojima su dizala objektivno najpotrebnija, a ne samo oni koji su se prvi prijavili.

Iznos subvencije

Državna subvencija pokriva jednu trećinu ukupnih prihvatljivih troškova ugradnje dizala, što u praksi može značajno rasteretiti suvlasnike. Ako, primjerice, ugradnja dizala stoji 60 tisuća eura, država bi sufinancirala oko 20 tisuća. Preostali iznos snose suvlasnici, osim ako se u projekt ne uključi jedinica lokalne samouprave, koja može dodatno smanjiti njihov udio.

Za 2026. godinu u državnom proračunu, za ovu namjenu, osigurano je 2 milijuna eura, dok je za 2027. planirano 3 milijuna eura. Zbog ograničenih sredstava neće biti moguće financirati sve prijavljene projekte, što dodatno naglašava važnost dobrog bodovnog rezultata.

Subvencija se isplaćuje namjenski i uz nadzor. Što znači da se sredstva mogu koristiti isključivo za ugradnju dizala prema odobrenom projektu.

Ugovaranje i obaveze

Nakon što Ministarstvo donese odluku o sufinanciranju, zajednica suvlasnika potpisuje ugovor s državom, u kojem se preciziraju uvjeti korištenja sredstava, rokovi i način nadzora. Sam ugovor definira točan iznos koji država isplaćuje i dinamiku plaćanja, koja se obično veže uz provedbu određenih faza radova.

Ministarstvo isplaćuje sredstva za provedbu radova ugradnje dizala ili uređaja za olakšan pristup za slabo pokretne osobe u roku od 30 dana od dana potpisa ugovora o sufinanciranju ugradnje dizala ili uređaja za olakšan pristup za slabo pokretne osobe sa zajednicom suvlasnika. Radovi ugradnje dizala ili uređaja za olakšan pristup za slabo pokretne osobe moraju biti okončani, a dobivena sredstva namjenski utrošena u roku od 24 mjeseca od dana isplate.

Iznimno, ako su radovi ugradnje dizala ili uređaja za olakšan pristup za slabo pokretne osobe započeli prije istea roka, a nisu se okončali zbog okolnosti na koje korisnik sredstava nije mogao utjecati, rok za završetak radova moguće je produžiti za dodatnih 18 mjeseci. No, u slučaju produljenja roka potrebno je sklopiti aneks ugovora. Kada je u pitanju nadzor, ističe se da je korisnik sredstava obvezan dostaviti Ministarstvu završno izvješće nadzornog inženjera u roku od šest mjeseci od dana proteka roka na koji je Ugovor o sufinanciranju sklopljen.

Rokovi, kontrola i završetak radova

Nakon ugovaranja i početka radova, izvođači moraju završiti ugradnju dizala unutar propisanog roka, najčešće dvije godine, uz mogućnost produljenja u opravdanim slučajevima. Tijekom radova Ministarstvo nadzire proces kako bi se osiguralo poštivanje projekta, tehničkih standarda i ugovornih uvjeta.

Po završetku radova, korisnici su dužni dostaviti završnu dokumentaciju i potvrde o namjenskoj upotrebi sredstava. Tek tada se projekt smatra zaključenim i subvencija u potpunosti realiziranom. Za stanare to znači da, nakon dugotrajnog postupka, konačno dobivaju funkcionalno i sigurno dizalo koje trajno povećava kvalitetu stanovanja u njihovoj zgradi.