Nikad kraja! Utjecaj neizgrađenog čvora na okoliš tema je već 2 godine, sada odlučuje struka

Nova obilaznica Rijeke, službeno nazvana 'čvor Kozala' trebala bi se početi graditi. No, prvo će se raspravljati o utjecaju tog zahvata na okoliš.

U siječnju 2024. godine, Ministarstvo zaštite okoliša objavilo je Informaciju o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš novog čvora Kozala na autocesti A7, jednoj od dvije nezavršene autoceste u Hrvatskoj. Čvor, ujedno obilaznica grada Rijeke, gradio bi se od nadvožnjaka Kozala do 'tunela' za zaštitu od buke uz nebodere na Rastočinama.

Nakon objave prve 'Informacije', na stranicama Ministarstva sad je osvanula i druga, Informacija o zahtjevu za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš ovog čvora. U novom dokumentu navedeno je da će stručno povjerenstvo imenovati savjetodavno stručno povjerenstvo koje će donijeti mišljenje o prihvatljivosti zahvata. Nova obilaznica bila bi zahvat Hrvatskih autocesta (HAC).

Trasa nove obilaznice na Kvarneru

Zona čvora proteže se od nadvožnjaka Kozala do 'tunela' za zaštitu od buke uz nebodere na Rastočinama. Sjeverna strana čvora kozala uključuje silaznu rampu s autoceste, os 6, dugu oko 586 metara koja počinje na rubu desnog traka sjevernog kolnika i pruža se do spoja na ulicu Kozala i priključnu rampu na autocestu, dugu oko 754 metra. Ista rampa počinje na spoju osi s ulicom Kozala i završava na rubu desnog traka sjevernog kolnika u smjeru čvor Škurinje, stoji u zahrjevu o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš iz siječnja 2024. godine.

U ovom dokumentu navedeno je i da južna strana čvora uključuje silaznu rampu iz smjera čvora Škurinje (os 1), priključnu rampu u smjeru čvora Orehovica, kao i kružno raskrižje i priključke tom raskrižju.

- Os I duljine oko 888 metara počinje na rubu desnog traka južnog kolnika i završava u kružnom raskrižju, a os 2 je duljine oko 343 metara i počinje u desnom traku južnog kolnika i završava u točki preklopa s osi 1. Na početku osi 1 planiran je vijadukt Kozala-Jug duljine 165 metara. Kolnik svih osi čvora je širine 6,05 metara, a uključuje vozni, zaustavni i rubni trak. Kružno raskrižje je planirano na raskrižju osi 1 s ulicom Kozala, Baštijanovom i ulicom Ante Kovačića, s vanjskim polumjerom oko 15,3 metara i širinom kolnika 8 metara, dalje piše o zahvatu.

Utjecaj na okoliš dugogodišnja tema

Početkom 2024. godine, nositelj zahvata, Hrvatske autoceste (HAC) za ovaj postupak je tražio provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, a uz zahtjev je dostavljen i Elaborat zaštite okoliša. U ožujku 2025. godine pokrenut je postupak nabave za izradu Studije utjecaja zahvata na okoliš i provedbe postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš. S odabranim izrađivačem, tvrtkom Alfa Atest, 30. travnja 2025. godine ugovorena je izrada studije. Zatim je u ožujku ove godine na stranicama Ministarstva osvanula i Informacija o zahtjevu nositelja zahvata za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš za izgradnju novog čvora.

- Ministarstvo odlukom imenuje savjetodavno stručno povjerenstvo iz redova stručnjaka, predstavnika tijela određenih posebnim propisom, predstavnika jedinica lokalne i regionalne samouprave, te predstavnika ministarstava. Povjerenstvo radi na sjednicama, daje prijedlog za upućivanje studije na javnu raspravu i na kraju donosi mišljenje o prihvatljivosti zahvata. Ministarstvo razmatra prijedlog povjerentstva i donosi odluku o uućivanju studije na javnu raspravu te isto tako razmatra mišljenje povjerenstva i donosi rješenje o prihvatljivosti zahvata na okoliš, otkriva sažetak postupka iz objavljene Informacije, a početak izgradnje čvora predviđen je u 2027. godini.