Most uz najpoznatiju močvaru u Hrvatskoj treba sanaciju: Posao na oba kolnika trajat će 3 mjeseca

Nina Šantek
23. travanj 2026.

Sprema se sanacija mosta Ilova | foto: snimka zaslona EOJN

Most sanacijom treba vratiti u projektirano stanje koje konstrukciji predviđa sto godina. Obnovom će se smanjiti i troškovi održavanja.

Sprema se još jedna sanacija na auocesti A3. Ovoga puta, planiraju se radovi na autocesti A3, iznad Ilove i u blizini Lonjskog polja. predmetni most Ilova je masivna armiranobetonska konstrukcija, a sanirat će se oko tri mjeseca za otprilike 320 tisuća eura. Radove naravno naručuju Hrvatske autoceste (HAC).

Poduža armiranobetonska konstrukcija

Most Ilova smješten na autocesti A3 u kilometraži oznake 110+980. Armiranobetonska je konstrukcija s tri raspona, ukupne duljine od oko 71,4 metra. Iako je projektiran s dugim vijekom trajanja od 100 godina za glavne nosive dijelove, za redovitih pregleda uočena su oštećenja za koja je utvrđeno da utječu na sigurnost, funkcionalnost i trajnost objekta. To znači da je nužna sanacija.

Most se sanacijom namjerava vratiti u projektirano stanje, a zahvatom bi se trebala osigurati i njegova daljnja sigurna uporaba. Radovima treb povećati mehaničku otpornost, stabilnost i funkcionalnost, ali i smanjiti dugoročne troškove održavanja. Ako se oštećenja ne uklone na vrijeme, mogu dovesti do ozbiljnijih strukturnih problema i ugroziti sigurnost prometa, ističe projektni zadatak Hrvatskih autocesta.

Zamjena ležajeva, popravak pukotina

Jedan od ključnih zahvata u sklopu sanacije bit će zamjena ležajeva. Taj zahvat uključuje postavljanje hidrauličkih preša ispod poprečnih nosača, pri čemu je nužno osigurati njihovo ujednačeno djelovanje kako bi se izbjegli diferencijalni pomaci i dodatna opterećenja kolničke ploče. Uz to, sanacija će vjerojatno uključivati popravak pukotina, obnovu zaštitnih slojeva, sanaciju hidroizolacije i kolničke konstrukcije te eventualnu zamjenu ili popravak ograde i drugih elemenata.

Osim građevinskih zahvata, predviđene su i redovne mjere održavanja poput čišćenja prometnih površina, održavanja odvodnje, uklanjanja snijega i sanacije manjih oštećenja kolnika. Ukupno trajanje sanacijskih radova procjenjuje se na oko 90 dana od uvođenja izvođača u posao.

Zašto su nužni česti pregledi?

Podsjećamo da svaki most Hrvatskih autocesta treba prolaziti kroz redovne, glavne, a po potrebi i izvanredne preglede u kojima je moguće utvrditi da postoji nezadovoljavajuće stanje. Tako je bilo kod ovog objekta.

Uočeni problemi mogu uključivati pojavu pukotina, deformacija i slijeganja rasponske konstrukcije, oštećenja zaštitnog sloja armature, ili pak degradaciju antikorozivne zaštite metalnih dijelova. Također se kontrolira stanje ležajeva, prijelaznih naprava, hidroizolacije kolničke ploče, ograde i instalacija. Poseban problem može predstavljati dotrajalost ležajeva i prijelaznih naprava, čiji je vijek trajanja kraći (otprilike 30 godina), što zahtijeva njihovu zamjenu kako bi se spriječila daljnja oštećenja konstrukcije.

HAC hrvatske autoceste autocesta a3 sanacija mosta Ilova zamjena ležajeva