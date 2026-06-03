Pionir dobio posao od 10 milijuna eura: Kreće velika rekonstrukcija zagrebačkog čvora na autocesti A3

Gotovo godinu dana čekalo se na izbor izvođača, a sada je posao napokon dodijeljen.

U Zagrebu uskoro kreće veliki prometni projekt na autocesti A3. Riječ je o rekonstrukciji i dogradnji čvora Zagreb zapad, odnosno čvora Rakitje, projektu procijenjenom na 10,5 milijuna eura bez PDV-a. Radovi započinju prvom etapom, koja obuhvaća područje Rakitja i Ježdovca.

Izvođači radova su GIP Pionir i Pedom asfalti, izabrani gotovo godinu dana nakon što smo prvi put pisali da je natječaj raspisan, tada još u fazi prethodnog savjetovanja.

Pionir i Pedom asfalti predali najpovoljniju ponudu

Na natječaj za rekonstrukciju i dogradnju čvora pristigle su tri ponude. Najpovoljnija je bila zajednička ponuda tvrtki GIP Pionir i Pedom asfalti, u iznosu od 8.756.785,92 eura bez PDV-a, zbog čega su upravo oni izabrani za izvođače radova.

Prvu, odnosno najpovoljniju ponudu predala je zajednica ponuditelja GIP Pionir i Pedom asfalti, u iznosu od 8.756.785,92 eura bez PDV-a. Slijedi ponuda tvrtki CGP i CGP Aquaterm, vrijedna 11.926.057,91 eura bez PDV-a, dok je treću ponudu predala zajednica ponuditelja BK Montaža, MEŽNAR građevinske usluge i Ciglenica, u iznosu od 11.990.271,11 eura bez PDV-a.

Autocesta A3 se obnavlja | foto: screenshot YT

Prva etapa obuhvaća čvor Rakitje

U okviru prostornog obuhvata predviđena je gradnja u više etapa i faza. Prva etapa odnosi se na rekonstrukciju i dogradnju čvora na autocesti kod Rakitja i Ježdovca, a bit će provedena kroz pet faza.

Radovi uključuju izmještanje plinovoda, elektroenergetskih kabela i komunikacijske infrastrukture, dok završna faza obuhvaća rekonstrukciju samog čvora Rakitje. Dio radova, poput izmještanja kabela u vlasništvu HEP-a, nije obuhvaćen ovom dokumentacijom.

Novi krak i kružno raskrižje na sjevernoj strani

Na sjevernoj strani rekonstrukcija predviđa izgradnju novog kraka u smjeru Rakitje, odnosno Ježdovec – Bregana, kao i pretvaranje postojećeg T-raskrižja u kružno raskrižje s tri privoza. Novi krak uklapa se na postojeću izlaznu rampu u duljini od 276 metara, nakon čega se odvaja i spušta prema autocesti. Projektiran je za brzinu od 40 km/h, uz poštivanje svih sigurnosnih propisa.

Posebna pažnja posvećena je radijusima krivina, duljini traka za ubrzanje, proširenjima za prolazak teretnih vozila te nagibima kolnika. U sklopu rekonstrukcije gradi se i novo kružno raskrižje vanjskog polumjera 21,5 metara, s bypass trakama koje bi trebale povećati protočnost i sigurnost prometa.

Istodobno se rješava i pitanje vodenih tokova. Predviđena je rekonstrukcija propusta preko potoka Goštiraj te gradnja novog propusta, čime će se osigurati stabilnija prometna infrastruktura na ovom području.

Autocesta A3 se obnavlja | foto: screenshot YT

Južna strana dobiva nove rampe i pristupnu cestu

Na južnoj strani čvora predviđena je izgradnja novog izlaznog kraka s autoceste A3, premještanje postojećeg ulaznog kraka te rekonstrukcija raskrižja ŽC 3064, Ježdovečke i Kerestinečke ulice u kružno raskrižje s četiri privoza. Novi krakovi projektirani su za brzine od 40 do 50 km/h, uz prilagođene radijuse krivina i duljine prijelaznih poteza.

Dvosmjerna rampa, koja omogućuje vezu prema Lučkom i Bregani, prelazit će preko potoka Brvnica. Zbog zaštite vodotoka predviđeno je izmještanje dijela potoka i gradnja mosta, kao i izgradnja potpornih zidova radi očuvanja postojećih puteva. Za lokalno stanovništvo osigurat će se i nova pristupna cesta koja će se priključivati na dvosmjernu rampu.

Novo kružno raskrižje u Ježdovcu imat će iste dimenzije kao i ono na sjevernoj strani, a u njegovoj zoni planirana je biciklističko-pješačka staza širine najmanje dva metra. Posebna pažnja posvećena je i javnom prijevozu. Postojeća autobusna stajališta izmjestit će se izvan zone raskrižja, a gradit će se nova ugibališta prilagođena zglobnim autobusima.

Projekt uključuje i izgradnju više poljskih putova, širine između tri i 3,5 metra te duljine od nekoliko stotina metara, čime će se osigurati pristup okolnim parcelama. Putovi će biti izvedeni makadamskom obradom, što zadovoljava potrebe pristupa poljoprivrednim površinama. Autocesta, ilustracija | foto: Vlada Republike Hrvatske

Zagrebačka obilaznica dobiva treći trak

Osim rekonstrukcije čvora Rakitje, u pripremi je i veliki projekt na zagrebačkoj obilaznici, vrijedan 42 milijuna eura. Dionica između čvorova Zagreb zapad i Lučko dobit će treći prometni trak u oba smjera, čime bi se trebala znatno smanjiti zagušenja na jednoj od najprometnijih dionica u zemlji. I taj će posao izvoditi iste tvrtke, GIP Pionir i Pedom asfalti.

Rekonstrukcija uključuje proširenje kolnika, izgradnju novog mosta Dubava, prilagodbu traka za ubrzanje i usporavanje te izgradnju potpornih zidova. Trasa ostaje nepromijenjena, a svi radovi bit će izvedeni u skladu s važećim prometno-tehničkim i okolišnim propisima.