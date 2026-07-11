Stanovi podno Medvednice: Pionir razvija novi projekt u zelenijem dijelu Sesveta

Zlatarska ulica nalazi se oko dva kilometra od centra Sesveta, što projektu daje dobru povezanost s osnovnim sadržajima.

Markovo Polje jedno je od zagrebačkih naselja koje se nalazi izvan najveće gradske gužve, u mirnijem istočnom dijelu grada. Administrativno pripada Gradu Zagrebu, odnosno gradskoj četvrti Sesvete, a okružuju ga naselja Dobrodol, Vugrovec, Đurđekovec, Popovec i Sesvete. Upravo u tom okruženju, u Zlatarskoj ulici, građevinska tvrtka GIP Pionir razvija novi stambeni projekt - projekt Zlatarska.

Prema podacima investitora, projekt se nalazi u blizini škola, trgovina, doma zdravlja i tržnice. Prva autobusna stanica udaljena je oko 50 metara, a centar Sesveta oko dva kilometra. U blizini su dvije osnovne škole i jedna srednja škola, što lokaciju čini zanimljivom obiteljima, ali i svima koji traže stan u istočnom dijelu Zagreba, izvan najprometnijih gradskih zona.

Između 'buke' i zelenila

Jedna od važnijih prednosti projekta Zlatarska je njegov položaj. Markovo Polje udaljeno je oko 13 kilometara od središta Zagreba, a smješteno je na jugoistočnim obroncima Medvednice, na prosječnoj nadmorskoj visini od oko 150 metara. Kroz naselje prolaze potoci Srednjak i Vuger, sa zapadne strane nalazi se šuma Grahovec, a na istoku šuma Topolje i ravnica prema Popovcu.

Riječ je o prostoru koji nije potpuno odvojen od grada, ali ipak ima mirniji, prigradski karakter. Zbog toga može biti zanimljiv kupcima koji traže novogradnju, ali ne žele živjeti u gusto izgrađenom urbanom okruženju.

projekt Zlatarska | Foto: Bunoza Usluge, GIP Pionir

Projekt za svakodnevni život

Zlatarska ulica nalazi se oko dva kilometra od centra Sesveta, što projektu daje dobru povezanost s osnovnim sadržajima. Blizina autobusne stanice važna je za one koji ne žele svakodnevno ovisiti isključivo o automobilu. Škole, trgovine, dom zdravlja i tržnica nalaze se u blizini, pa je lokacija praktična za svakodnevni život.

Projekt je organiziran kroz tri ulaza, A, B i C, a predviđeni rok useljenja je 15. studenoga 2026. Cijena stanova navedena je na upit, a kao kontakt osoba za projekt istaknut je Dominik Čalušić.

Važan dio projekta je i parkiranje. Predviđena su parkirna mjesta, a investitor navodi i rampu na ulazu u prostor parkirališta zgrade. To je praktičan detalj, posebno u novim stambenim zonama gdje je parkiranje često jedno od važnijih pitanja za stanare. projekt Zlatarska | Foto: Bunoza Usluge, GIP Pionir

Izvedba i osnovni tehnički podaci

Prema tehničkom opisu, konstrukcija zgrade je armiranobetonska, dok su vanjski zidovi izvedeni od opeke debljine 25 centimetara. Fasada je predviđena s 15 centimetara kamene vune, uz dijelove obložene fasadnom opekom. Takva izvedba usmjerena je na toplinsku zaštitu i dugotrajniju uporabu zgrade.

Krov je ravan i neprohodan, s toplinskom i hidroizolacijom od 30 centimetara. Vanjska stolarija predviđena je kao troslojna PVC stolarija, iznutra bijela, a izvana u antracit tonu. U stanovima su planirane i podizno-klizne staklene stijene, koje omogućuju više prirodnog svjetla u dnevnim prostorima.

U unutrašnjosti su predviđene keramičke obloge u hodniku, kuhinji i kupaonici, dok su u sobama i dnevnom boravku planirani troslojni hrastovi parketi prve klase. Ulazna vrata su protuprovalna i protupožarna, a sobna vrata bijela, sa skrivenim pantima.

projekt Zlatarska | Foto: Bunoza Usluge, GIP Pionir

Grijanje, hlađenje i kupaonice

Za grijanje je predviđen plinski etažni sustav s radijatorima u svim prostorijama i kondenzacijskim bojlerom. Stanovi s dvije i više spavaćih soba imat će dva klima-uređaja, što je korisno za veće stanove i ljetne mjesece.

Kupaonice dolaze opremljene osnovnom sanitarnom opremom, uključujući viseće WC školjke, tuš kabine odnosno plitke kade, staklene tuš stijene te GROHE pipe i tuš miješalice. U prizemlju je predviđena i uređena hortikultura vrtova stanova, što prizemnim stanovima daje dodatni vanjski prostor.

Naselje s pričom duljom od novogradnje

Iza današnjeg mirnog naselja krije se zanimljiva povijest. Prostor Markovog Polja bio je važan još u rimsko doba jer je njime prolazila cesta koja je povezivala Andautoniju i Ptuj, a uz nekadašnju trasu pronađene su i rimske nekropole iz razdoblja od 1. do 3. stoljeća. U srednjem vijeku važnu ulogu imala je Vojnička cesta, odnosno Cesta kralja Kolomana, koja je povezivala zagorski prostor sa Sesvetama, Posavinom i Pokupljem.

Ime Markovo Polje spominje se još 1385. godine kao terra Markovopolie, a prema predaji povezano je s plemenskim vlasnikom Markom koji je gospodario tim područjem. Iako je kraj dugo bio slabo naseljen, u drugoj polovici 19. stoljeća počinje se razvijati zaselak poznat kao Novo Selo, koji od 1900. nosi ime Markovo Polje. Danas je to malo naselje od nekoliko stotina stanovnika, s dovoljno povijesti da ne djeluje kao bezlična nova stambena zona, nego kao prostor koji ima vlastiti identitet.