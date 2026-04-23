Most uz najpoznatiju močvaru u Hrvatskoj treba sanaciju: Posao na oba kolnika trajat će 3 mjeseca

Most sanacijom treba vratiti u projektirano stanje koje konstrukciji predviđa sto godina. Obnovom će se smanjiti i troškovi održavanja.

Sprema se još jedna sanacija na auocesti A3. Ovoga puta, planiraju se radovi na autocesti A3, iznad Ilove i u blizini Lonjskog polja. predmetni most Ilova je masivna armiranobetonska konstrukcija, a sanirat će se oko tri mjeseca za otprilike 320 tisuća eura. Radove naravno naručuju Hrvatske autoceste (HAC).

Poduža armiranobetonska konstrukcija

Most Ilova smješten na autocesti A3 u kilometraži oznake 110+980. Armiranobetonska je konstrukcija s tri raspona, ukupne duljine od oko 71,4 metra. Iako je projektiran s dugim vijekom trajanja od 100 godina za glavne nosive dijelove, za redovitih pregleda uočena su oštećenja za koja je utvrđeno da utječu na sigurnost, funkcionalnost i trajnost objekta. To znači da je nužna sanacija.

Most se sanacijom namjerava vratiti u projektirano stanje, a zahvatom bi se trebala osigurati i njegova daljnja sigurna uporaba. Radovima treb povećati mehaničku otpornost, stabilnost i funkcionalnost, ali i smanjiti dugoročne troškove održavanja. Ako se oštećenja ne uklone na vrijeme, mogu dovesti do ozbiljnijih strukturnih problema i ugroziti sigurnost prometa, ističe projektni zadatak Hrvatskih autocesta.

Zamjena ležajeva, popravak pukotina

Jedan od ključnih zahvata u sklopu sanacije bit će zamjena ležajeva. Taj zahvat uključuje postavljanje hidrauličkih preša ispod poprečnih nosača, pri čemu je nužno osigurati njihovo ujednačeno djelovanje kako bi se izbjegli diferencijalni pomaci i dodatna opterećenja kolničke ploče. Uz to, sanacija će vjerojatno uključivati popravak pukotina, obnovu zaštitnih slojeva, sanaciju hidroizolacije i kolničke konstrukcije te eventualnu zamjenu ili popravak ograde i drugih elemenata.

Osim građevinskih zahvata, predviđene su i redovne mjere održavanja poput čišćenja prometnih površina, održavanja odvodnje, uklanjanja snijega i sanacije manjih oštećenja kolnika. Ukupno trajanje sanacijskih radova procjenjuje se na oko 90 dana od uvođenja izvođača u posao.

Zašto su nužni česti pregledi?

Podsjećamo da svaki most Hrvatskih autocesta treba prolaziti kroz redovne, glavne, a po potrebi i izvanredne preglede u kojima je moguće utvrditi da postoji nezadovoljavajuće stanje. Tako je bilo kod ovog objekta.

Uočeni problemi mogu uključivati pojavu pukotina, deformacija i slijeganja rasponske konstrukcije, oštećenja zaštitnog sloja armature, ili pak degradaciju antikorozivne zaštite metalnih dijelova. Također se kontrolira stanje ležajeva, prijelaznih naprava, hidroizolacije kolničke ploče, ograde i instalacija. Poseban problem može predstavljati dotrajalost ležajeva i prijelaznih naprava, čiji je vijek trajanja kraći (otprilike 30 godina), što zahtijeva njihovu zamjenu kako bi se spriječila daljnja oštećenja konstrukcije.