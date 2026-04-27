Galerija: Između pruge i mora niče milijunsko postrojenje za proizvodnju zelenog vodika, prvo u Hrvatskoj

Početkom prosinca prošle godine INA potpisala je dva ugovora ukupne vrijednosti veće od 33 milijuna eura, čime su stvoreni ključni preduvjeti za realizaciju prvog komercijalnog postrojenja za proizvodnju zelenog vodika u Hrvatskoj. Riječ je o strateškom projektu koji se razvija u sklopu Rafinerije nafte Rijeka, a predstavlja važan iskorak u transformaciji energetskog sektora prema održivijim rješenjima.

Prvi ugovor, vrijedan 22,5 milijuna eura bez PDV-a, potpisan je sa zajednicom ponuditelja koju čine Končar i Siemens Energy, a odnosi se na izgradnju postrojenja za proizvodnju i distribuciju zelenog vodika. Drugi ugovor, vrijedan gotovo 11 milijuna eura bez PDV-a, obuhvaća izgradnju pripadajuće solarne elektrane koja će osiguravati energiju potrebnu za proizvodnju vodika. Projekt je dodatno osnažen bespovratnim sredstvima u iznosu do 15 milijuna eura iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., u okviru europskog instrumenta NextGenerationEU.

Napredak radova i tehničke značajke

Da projekt napreduje prema planu potvrđuju i najnovije 'fotke' s gradilišta koje je INA objavila na svojim službenim stranicama.

- Više od mjesec dana nakon potpisivanja ugovora radovi su u punom jeku, a paralelno se odvija i isporuka ključne opreme. Prema najavama, prve količine zelenog vodika očekuju se 2027. godine, napisali su.

Središnji dio projekta čini elektrolizator snage 10 MW, koji će koristiti električnu energiju iz solarne elektrane snage 11 MW za proizvodnju vodika iz vode. Takav proces omogućuje dobivanje tzv. zelenog vodika, odnosno vodika proizvedenog bez emisija ugljikova dioksida. Planirana godišnja proizvodnja iznosit će oko 1.500 tona, što predstavlja značajan iskorak za domaće tržište koje se još nalazi u ranoj fazi razvoja.

Proizvedeni vodik bit će prvenstveno namijenjen tržištu, osobito sektoru prometa, gdje se sve više prepoznaje njegov potencijal kao alternativnog goriva. Istodobno, dio proizvedenog vodika moći će se koristiti i unutar same rafinerije, čime će se dodatno povećati energetska učinkovitost i smanjiti emisije. Postrojenje zelenog vodika, Rijeka | Foto: INA, LinkedIn

Strateški značaj i razvoj tržišta

U europskim i nacionalnim strategijama obnovljivi vodik prepoznat je kao jedna od ključnih tehnologija budućnosti, osobito u kontekstu dekarbonizacije industrije i transporta. U tom smislu, projekt u Rijeci predstavlja važno strateško ulaganje kojim INA nastoji diversificirati svoj tradicionalni poslovni model i proširiti ga na obnovljive izvore energije.

Osim što otvara nove tržišne prilike, projekt doprinosi i dugoročnoj održivosti rafinerije kroz smanjenje emisija stakleničkih plinova. Time se ujedno podupiru nacionalni ciljevi povećanja proizvodnje i korištenja obnovljivog vodika do 2030. i 2050. godine.

Ulogu ključnog izvođača radova 'nosi' Končar, čime dodatno potvrđuje svoju poziciju pouzdanog partnera u razvoju moderne energetske infrastrukture. Razvoj ovakvih projekata ne samo da jača domaće gospodarstvo, već i pozicionira Hrvatsku kao aktivnog sudionika u europskoj energetskoj tranziciji.