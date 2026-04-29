Još jedan mega projekt HŽ-a na sjeveru Hrvatske: U planu rekonstrukcija i pomicanje važne pruge

Novi važan HŽ-ov projekt našao se na trasi pruge koja Zagreb povezuje s Grazom. Oko Krapine planira se rekonstrukcija, i izmještanje starih tračnica.

HŽ Infrastruktura pokreće novu nabavu koja će prethoditi još jednom golemom poslu na željezničkoj pruzi. Traže izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i izmještanje željezničke pruge između Zaboka i državne granice sa Slovenijom. Procjenjuju da bi se potrebnu dokumentaciju moglo izraditi u roku od 18 mjeseci, a prijave zainteresiranih ponuditelja primaju se do 18. svibnja. U planu je i izmještanje pruge.

Bolja povezanost ceste i vlaka

Za zahvat kojemu je cilj unaprijediti sigurnost i protočnost prometa te bolje povezati željeznički i cestovni sustav na području Krapine, prije radova mora se izraditi projektna dokumentacija. U javnoj nabavi, naručitelj posla, HŽ Infrastruktura stoga traži izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i izmještanje dijela željezničke pruge R106 Zabok-Krapina-državna granica.

Riječ je o dionici od približno km 15+150 do km 16+100 u Krapini, stoji u opisu projekta. Prema opisu, uz zahvat na pruzi planira se i izgradnja parkirališta, cestovnih prometnica te prateće infrastrukture - a sve unutar zemljišta kojim upravlja naručitelj.

Važan dio projekta je 'pomicanje' pruge. Kako je opisano, idejna rješenja morat će se posebno 'pozabaviti' izmještanjem pruge kod željezničko-cestovnog prijelaza (ŽCP) u točki 15+472 za najmanje tri metra kako bi se omogućila izgradnja traka za skretanje iz Ulice Frana Galovića u Ulicu Bobovje. Također će biti nužno izmjestiti postojeći ŽCP iz km 15+960 na novu lokaciju oko km 15+870, također minimalno tri metra zapadno, u svrhu dodatnog prometnog uređenja, vrlo je precizno navedeno. Obnova pruge Zabok-Krapina | foto: HŽ Infrastruktura

Traže se tri varijante

Odabrani izrađivač trebat će izraditi ne jedno, već tri rješenja kojima će odrediti optimalan odnos geometrije nove trase (hoće li biti potpuno ili djelomično izmještanje) te troškove projekta. Rješenja moraju uključivati i planiranje prometnica, parkirališta, rasvjete i pješačkih tokova, kao i moguće izmještanje ili objedinjavanje željezničko-cestovnih prijelaza pa i modernizaciju njihove signalno-sigurnosne opreme. Nadalje, bit će potrebno analizirati utjecaj zahvata i na signalno-sigurnosni sustav kolodvora Krapina te ishoditi mišljenje Agencije za sigurnost željezničkog prometa.

Nakon odabira rješenja izradit će se glavni projekt, ishoditi posebni uvjeti i dozvole te pripremiti dokumentacija za izvođenje radova. Tijekom projektiranja morat će se poštovati svi zakoni, tehničke specifikacije interoperabilnosti, hrvatske i europske norme te pravila struke.

Uz to, projekt mora predvidjeti i buduću elektrifikaciju pruge te osigurati potreban prostor. U tu svrhu potrebno je izraditi geodetske podloge, geotehničke elaborate i istražne radove te preostalu potrebnu infrastrukturnu dokumentaciju.

Tračnice na sjeveru u fokusu

Zahvatom se pohvalio i državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Žarko Tušek. Kako je napisao, infrastrukturni projekt uz ostale zahtjeve uključuje i obvezu usklađenja s važećim zakonodavstvom, a i trebao bi u potpunosti promijeniti vizure južnog ulaza u grad Krapinu te povećati prometnu sigurnost i mobilnost.

Prisjetimo se, pruga između Zagreba, koja preko Zaboka i Krapine ide sve do Graza, tako da je vrlo važna i iz tog apekta. Prošle godine pisali smo da je HŽ Infrastruktura pokrenula nabavu za izradu Studijske dokumentacije i idejnog projekta za obnovu dionice Zabok-Đurmanec, duge oko 30 kilometara.

Cilj je bio analizirati postojeće stanje, predvidjeti promet pa i razraditi rješenja za uanprjeđenje. Za izradu studije odabran je konzorcij Mobilita Vision, LTD-a i China Railway Eryuan Engineering Group. Ukupna vrijednost izrade te dokumentacije bila je 1,1 milijun eura.