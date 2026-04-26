Svako gradilište ima svog čuvara: Ovako izgleda njihov posao na projektu od 50 milijuna eura

Rad na visini jedan je od najrizičnijih segmenata građevinarstva, zbog čega sigurnost skela mora biti strogo definirana.
Nerijetko smo čuli da je neko gradilište opljačkano ili da se na njemu dogodilo nešto što se nije smjelo dogoditi. Upravo zato svako gradilište ima svog čuvara ili zaštitara, kako god ga nazvali.
Tako je i s gradilištem sanacije jame Sovjak kod Rijeke, koje je trenutačno u svojevrsnom 'mirnodopskom' razdoblju. Iako su radovi stali, lokacija i dalje treba zaštitu - i dobila ju je. Taj posao pripao je tvrtki Storm Security, koja će čuvati gradilište za 72.000 eura.
Iako su radovi stali, lokacija jame Sovjak i dalje predstavlja potencijalni rizik jer se na njoj nalaze oprema, uređaji i opasni otpad u zatvorenoj ambalaži. Upravo zato nužno je osigurati stalnu zaštitu prostora.
Čuvarska služba obuhvaća zaštitu lokacije na katastarskim česticama u Viškovu, ukupne površine oko 13.500 četvornih metara, uz dodatnih 5.000 četvornih metara prohodnog platoa.
Usluga uključuje stalno čuvanje lokacije, sprječavanje pristupa neovlaštenim osobama te preuzimanje sustava videonadzora uz obvezu arhiviranja snimki u razdoblju od sedam dana.
Zaštita se organizira 24 sata dnevno tijekom osam mjeseci, uz angažman najmanje tri zaštitara koji rade u smjenama tako da je na lokaciji uvijek prisutna jedna osoba. Potrebno je voditi evidenciju obilazaka, a pružatelj usluge mora osigurati i montažni objekt za smještaj zaštitara te sanitarni čvor. Lokacija već ima priključke za vodu i struju.
Opis poslova uključuje niz konkretnih zadataka: zabranu pristupa neovlaštenim osobama, nadzor ulaska i izlaska ljudi i vozila, redovite obilaske i vođenje pisane evidencije, kao i dostavu mjesečnih izvješća o radu.
Zaštitari su dužni intervenirati po potrebi, zadržati osobe zatečene u prekršaju ili kaznenom djelu te o tome obavijestiti nadležna tijela. Također moraju poduzimati sve potrebne mjere zaštite u skladu sa Zakonom o privatnoj zaštiti.
Dodatno, izvođač je obvezan osigurati policu osiguranja od odgovornosti za zaštitarsku djelatnost. Iznos osiguranja mora biti najmanje 300.000 eura po pojedinom štetnom događaju, uz ukupni limit od najmanje 500.000 eura, i mora vrijediti tijekom cijelog trajanja ugovora.
Jama Sovjak prirodna je krška vrtača u općini Viškovo, nedaleko od Rijeke, koja se desetljećima koristila kao odlagalište opasnog otpada iz naftne i kemijske industrije.
Od pedesetih godina prošlog stoljeća pa sve do kraja osamdesetih u nju su se nekontrolirano odlagali kiseli mulj, katran, maziva, motorna ulja i različiti naftni derivati. U to vrijeme nisu postojali jasni propisi ni infrastruktura za sigurno zbrinjavanje takvog otpada, zbog čega je Sovjak danas jedno od najsloženijih i najzahtjevnijih ekoloških žarišta u Hrvatskoj.
Sanacija tog područja započela je u nekoliko faza. U prvoj etapi uređena je sama lokacija: postavljena je zaštitna ograda, instalirani su sustavi za praćenje kvalitete zraka te je izgrađena osnovna infrastruktura potrebna za izvođenje radova.
Sredinom 2025. godine započela je druga faza, u kojoj je najprije uklonjen kruti otpad iz jame, a potom je krenulo vađenje slojeva opasnih tvari. To uključuje uklanjanje plutajućih ugljikovodika, kao i slojeva mekog katrana koji se potom odvoze na spaljivanje u inozemstvo.
Ipak, unatoč početnim pomacima, radovi su se izvodili znatno sporije od planiranog. Zbog toga projekt nije pratio predviđenu dinamiku, a glavne faze sanacije ostale su nedovršene.
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost više je puta upozoravao izvođače na kašnjenja i nepravilnosti. Kako se situacija nije popravila, odlučeno je raskinuti ugovor s izvođačima.
Projekt, čija je ukupna vrijednost oko 50 milijuna eura, trebao je biti završen do kolovoza 2026. godine. Međutim, zbog zastoja i nedovoljnog napretka radova, taj rok postao je neizvediv. Trenutačno je gradilište u mirovanju, a u tijeku je potraga za novim izvođačem koji bi trebao nastaviti i dovršiti ovu zahtjevnu sanaciju.
