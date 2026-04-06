Standard koji spašava živote: Što EN 12811 znači za sigurnost na gradilištu

Skela | foto: Unsplash

U svijetu građevinarstva sigurnost radnika i kvaliteta izvedenih radova nisu stvar izbora, već obveza. Rad na visini, osobito na privremenim konstrukcijama poput skela, nosi povećane rizike, zbog čega su jasno definirani standardi ključni za zaštitu ljudi i imovine. Jedan od najvažnijih europskih standarda u tom području je EN 12811, koji predstavlja osnovu za sigurno projektiranje, izvedbu i uporabu građevinskih skela. Kako ističu stručnjaci kompanije SFS - skele i oplate, EN 12811 nije samo tehnički dokument, već praktičan alat koji svakodnevno utječe na sigurnost na gradilištima diljem Europe.

Što definira standard EN 12811?

EN 12811 je europski standard koji se odnosi na privremenu radnu opremu, s posebnim naglaskom na skele koje se koriste u građevinskim radovima. Njegov puni naziv glasi Privremena radna oprema - Skele - Zahtjevi za izvođenje i projektiranje, a njime se definiraju jasna pravila za projektiranje, konstrukciju, montažu, korištenje i demontažu skela.

Cilj standarda je osigurati da skele budu stabilne, nosive i sigurne u svim fazama uporabe, bez obzira na vrstu građevinskog zahvata. Standard propisuje tehničke zahtjeve koji se odnose na mehaničku otpornost, stabilnost konstrukcije i ponašanje skele pod opterećenjem, ali i na sigurnost ljudi koji na njima rade. katedrala | foto: Matej Markovinović

Sigurnost radnika kao središnji element

Jedan od ključnih razloga za uvođenje i primjenu EN 12811 standarda jest smanjenje broja nezgoda na gradilištima. Padovi s visine i urušavanje privremenih konstrukcija i dalje su među najčešćim uzrocima teških ozljeda u građevinarstvu. Upravo zato standard jasno definira mjere zaštite, uključujući pravilno postavljanje radnih platformi, zaštitnih ograda i sigurnih pristupa skelama.

Prema tumačenju stručnjaka iz sektora skela i oplata, EN 12811 naglašava i važnost osposobljavanja radnika. Pravilna montaža i demontaža skela, kao i njihova svakodnevna provjera, mogu se provoditi isključivo uz adekvatnu stručnu obuku, čime se dodatno smanjuje rizik od nesreća. urušena skela Petrinjska ulica | foto: Ramona Ščuric

Kvaliteta izvedbe i zakonska usklađenost

Osim sigurnosti, primjena EN 12811 standarda izravno utječe i na kvalitetu građevinskih radova. Standardizirani zahtjevi za materijale, dimenzije i tolerancije osiguravaju da su skele precizno izrađene i stabilne, što omogućuje kvalitetniji i učinkovitiji rad na gradilištu.

U mnogim europskim zemljama, uključujući Hrvatsku, Srbiju te Bosnu i Hercegovinu, EN 12811 preuzet je u nacionalne standarde. U Srbiji je implementiran kao SRPS EN 12811, dok je u Bosni i Hercegovini poznat kao BAS EN 12811. Time je njegova primjena postala i zakonska obveza, a ne samo preporuka struke. Kako navode stručnjaci, usklađenost s ovim standardom ne štiti samo radnike, već i investitore i izvođače, jer smanjuje mogućnost pravnih sporova, zastoja na gradilištu i dodatnih troškova.

EN 12811 danas predstavlja jedan od ključnih stupova sigurnog i odgovornog građenja. Njegova dosljedna primjena omogućuje stabilne i pouzdane skele, sigurnije radne uvjete te višu razinu kvalitete izvedenih radova. Upravo zato ovaj standard ima važnu ulogu u razvoju suvremenih građevinskih praksi i podizanju sigurnosnih standarda na gradilištima, ne samo u Europi, već i šire.