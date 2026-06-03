Pionir dobio posao od 10 milijuna eura: Kreće velika rekonstrukcija zagrebačkog čvora na autocesti A3

Gotovo godinu dana čekalo se na izbor izvođača, a sada je posao napokon dodijeljen.
U Zagrebu uskoro kreće veliki prometni projekt na autocesti A3. Riječ je o rekonstrukciji i dogradnji čvora Zagreb zapad, odnosno čvora Rakitje, projektu procijenjenom na 10,5 milijuna eura bez PDV-a. Radovi započinju prvom etapom, koja obuhvaća područje Rakitja i Ježdovca.
Izvođači radova su GIP Pionir i Pedom asfalti, izabrani gotovo godinu dana nakon što smo prvi put pisali da je natječaj raspisan, tada još u fazi prethodnog savjetovanja.
Pionir i Pedom asfalti predali najpovoljniju ponudu
Na natječaj za rekonstrukciju i dogradnju čvora pristigle su tri ponude. Najpovoljnija je bila zajednička ponuda tvrtki GIP Pionir i Pedom asfalti, u iznosu od 8.756.785,92 eura bez PDV-a, zbog čega su upravo oni izabrani za izvođače radova.
Prvu, odnosno najpovoljniju ponudu predala je zajednica ponuditelja GIP Pionir i Pedom asfalti, u iznosu od 8.756.785,92 eura bez PDV-a. Slijedi ponuda tvrtki CGP i CGP Aquaterm, vrijedna 11.926.057,91 eura bez PDV-a, dok je treću ponudu predala zajednica ponuditelja BK Montaža, MEŽNAR građevinske usluge i Ciglenica, u iznosu od 11.990.271,11 eura bez PDV-a.
Prva etapa obuhvaća čvor Rakitje
U okviru prostornog obuhvata predviđena je gradnja u više etapa i faza. Prva etapa odnosi se na rekonstrukciju i dogradnju čvora na autocesti kod Rakitja i Ježdovca, a bit će provedena kroz pet faza.
Radovi uključuju izmještanje plinovoda, elektroenergetskih kabela i komunikacijske infrastrukture, dok završna faza obuhvaća rekonstrukciju samog čvora Rakitje. Dio radova, poput izmještanja kabela u vlasništvu HEP-a, nije obuhvaćen ovom dokumentacijom.
Na sjevernoj strani rekonstrukcija predviđa izgradnju novog kraka u smjeru Rakitje, odnosno Ježdovec – Bregana, kao i pretvaranje postojećeg T-raskrižja u kružno raskrižje s tri privoza. Novi krak uklapa se na postojeću izlaznu rampu u duljini od 276 metara, nakon čega se odvaja i spušta prema autocesti. Projektiran je za brzinu od 40 km/h, uz poštivanje svih sigurnosnih propisa.
Posebna pažnja posvećena je radijusima krivina, duljini traka za ubrzanje, proširenjima za prolazak teretnih vozila te nagibima kolnika. U sklopu rekonstrukcije gradi se i novo kružno raskrižje vanjskog polumjera 21,5 metara, s bypass trakama koje bi trebale povećati protočnost i sigurnost prometa.
Istodobno se rješava i pitanje vodenih tokova. Predviđena je rekonstrukcija propusta preko potoka Goštiraj te gradnja novog propusta, čime će se osigurati stabilnija prometna infrastruktura na ovom području.
Južna strana dobiva nove rampe i pristupnu cestu
Na južnoj strani čvora predviđena je izgradnja novog izlaznog kraka s autoceste A3, premještanje postojećeg ulaznog kraka te rekonstrukcija raskrižja ŽC 3064, Ježdovečke i Kerestinečke ulice u kružno raskrižje s četiri privoza. Novi krakovi projektirani su za brzine od 40 do 50 km/h, uz prilagođene radijuse krivina i duljine prijelaznih poteza.
Dvosmjerna rampa, koja omogućuje vezu prema Lučkom i Bregani, prelazit će preko potoka Brvnica. Zbog zaštite vodotoka predviđeno je izmještanje dijela potoka i gradnja mosta, kao i izgradnja potpornih zidova radi očuvanja postojećih puteva. Za lokalno stanovništvo osigurat će se i nova pristupna cesta koja će se priključivati na dvosmjernu rampu.
Novo kružno raskrižje u Ježdovcu imat će iste dimenzije kao i ono na sjevernoj strani, a u njegovoj zoni planirana je biciklističko-pješačka staza širine najmanje dva metra. Posebna pažnja posvećena je i javnom prijevozu. Postojeća autobusna stajališta izmjestit će se izvan zone raskrižja, a gradit će se nova ugibališta prilagođena zglobnim autobusima.
Projekt uključuje i izgradnju više poljskih putova, širine između tri i 3,5 metra te duljine od nekoliko stotina metara, čime će se osigurati pristup okolnim parcelama. Putovi će biti izvedeni makadamskom obradom, što zadovoljava potrebe pristupa poljoprivrednim površinama.
Zagrebačka obilaznica dobiva treći trak
Osim rekonstrukcije čvora Rakitje, u pripremi je i veliki projekt na zagrebačkoj obilaznici, vrijedan 42 milijuna eura. Dionica između čvorova Zagreb zapad i Lučko dobit će treći prometni trak u oba smjera, čime bi se trebala znatno smanjiti zagušenja na jednoj od najprometnijih dionica u zemlji. I taj će posao izvoditi iste tvrtke, GIP Pionir i Pedom asfalti.
Rekonstrukcija uključuje proširenje kolnika, izgradnju novog mosta Dubava, prilagodbu traka za ubrzanje i usporavanje te izgradnju potpornih zidova. Trasa ostaje nepromijenjena, a svi radovi bit će izvedeni u skladu s važećim prometno-tehničkim i okolišnim propisima.
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