Nikad kraja! Utjecaj neizgrađenog čvora na okoliš tema je već 2 godine, sada odlučuje struka
08. travanj 2026.
Nova obilaznica Rijeke, službeno nazvana 'čvor Kozala' trebala bi se početi graditi. No, prvo će se raspravljati o utjecaju tog zahvata na okoliš.
U siječnju 2024. godine, Ministarstvo zaštite okoliša objavilo je Informaciju o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš novog čvora Kozala na autocesti A7, jednoj od dvije nezavršene autoceste u Hrvatskoj. Čvor, ujedno obilaznica grada Rijeke, gradio bi se od nadvožnjaka Kozala do 'tunela' za zaštitu od buke uz nebodere na Rastočinama.
Nakon objave prve 'Informacije', na stranicama Ministarstva sad je osvanula i druga, Informacija o zahtjevu za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš ovog čvora. U novom dokumentu navedeno je da će stručno povjerenstvo imenovati savjetodavno stručno povjerenstvo koje će donijeti mišljenje o prihvatljivosti zahvata. Nova obilaznica bila bi zahvat Hrvatskih autocesta (HAC).
HAC obnavlja još odmorišta: Nekoliko je na A1, a prije izrade ideje, traži se najbolja varijanta
Hrvatske autoceste (HAC) 'bacile' su se u obnovu svojih zastarjelih odmorišta. Nakon rekonstrukcije imat će svašta, a ovo je novo na popisu za obnovu.
16:01 36 d 03.03.2026
Trasa nove obilaznice na Kvarneru
Zona čvora proteže se od nadvožnjaka Kozala do 'tunela' za zaštitu od buke uz nebodere na Rastočinama. Sjeverna strana čvora kozala uključuje silaznu rampu s autoceste, os 6, dugu oko 586 metara koja počinje na rubu desnog traka sjevernog kolnika i pruža se do spoja na ulicu Kozala i priključnu rampu na autocestu, dugu oko 754 metra. Ista rampa počinje na spoju osi s ulicom Kozala i završava na rubu desnog traka sjevernog kolnika u smjeru čvor Škurinje, stoji u zahrjevu o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš iz siječnja 2024. godine.
U ovom dokumentu navedeno je i da južna strana čvora uključuje silaznu rampu iz smjera čvora Škurinje (os 1), priključnu rampu u smjeru čvora Orehovica, kao i kružno raskrižje i priključke tom raskrižju.
- Os I duljine oko 888 metara počinje na rubu desnog traka južnog kolnika i završava u kružnom raskrižju, a os 2 je duljine oko 343 metara i počinje u desnom traku južnog kolnika i završava u točki preklopa s osi 1. Na početku osi 1 planiran je vijadukt Kozala-Jug duljine 165 metara. Kolnik svih osi čvora je širine 6,05 metara, a uključuje vozni, zaustavni i rubni trak. Kružno raskrižje je planirano na raskrižju osi 1 s ulicom Kozala, Baštijanovom i ulicom Ante Kovačića, s vanjskim polumjerom oko 15,3 metara i širinom kolnika 8 metara, dalje piše o zahvatu.
Utjecaj na okoliš dugogodišnja tema
Početkom 2024. godine, nositelj zahvata, Hrvatske autoceste (HAC) za ovaj postupak je tražio provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, a uz zahtjev je dostavljen i Elaborat zaštite okoliša. U ožujku 2025. godine pokrenut je postupak nabave za izradu Studije utjecaja zahvata na okoliš i provedbe postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš. S odabranim izrađivačem, tvrtkom Alfa Atest, 30. travnja 2025. godine ugovorena je izrada studije. Zatim je u ožujku ove godine na stranicama Ministarstva osvanula i Informacija o zahtjevu nositelja zahvata za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš za izgradnju novog čvora.
- Ministarstvo odlukom imenuje savjetodavno stručno povjerenstvo iz redova stručnjaka, predstavnika tijela određenih posebnim propisom, predstavnika jedinica lokalne i regionalne samouprave, te predstavnika ministarstava. Povjerenstvo radi na sjednicama, daje prijedlog za upućivanje studije na javnu raspravu i na kraju donosi mišljenje o prihvatljivosti zahvata. Ministarstvo razmatra prijedlog povjerentstva i donosi odluku o uućivanju studije na javnu raspravu te isto tako razmatra mišljenje povjerenstva i donosi rješenje o prihvatljivosti zahvata na okoliš, otkriva sažetak postupka iz objavljene Informacije, a početak izgradnje čvora predviđen je u 2027. godini.