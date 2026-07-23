Split dobiva novi zdravstveni kompleks: Traži se idejno rješenje za projekt vrijedan 7,5 milijuna eura

Uz projekt koji je predviđen za realizaciju, natječaj ima i anketni dio kojim se ispituje mogućnost budućeg širenja kompleksa na susjedno zemljište.

Početkom lipnja Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije raspisao je arhitektonsko-urbanistički natječaj za izradu idejnog rješenja proširenja svog kompleksa u Splitu, a danas je za one koje žele sudjelovati u natječaju organiziran obilazak lokacije. Natječaj organizira Društvo arhitekata Splita (DAS), a provodi se kao otvoreni, anonimni, anketni i realizacijski natječaj u jednom stupnju, što znači da pobjedničko rješenje neće ostati samo na papiru, već će poslužiti kao temelj za izradu cjelokupne projektne dokumentacije i realizaciju investicije.

Rok za predaju natječajnih radova je 22. rujna 2026., dok će Ocjenjivački sud rezultate objaviti približno mjesec dana nakon isteka roka za predaju. Predsjednik Ocjenjivačkog suda je Darko Stresec, a uz njega su članovi: Maša Medoš, Željka Karin, Vanja Kaliterna i Nika Dželalija.

Nova zgrada i dugoročno širenje

Predmet natječaja je izrada idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja za proširenje kompleksa Nastavnog zavoda izgradnjom nove građevine na prostoru površine približno 1.690 četvornih metara. Cilj je dobiti funkcionalno, arhitektonski kvalitetno i ekonomski opravdano rješenje koje će odgovoriti potrebama zdravstvenih službi te se skladno uklopiti u postojeći kompleks i okolni urbani prostor.

Uz projekt koji je predviđen za realizaciju, natječaj ima i anketni dio kojim se ispituje mogućnost budućeg širenja kompleksa na susjedno zemljište površine oko 1.200 četvornih metara. Od natjecatelja se očekuje da ponude rješenja koja će uz arhitektonsku kvalitetu voditi računa o održivosti, energetskoj učinkovitosti, prometnoj povezanosti i kvalitetnom oblikovanju javnih prostora. Posebna se pozornost pridaje racionalnom korištenju prostora i mogućnosti budućeg razvoja zdravstvenog kompleksa.

Kompletna projektna dokumentacija

Ističe se kako se najveća vrijednost natječaja ne nalazi se u nagradnom fondu, već u poslu koji slijedi nakon odabira najboljeg rada. Naime, naručitelj namjerava s autorom prvonagrađenog rješenja provesti pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave te sklopiti ugovor za izradu kompletne projektno-tehničke dokumentacije procijenjene vrijednosti 346.480 eura bez PDV-a.

Usluga obuhvaća izradu idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole, projekta uklanjanja postojećih građevina, glavnog projekta za građevinsku dozvolu te izvedbenih projekata svih arhitektonskih, građevinskih, strojarskih, elektrotehničkih i drugih potrebnih struka. U sklopu ugovora predviđena je i izrada prometnih elaborata, krajobraznog projekta, projekta medicinske opreme, geodetskih podloga te svih potrebnih troškovnika.

Projektiranje će se odvijati fazno, a predviđeno trajanje ugovora iznosi 12 mjeseci od njegova potpisivanja. Upravo zbog ovako opsežnog nastavka posla, riječ je o jednom od značajnijih projektantskih natječaja u području javnog zdravstva.

Nastavni zavod za javno zdravstvo SDŽ | foto: screen shot Nastavni zavod za javno zdravstvo SDŽ

Milijunska investicija

Planirana vrijednost izgradnje novog dijela kompleksa procijenjena je na 7,52 milijuna eura bez PDV-a. Nova zgrada objedinit će više zdravstvenih sadržaja, uključujući službu za kliničku mikrobiologiju, školsku medicinu, mentalno zdravlje i epidemiologiju, uz gospodarske sadržaje i garažu.

Treba reći i da će osim prema arhitektonskoj kvaliteti natjecatelji će biti ocjenjivani prema funkcionalnosti, fleksibilnosti prostora, odnosu prema urbanom kontekstu, energetskoj učinkovitosti, ekonomičnosti gradnje te kvaliteti prometnih i infrastrukturnih rješenja. Kao i da ukupan procijenjeni iznos nabave, koji uključuje nagradni fond i projektantske usluge, prelazi 1,2 milijuna eura, dok nagradni fond iznosi 54.000 eura. Prva nagrada vrijedna je 21.600 eura, a osim financijskog priznanja pobjedniku otvara vrata za nastavak rada na jednom od važnijih javnih projekata u Splitsko-dalmatinskoj županiji.